Traumatu z pořádání party se můžete vyhnout

Víte, co je co?



Coffee break

Doplněk přestávek při pořádání konferencí či seminářů. Většinou obsahuje kávu, čaj či vodu a sladké pečivo (cena okolo 70-90 Kč), lze podat i slaný coffee break v podobě sendviče (cena okolo 40 Kč) či chlebíčku. Číše vína

Pořádá se u příležitosti formálního setkání, prezentace nového výrobku či podpisu smlouvy. Může být uspořádána v kteroukoli denní dobu, organizačně jde o nejjednodušší formu recepce. Hostům se nabízí sklenka vína (přírodního, dezertního, šumivého) s vhodným doplňkem, jako je sýrové pečivo, slané mandle, oříšky nebo jiné drobné občerstvení. Obsluhující nabízejí hostům nápoje zpravidla z podnosů. Raut

Slavnostní občerstvení při větších akcích, pořádané ve večerních hodinách. Cena rautu se pohybuje různě, za 500 korun na osobu lze čekat nejzákladnější služby jako je studená kuchyně a pár číšníků. Banket

Společné stolování při mimořádných, oficiálních příležitostech, při kterých se jídla a nápoje podávají sedícím hostům. Jednotlivé stoly mají zasedací pořádek. Menu bývá velmi slavnostní o několika chodech, tomu ovšem odpovídá i cena (od 1000 Kč výše včetně welcome drinku).