Trend: ze školy do práce

Student spěchající rovnou z přednášky do kanceláře svého zaměstnavatele dnes není žádná výjimka. Jedná se přímo o trend, shodují se pracovníci personálních agentur. Nemluví však o brigádě na pár hodin, ale o normálním zaměstnání u studentů denních programů. Nejčastěji na půl úvazku. Neobvyklý, především u těch, kteří se musí živit sami, není ani úvazek plný.

Praxe se vám bude hodit

„Vysokoškoláci jsou velmi žádaní a oblíbení, hlavně do obchodních firem,“ říká Renáta Šťastná, ředitelka personální agentury Axial Personnel Agency.

Stejné zkušenosti potvrzují i firmy. „Máme se studenty jen dobré zkušenosti,“ popisuje Renata Kvanďúchová, personální manažerka kanceláře K4 Architects & Engineers. „Myslím, že si studenti uvědomují, že kvalita jejich práce je jejich vizitkou a dobré reference jim pomohou při hledání práce v budoucnu.“

Některé školy nebo oborové organizace se snaží pro studenty zabezpečit pracovní stáže přímo tam, kde později najdou uplatnění. „Podle mě jsou právě studentské stáže vhodným nástrojem k vyhledávání nových schopných členů stálého týmu,“ říká Marek Chráska z Presstone Communication. „Odvádí kvalitní práci, navíc se během studia naučí filozofii firmy. Následně jim tak rádi nabídneme práci na plný úvazek.“

Práci si najdete podle rozvrhu

„Dala jsem si závazek, že školu v žádném případě neošidím,“ uvádí studentka Lucie Rosáková, která pracuje na poloviční úvazek v redakci časopisu. „Raději se omezím po finanční stránce a práce si vezmu méně.“ Většina studentů však přiznává spíše opak. „Snažím se to vše skloubit, ale přece jenom má práce na školu neblahý dopad,“ říká Veronika Krausová, která pracuje na plný úvazek jako agent odbavení na letišti. „Zhoršila jsem se o jeden stupeň.“

Problémy přináší i organizace času. Podle studentů je zásadní, jaký máte rozvrh. Problém nastává, když musíte trávit ve škole celé dny, prakticky od rána do večera. „Přednášky máme dvakrát až třikrát do týdne od půl páté do devíti večer,“ říká Kristina Bukovská, která chodí na soukromou školu Czech management institut. „Poloviční úvazek, tedy 20 hodin týdně, se dá časově sladit docela dobře,“ dodává Kristina.

Řekněte si o volno na zkoušky

Nejhorší je pochopitelně sladit studium a práci ve zkouškovém období. To si naštěstí uvědomují takřka všichni zaměstnavatelé a snaží se různými formami studentům vyjít vstříc. „V době zkoušek nemají studenti tolik úkolů, neúčastní se ani firemních porad,“ popisuje Marek Chráska z reklamní agentury Presstone Communication, kde studenti pracují nejčastěji jako asistenti účetních. „Zvýšené tempo mají na oplátku v době prázdnin.“

Vstřícnost zaměstnavatelů potvrzují i sami studenti. „Bez problémů dostávám náhradní volno,“ říká Kristina Bukovská, která pracuje na pozici asistentky. Někde se dá práce zvládnout i díky nepravidelné pracovní době. „Dělám nárazovou produkční práci. Mám termín, dokdy musím mít hotovo,“ vysvětluje Lucie Rosáková. „Kdy to zvládnu, záleží na mně.“ Ještě jiná situace je tam, kde se pracuje na směny či služby. „Na každý měsíc si mohu dát šest požadavků, kdy chci mít volno. Navíc je služby možné měnit. Kolegové jsou laskaví a vycházejí nám, studentům, vstříc,“ sděluje svoji zkušenost ze směn na letišti Veronika Krausová.

„Většina studentů preferuje administrativní práci. Nejraději hledají práci v oboru blízkém studiu,“ popisuje Šťastná. „Žádané jsou různé flexibilní práce jako například zapisování dat, které mohou vykonávat podle vlastního rozvrhu.“ Studenti mají zájem o práce operátora, aktivní i pasivní telemarketing, práce obchodních zástupců. V nabídce je i široká škála manuálních brigád, ale ty moc oblíbené nejsou. Studenti takové nabídky přijímají, pouze když neseženou nic lepšího.

Nejvíce příležitostí mají studenti ve velkých městech. V Praze, Brně, Plzni či Olomouci seženete práci snadno. V Opavě je to naopak téměř nadlidský úkol.

Pracovní agentury pro studenty

Na co byste si měli dávat pozor