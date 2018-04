Trénujte své vyjadřovací schopnosti

Neočekáváme teď samozřejmě, že všichni jste nebo se stanete vynikajícími řečníky, ale na několik věcí bychom vás chtěli upozornit. Přitom jde v první řadě o kritické vnímání sebe sama. Pozorujte svůj vlastní mluvní projev s ohledem na následující aspekty.

Hlasová modulace

Hlasová modulace znamená, že použijete hlasu k podtržení svých výroků. Dosáhnete toho tím, že jednou mluvíte hlasitěji a jindy tišeji, vyšším nebo hlubším hlasem. Při napětí, které možná při přijímacím pohovoru cítíte, se vám přiměřená hlasová modulace už tak dobře dařit nemusí. Jste příliš hlasití, příliš tiší nebo mluvíte moc vysokým hlasem.

Pokud se ucházíte o pozici, která zahrnuje reprezentaci, bude působení vašeho hlasu jedním z kritérií výběru. Když budete při pohovoru hovořit stále příliš potichu, bude se váš protějšek možná obávat, že takto budete mluvit i při rozhovoru se zákazníkem. Tato úvaha může vést k rozhodnutí proti vám.

Totéž platí však i tehdy, jestliže svůj hlas vůbec nemodulujete, tedy když mluvíte velmi monotónně. Až budete trénovat své přijímací pohovory, měli byste dávat pozor i na tyto aspekty. Vytvořte si zpětnou vazbu, podívejte se na videu, jak na vás samotné váš hlasový projev působí.

Tempo řeči

Na naši přesvědčivost působí kromě hlasové modulace také tempo řeči. Velmi rychlá řeč působí spíše hekticky. Rytmus dýchání brzy nestačí rytmu řeči, ztrácíme dech a stále více i přesvědčivost. I když nemluvíte rychle na základě svého vnitřního napětí – možná hovoříte velmi rychle vždycky – kladete vysoké nároky na svůj protějšek. Naslouchat pozorně někomu, kdo mluví rychle, je namáhavé. Mnoho informací se ztratí, protože je nemůžeme tak rychle zpracovat.

Čas od času udělejte v řeči malou přestávku

Zhluboka se nadechněte. Tím se uvolníte a získáte na přesvědčivosti. Vašemu protějšku dáte přitom čas, aby zpracoval to, co slyšel.

Nejlepší je jako vždycky zlatá střední cesta. Přehnaně pomalá řeč klade stejné nároky na pozornost vašich partnerů. Vystavujete se nebezpečí, že budou netrpěliví a v další fázi rozzlobení. Snáze dojde k tomu, že se budou zabývat vlastními myšlenkami a nebudou pozorně poslouchat.

Hlasitost

Hlasitostí můžeme zdůrazňovat určité formulace tím, že některé podtrhneme hlasitou a jiné tichou řečí.

Pozorujte hlasitost své řeči. Daří se vám přizpůsobovat ji významu toho, co říkáte? Nebo máte tendenci mluvit vždy velmi hlasitě nebo velmi potichu? I tím opět kladete zvláštní nároky na svého partnera. Možná se musí častěji ptát, protože vůbec nerozuměl tomu, co bylo řečeno. Nebo se stále více odtahuje od vašeho hlučného hlasu, pokouší se zvětšit prostorový odstup od vás, např. odsunutím židle. Nemusíme zdůrazňovat, jaký účinek to má na vaši přesvědčivost.

Pokud chcete na svém hlasovém projevu něco změnit, využijte k tomu všechny každodenní soukromé i pracovní situace. Bez cvičení nedosáhnete žádné změny. Nemůžete si předsevzít, že budete při pohovoru mluvit hlasitěji nebo hlubším hlasem, když jste to předem nenatrénovali.

Velkou výhodu máte, když se vám podaří přizpůsobit svůj vlastní mluvený projev projevu svého protějšku. Mluví on sám nahlas, nebo potichu, rychle, nebo pomalu? Pokud budete komunikovat opačnými způsoby – on rychle, vy pomalu, on potichu, vy nahlas nebo naopak – vzniknou problémy s porozuměním už na neverbální úrovni.

Využijte první momenty kontaktu k tomu, abyste poslouchali, jak váš partner mluví. Pokuste se mu svým vlastním mluveným projevem přiblížit. To podporuje porozumění, vzájemné sympatie a vaši přesvědčivost. Pokud chcete pro sebe využít tuto rétorickou dovednost, cvičte předem v každodenních situacích rozpoznávání způsobu, kterým váš protějšek komunikuje, a přizpůsobujte se tomu pak ve vlastním mluveném projevu.

Jazykové návyky

Pravděpodobně také znáte lidi, kteří si navykli vkládat téměř do každé věty určitá slova nebo výrazy, např. prostě, tedy, jaksi, že ano, nicméně, ehm, no atd. Tyto výrazy vplývají do našich vět nevědomě. Zjistíme to teprve tehdy, když nás na to někdo upozorní. Naše vyjadřování ale těmito návyky rozhodně nevylepšíme.

Zeptejte se svých přátel a známých, jestli také používáte "oblíbená“ nadbytečná slova. Pokud ano, rychle si to odvykněte. Ke změně mluveného projevu stačí věnovat těmto výrazům zvýšenou pozornost.