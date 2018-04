Třetí pilíř nemusí být vždy výhodný. Záleží na vstupním věku

Počty předčasných penzistů se od roku 2000 ztrojnásobily. Mnozí lidé dřívějším odchodem do důchodu řeší životní...

Penzijní fondy netáhnou. Otevřeme je i příští rok, zvažuje stát

Termín pro vstup do 2. pilíře penzijní reformy pro lidi nad 35 let skončí v červnu. Jenže lidé se do penzijních fondů...