Třetina firem sáhla svým zaměstnancům na benefity

Firemní benefity dělají lidem radost – často víc než samotný plat. Jejich množství a repertoár totiž pro Čechy znamenají i symbol úspěchu a prestiže jejich zaměstnání.

Podle personálně poradenské společnosti Hay Group a jejího posledního průzkumu z poloviny roku však sáhlo lidem na benefity 31 procent firem.

Nejvíce se v tomto ohledu šetřilo v petrochemickém průmyslu, dále v bankovnictví a také v autoprůmyslu. Nejméně se šetření podle průzkumu dotklo zaměstnanců v energiích a ve firmách s rychloobrátkovým zbožím.

Nejvíc se krátilo ve vedení



"Pokud se ve firmách benefity a jejich výše krátily, pak nejvíce vrcholovému vedení a také manuálním zaměstnancům," doplňuje Irena Jakoubková ze společnosti Hay Group. Nejčastěji se podle ní sahalo na benefity spojené s pojištěním, především na penzijní připojištění, kapitálové životní pojištění a pojištění pro případ invalidity.

"Firmy také přehodnocovaly vzdělávání bez příspěvku zaměstnance, třeba příspěvek na manažerské a odborné kurzy nově vyžaduje 22 procent firem, které ještě vloni měly podobné programy bez příspěvku," dodává Jakoubková. Na druhé straně se mírně zvýšil výskyt benefitů jako sleva na vlastní produkty, práce z domova či mzda v době krátké nemoci. Bez velkých změn firmy přistupovaly k poskytování služebních vozů.

"Je to podobné jako loni, ceny ani značky neprošly zásadní změnou. Firmy spíše využily možnost pořídit lepší vozy za podobných podmínek jako loni," uzavírá Jakoubková. Celkově k žádným významným změnám co do obliby jednotlivých druhů zaměstnaneckých výhod ze strany lidí i firem oproti minulosti nedochází.

"V České republice jsou stále nejpopulárnější služební telefony, u kterých se předpokládá použití i pro soukromé účely, týden dovolené navíc a stravenky, které jsou vnímány jako obvyklá součást balíčku odměňování," říká Petr Boldiš z poradenské společnost iMercer.

V žebříčku se umístilo i služební auto, to je však podle Boldiše velmi specifický benefit. "Je vnímán především jako potvrzení pracovního a společenského statusu zaměstnance a komunikace směrem k okolí. Přidělení služebního automobilu bylo často používáno spíše jako nástroj na udržení zaměstnanců ve firmě," myslí si.

Oblíbené jsou také takzvané cafeterie – tedy nabídka dárku zaměstnanci na míru podle jeho aktuálních potřeb. "To řeší problém, že někteří chtějí vstupenky na fotbal nebo do divadla, někteří chtějí navštěvovat fitness-centrum nebo masáže," říká kouč Tomáš Gřešek ze školy CMC.

Firmy vytvářejí i systém benefitů, které ocení body. Zaměstnanci pak mají přidělené body na rok či měsíc, které si dle svých potřeb vybírají. "Tady je vhodné vytvořit i systém sbírání benefitů za aktivní přístup zaměstnanců," upozorňuje Gřešek.

Do kurzu se dostalo pojištění



Současným trendem z pohledu zaměstnance je podle Boldiše z Merceru růst významu finančního zajištění zaměstnance v případě výpadku příjmu, tedy rizikové životní pojištění a také zajištění na stáří. S očekávanou reformou penzijního systému tento benefit dál posílí na významu.

To se dá očekávat i v případě reformy zdravotnictví – v souvislosti s ní se bude čím dál více popularizovat firmou placená nadstandardní zdravotní péče.

Některé benefity naopak postupně vymírají. Podle dat společnosti Mercer jde hlavně o příspěvky v případě životních výročí, narození dítěte, svatby a dále také odměny za pracovní jubilea.

"Tento tradiční český benefit již zaměstnanci neoceňují jako dříve a při zjišťování spokojenosti jsou to první kandidáti na zrušení," myslí si Boldiš. Podle něj také příspěvky na dětské tábory a rekreaci spíše nahradily příspěvky na volnočasové benefity – wellness, fitness, kulturu.

V Česku se také podle personalistů nevyskytují tak často nejrůznější výstřelky, kterými rozmazlují své zaměstnance spíše na západ od nás.

"Setkávám se často s benefity, které jsou v některých výrobních podnicích poskytovány prostřednictvím odborových organizací. Mezi těmito benefity mi nejzajímavější přišel případ pedikúry a příspěvek na holiče," popisuje Boldiš.

Mezi dalšími kontroverzními benefity uvádí zážitkové benefity, které firma plně hradí – ať už jde o skok padákem nebo firemní paintball například s podtitulem "zastřel si svého šéfa". Mezi benefity některé firmy řadí i setkání s generálním ředitelem u příležitosti významného životního či pracovního výročí.