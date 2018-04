Třetinu bytů lidé koupí jako investici

Nedávno například v Českých Budějovicích. "Hlavním důvodem jsou nízké úrokové sazby v bankách," říká Jiří Frkal, šéf bytové divize společnosti Metrostav.

Při koupi dvoumilionového bytu v Praze získá majitel ročně výnos kolem čtyř procent, zatímco na účtu v bance se mu nyní vklad zhodnotí jen o procento. Výdělky v řádu desítek procent však od této investice čekat nelze. Experti tvrdí, že ceny bytů v nejbližších letech porostou jen mírně, nebo budou stagnovat.

Lidé často kupují byty, aby je pronajali

Pro většinu lidí, kteří šetří peníze na bydlení, to může znít jako zpráva z jiného světa. Zhruba třetinu z téměř šesti a půl tisíce nově postavených bytů v posledním roce si nekoupili lidé proto, aby se do nich sami nastěhovali.

Nemovitost jim slouží jako investice, na které v době nízkých úroků v bankách chtějí vydělávat.

Podle odborníků však příznivé časy pro trh s realitami nebudou trvat věčně. "S takovou výnosností jako dnes už nemůžeme do budoucna počítat," říká šéf realitní kanceláře Ivo Gavlas.

Tržní nájmy v bytech totiž v posledních měsících klesají, naopak ceny služeb, které platí majitel bytu, jdou směrem vzhůru. S tím souhlasí i Jiří Poletín z největší stavební firmy Skanska. "Myslím, že zájem o investice do bytů začne pomalu opadat," říká.

Výnos větší než v bance

Má-li někdo k dispozici větší množství peněz, investice do bytu, považované za atraktivní i z hlediska bezpečnosti, dnes vynese několikanásobně více než úspory v bance.

Například z koupě dvoumilionového bytu může majitel ročně získat po odečtení nákladů téměř 90 tisíc korun. Tímto tempem se mu investice zaplatí za 24 let, a poté mu navíc zůstane byt, jehož cena může být mnohem vyšší než nyní.

Některé stavební firmy přitom lidi lákají na ještě větší zhodnocení peněz. Ale budoucí majitel musí vzít v úvahu, že byt nepronajme vždy na celý rok, že musí dávat peníze do jeho oprav či platit správcovské firmě v domě. "Na to nesmí investor zapomenout," varuje Gavlas.

Největší zájem o byty jako prostředek investice je proto v nejatraktivnějších místech v blízkosti pražského centra. "Z naší nabídky se takto nejlépe prodávají byty v Praze na Vinohradech. Je zde více než 40 procent klientů z řad investorů," říká Jiří Felix, mluvčí IPB Real.

"Začínáme prodávat byty v těsné blízkosti obchodního centra na Smíchově a již nyní se hlásí investoři. Je to totiž blízko sídla mnoha firem," doplňuje Jiří Frkal z Metrostavu.

Do bytů investují Češi i cizinci. Například projekční firma Central Group nyní chce do hry vtáhnout lidi z regionů. Otevírá kanceláře v krajských městech, kde bude nabízet pražské byty k investicím.

Investice do bytu i bez milionů

Od příštího roku by se možnost investovat do nemovitostí měla otevřít i lidem, kteří nemají miliony na koupi domu či bytu. Nový zákon o kolektivním investování, který připravilo ministerstvo financí, totiž umožní, aby se v Česku mohly zakládat takzvané nemovitostní fondy.

Vybrané peníze budou investovat do postavených domů a ty pronajímat. "Nejpozději do května příštího roku by tady taková možnost investice měla být upravena zákonem," říká šéf odboru finančního trhu Jiří Špička.

"V Evropě je to naprosto běžná věc a v Česku už je delší dobu poptávka po nemovitostech opravdu velká. Ale lidé nemají tolik peněz. Přes fondy se taková investice otevře veřejnosti," říká Martin Fuchs z Asociace pro kapitálový trh.