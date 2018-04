Soutěž o peníze, běžecká trať na střeše. Firmy lákají uchazeče na kdeco

Pracovní prostředí a benefity se stávají hlavním nástrojem boje o zaměstnance. Řada firem rozšiřuje a mění nabídku bonusů a někteří lákají uchazeče i na peníze. Například personální agentura Adecco nabízí každému, kdo se rozhodne pracovat jako agenturní zaměstnanec pro Amazon, účast v soutěži o čtvrt milionu korun.

“Soutěž jsme vyhlásili kvůli podpoře náboru v hlavní sezoně, kdy firmy nejvíce potřebují navýšit počet zaměstnanců. Naše letošní kampaň zaměřená na nábor sezonních pracovníků pro Amazon byla masivní. A toto je další možnost, jak celou kampaň ještě zatraktivnit,” říká Ondřej Wysoglad, ředitel personální agentury Adecco ČR a a dodává: “V našem týmu několika tisíc zaměstnanců připravujeme motivační aktivity, které mohou přinést něco navíc. V tomto případě změnit život jednomu z nich. Částka 250 tisíc korun je už natolik vysoká, že umožní splnit sny celé rodině výherce.“ Uchazeč se ale musí nechat zaměstnat do 4. prosince a v práci vydržet minimálně do 6. ledna.

Personalisté a šéfové firem se shodují, že získat a udržet si zaměstnance je stále složitější. Podle aktuálního průzkumu společnosti Benefity mezi více než 160 tuzemskými zaměstnavateli utratí firmy ročně za nefinanční bonusy pro jednoho zaměstnance zhruba 12 tisíc ročně a částka se neustále zvyšuje.

Za co firmy nejvíce utrácí?

Nabídka bonusů začíná na tradičních stravenkách, končí u běžeckých tratí na střechách, tmavých místnostech pro relaxaci a firemních masérech. Ovšem to, co může být pro některé zaměstnance lákavé, pro jiné je nuda. Záleží na oboru činnosti, na pracovním zařazení.

„Pro zaměstnance jsou často důležité úplně jiné věci, než jim někteří zaměstnavatelé poskytují. Top management firmy si řekne, že by měl pro lidi udělat více, a tak nakoupí někde nějaké poukázky typu kafeterie. To je ale to poslední, co dokáže přilákat a udržet ve firmě nejlepší talenty. Management se nedokáže lidí zeptat, co je skutečně zajímá, nebo to nedokáže zrealizovat. Firmy se snaží motivovat, ale nejdou na to kreativně a marketingově,“ míní personalista.

Podle Jiřího Halbrštáta v dnešní době táhne možnost flexibility, pestrá práce, rodinné prostředí a jiná firemní kultura než v nadnárodních korporacích. „Když pomineme plat, lokalitu a atraktivitu náplně práce, které budou vždy dominantní, tak lidé podle našich nedávných anket požadují především flexibilní pracovní dobu, možnost home office a dovolenou navíc,“ říká Jiří Halbrštát.

Hned v závěsu jsou podle něj různé formy osobního rozvoje - vlastní rozpočet na vzdělávání, možnost mentoringu, stáže, spolupráce na zajímavých projektech, inspirativní tým.

“Líbí se též maséři na pracovišti, jóga v práci, jazykové kurzy během pracovní doby, teambuilding i s rodinnými příslušníky, Christmas party i s partnery. Zaměstnanci dokáží ocenit také proplacení obleků či kostýmů, poukázku do salonu krásy či holičství, rehabilitace, proplacení až dvou týdnů ošetřování nemocného člena rodiny, možnost mít na pracovišti dítě, případně domácího mazlíčka,“ vyjmenovává Alžběta Honsová z personální agentury Randstad.

Láká i práce v hezkém prostředí. “Vybavenost kanceláří je důležitým argumentem pro přijetí pracovní nabídky. Až 73 % zaměstnanců chce před podpisem smlouvy vidět své pracovní místo,“ tvrdí Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která zastupuje firmy z oblasti podnikových služeb. „Platí to zejména u generace Y, která je pro náš sektor velmi důležitá. Proto naši členové nabízejí řadu unikátních benefitů, aby se zde zaměstnanci cítili skutečně příjemně a kromě práce zde mohli i relaxovat,“ dodává Appleton.

Právě mladá generace, nazývaná generací Y, nabídkou benefitů značně zamíchala. Nestačí jí to, s čím byli spokojeni starší zaměstnanci. K současným top bonusům patří například:

Běžecké tratě na střeše budovy



rockové místnosti vybavené kytarami a bubny



relaxační prostory připomínající alpské chaty s krbem



tmavé místnosti pro meditaci či krátký ozdravný spánek



koktejlové bary či venkovní kuchyně s grilem



„children friendly office“ neboli kancelář přátelská k dětem



„dog friendly office“ neboli kancelář přátelská ke psům



masáže na pracovišti



kancelářská jóga



kurzy zdravého sezení



I dělnické profese si na bonusech polepšily

Může se zdát, že extravagantní benefity mají lidé jen na středních a vyšších postech, ale také výhody u dělnických profesí jsou pestřejší. „Časté jsou příspěvky na dojíždění či svozové autobusy zdarma. Právě v těchto benefitech vidíme meziročně největší nárůst,“ říká Jitka Součková, marketingová manažerka Grafton Recruitment.

Podle ní se přidávají další a firmy se v nich předhánějí ve snaze přetáhnout pracovníky konkurence. „Jedním z posledních výjimečných benefitů je například hlídání dětí. Zaměstnavatel zajistí vyzvednutí dítěte ze školky a jeho odvoz na určené místo, třeba na kroužek, domů či k příbuzným. Dělníkům může být v této souvislosti hrazeno zaměstnavatelem až 70 procent souvisejících nákladů,“ komentuje Jitka Součková.

Běžné je dotované stravování, kvalitní kantýny, nápoje na pracovišti zdarma a příspěvky na očkování. Praktickou novinkou je zavádění úředního volna, aby zaměstnanci měli možnost vyřídit si potřebné formality v úředních hodinách. „Narazit se dá i na odměny za to, že člověk nemarodí nebo že si nevybírá dovolenou v hlavní sezoně. Takoví zaměstnanci mají nárok na finanční odměnu nebo mohou být zařazeni do slosování o věcné ceny, třeba o televizor,“ dodává Jitka Součková.

Najdi kolegu, dostaneš odměnu

Jeden z velkých tuzemských zaměstnavatelů, Siemens, zaměstnává více než 10 tisíc lidí a hledá další. „Abychom dokázali zaujmout nové zaměstnance, děláme náborové kampaně, využíváme sociální sítě, osobní setkání na veletrzích pracovních příležitostí, školách a akcích v regionech. Dobře nám funguje doporučení od zaměstnanců, kteří dostanou finanční odměnu, pokud jimi doporučený kandidát v přijímacím řízení uspěje. U klíčových pozic nabízíme nástupní bonus,“ říká tisková mluvčí Kateřina Pištorová.

Podle ní se firma zaměřila na poskytování benefitů, které umožňují zaměstnancům lépe sladit osobní a pracovní život. Mají například možnost, rozvrhnout si pracovní dobu či pracovat z domova, využít dny volna navíc, takzvané brigde days. „Rodiče malých dětí mají k dispozici mateřskou školku v Praze a v Ostravě. Snažíme se také usnadnit návrat rodičů z rodičovské dovolené pomocí zkrácených úvazků. Proplácíme zaměstnancům i první tři dny nemoci,“ vyjmenovává Kateřina Pištorová, podle níž v poslední době zaměstnancům také hodně záleží na osobním i kariérním růstu.

„Mohou u nás rozvíjet své jazykové dovednosti. Ve vývojových a konstrukčních centrech se zase mohou podílet na globálních projektech a vyvíjet technologie, které pak využijí miliony lidí po celém světě. Pro technické odborníky máme unikátní program, který jim umožňuje dlouhodobě rozvíjet odborné znalosti a kariérně postupovat.“

Příspěvky na pojištění zatraktivní vyšší odpočty

Pestřejší nabídka benefitů má kromě toho zaměstnaneckého i finanční zdůvodnění. Majitelé firem totiž zahrnují příspěvky do nákladů snižujících daňový základ. Zaměstnanci současně získají benefit, který do určité výše vůbec nepodléhá zdanění. Tento limit se navíc od 1. ledna příštího roku výrazně zvýší.

„Od ledna 2017 budou mít zaměstnanci možnost získat ročně příspěvek ve výši až 50 tisíc korun, který bude od daně osvobozený. Doposud byla tato částka limitována 30 tisíci ročně. Od základu daně bude možné odečíst také poplatníkem zaplacené pojistné na životní pojištění v úhrnu až 24 tisíc Kč. To samé platí u penzijních produktů,“ vysvětluje Jana Melicharová, daňová poradkyně společnosti Kodap. Jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance bude motivace pro využívání takových příspěvků tedy ještě vyšší.