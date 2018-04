Trh práce se přesunul na síť

Internet je pro mladé. Mě už se přece netýká. Pokud takhle uvažuje příslušník střední generace, zřejmě mu nedochází jedna podstatná věc – světová síť už dávno není jen jeden ze způsobů, jak se dostat k informacím. Tam, kde jde o rychlost, mu nemůžou jiné prostředky konkurovat. Platí to i v přístupu k aktuálním pracovním nabídkám. A to nejen pro manažery, ale i pro pracovníky ve službách či řemeslníky.

„Internet je opravdu nejjednodušší způsob, jak se dostat k zaměstnání. Nabídku firem i personálních agentur máte na jednom místě, můžete v ní přehledně vyhledávat a vidíte jen pozice, které jsou v danou chvíli aktuální,“ potvrzuje Jana Kořínková z personální společnosti Hofírek Consulting. Na nabídku odpovíte jedním kliknutím. Než jiný uchazeč prolistuje všemožné inzertní časopisy a dojde s obálkou na poštu, může být místo vaše.

Internetové portály nabízejí mnohem komplexnější servis než jen výčet a snadné vyhledávání pracovních nabídek. Přečtěte si o různých způsobech, jak můžete počítačovou síť využít na cestě k zaměstnání.

Hledejte na virtuálním úřadu práce

I ten nejtradičnější způsob hledání místa přes úřad práce už má svoji elektronickou podobu. Nabízí ji integrovaný portál ministerstva práce a sociálních věcí. Na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/ najdete kompletní nabídku volných pozic ze všech úřadů práce v České republice. Místa můžete vyhledávat podle vzdělání, oborů i okresů. Výhodou je rychlost a přehlednost. Rezervovat si místo však nejde. „Úřadům práce nabízené pozice nepatří, nemohou je tedy nikomu slibovat,“ vysvětluje Vladimír Pecka, vedoucí informačního systému služeb zaměstnanosti.

U pozice je většinou uveden kontakt na zaměstnavatele. Uchazeč mu může přímo zavolat a domluvit se s ním bez zprostředkování úřadu práce. „Takovou aktivitu úřady práce podporují. Uchazeč se sám podílí na řešení své situace,“ podotýká Vladimír Pecka. Jestliže u volného místa kontakt na zaměstnavatele chybí, měli by vám ho sdělit na úřadu práce, který má pozici ve své nabídce. „Pokud takto místo získáte a jste evidovaní uchazeči, pak už jen úřadu práce oznámíte, že jste zaměstnáni, aby vás vyřadil z evidence,“ doplňuje Vladimír Pecka. Hledat na portálu však může kdokoliv, i lidé, kteří práci mají a chtějí ji změnit.

Do budoucna ministerstvo práce plánuje, že si uchazeči budou moci na stránkách portálu vytvářet vlastní profily a životopisy, jak je to běžné u komerčních webů. Na nich je nabídka pozic obvykle mnohem širší. Jsou to internetové pracovní agentury, které fungují pouze na síti, a pak také prezentace klasických pracovních agentur, které přes internet komunikují se svými klienty.

Využijte hlídacího psa Webové portály začínaly s běžnou pracovní inzercí. Postupně své služby natolik rozšířily, že se spíše blíží pracovním agenturám. Nejenže na nich můžete jednoduše vyhledávat nabídky podle oborů a regionů, ale vytvoříte si i vlastní elektronický životopis, do kterého mohou nahlížet zaměstnavatelé.

Pomocí služby, pro niž se na portálu www.jobdnes.cz vžilo označení „hlídací psi“, si můžete nastavit kritéria vyhledávání. Následně vám chodí e-maily s pracovními nabídkami podle vašich poža davků. „Výhodou takového hledání práce je obrovská šíře nabídek na jednom místě a rychlost, se kterou na ně můžete reagovat,“ říká Iva Melagová z portálu jobdnes.cz. Denně na jobdnes přibývají řádově stovky nabídek. „Můžete si je filtrovat podle toho, jak jsou aktuální. Kvůli jejich velkému množství je dobré zaměřit se hlavně na nabídky, které přišly během posledních tří dní,“ doporučuje Iva Melagová.

Bez internetu se neobejdou ani klasické agentury

Uchazeč, který zvolil klasickou personální agenturu s kamennou provozovnou, má opět výhodu, pokud s ní komunikuje přes internet. Klasická agentura se od té internetové liší tím, že pro firmy přímo vybírá vhodné uchazeče při vlastních pohovorech. Na internetu však i ona obvykle prezentuje všechna volná místa, která nabízí.

Uchazeči se přes počítač zaregistrují, napíší si životopis a hlásí se na jednotlivé pozice. „Naživo pak vidíme ty uchazeče, které už vybíráme pro firmy,“ říká ředitel pražské personální agentury Majora Josef Rajtr.

Přestože s agenturou přes internet komunikovat nemusíte a můžete se chodit každý den na pobočku ptát na nově nabízená místa, uchazečům připojeným k síti budete jen těžko konkurovat. „Mají na internetu vytvořený svůj profil, který si mohou upravovat, hlídat, jaké jsou novinky a podobně,“ popisuje Josef Rajtr. Profily slouží i ke komunikaci se zaměstnavatelem, který si výběr nového pracovníka objednal. Kdo se internetu vyhne, vzájemnou komunikaci ztíží. Navíc dá potenciálnímu zaměstnavateli najevo, že mu činí problém pracovat s počítačem.

Rada MF DNES: založte si životopis na jobdnes.cz

Pokud napíšete svůj životopis v internetové aplikaci, mohou si ho prohlížet zaměstnavatelé a sami vás oslovovat se svými nabídkami. Životopisů si můžete založit i několik s různým zaměřením.