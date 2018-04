Práce bude letos víc, slibují personalisté. Kde je šance uspět

Praxe důležitější než diplom Pro získání práce jsou mnohem důležitější zkušenosti, než tituly a vzdělání. Vyplynulo to z výsledků průzkumu společnosti Randstad mezi zaměstnanci.



Platí to u uchazečů do 25 let, kteří to mají podle 74 % dotazovaných při hledání zaměstnání těžké.



V obtížné situaci jsou též lidé ve věku nad 55 let. O jejich znevýhodněném postavení na trhu práce je přesvědčeno celých 97 % zaměstnanců.



Dvě třetiny pak považují za důležité, aby jejich firma nabírala mladé lidi. S přijímáním starších lidí už ale souhlasí jen třetina dotázaných.