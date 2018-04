Zkušenosti mají, tolerance jim chybí. Pravda o zaměstnávání padesátníků

Lidé mezi padesátkou a šedesátkou to nemají při hledání nebo přechodu do nového zaměstnání úplně jednoduché. Setkávají se s předsudky ze strany potenciálních zaměstnavatelů či kolegů. Stýskání nad diskriminací však k nové práci nevede. Kandidáti staršího věku musejí utvrdit nejen svého budoucího zaměstnavatele, ale především sami sebe, že ještě stále mají co nabídnout.

Pana Radka jsem oslovila na sociálních sítích. Zdálo se mi, že jde o kandidáta byť v pokročilém věku, tak s elánem a životní energii. Nabídla jsem mu práci, ze které byl nadšen. Výběrové řízení proběhlo úspěšně a on nastoupil k novému zaměstnavateli na pozici manažera vývojového týmu.

Když jsem se s ním telefonicky po pár týdnech spojila, abych zjistila, jak je v novém zaměstnání spokojen, jeho hlas nezněl vůbec nadšeně. Vadilo mu, že sice působí na vedoucí pozici, ale jeho znalosti nových technologií, které se ve společnosti testovaly, jsou slabé. Čím víc do problematiky pronikal, tím víc si uvědomoval, že výrazně mladší inženýři v jeho týmu se v technologiích orientují mnohem obratněji. Nebylo snadné přiznat si, že v tomto bodě jeho znalosti nestačí.

Radek byl zvyklý, že je respektován podřízenými ve všech směrech. Svou situaci si ale brzy uvědomil a přihlásil se na různá školení, aby znalosti doplnil. „Nakonec to zvládl nejlépe, jak mohl. V důležitých otázkách kolem technologií dal na názory mladších kolegů. Svou pozici upevnil především v přístupu k jednotlivým zaměstnancům i celému týmu. Radek pracuje ve firmě dodnes.

Cizáku, ty mi radit nebudeš

Méně šťastné bylo hledání práce pro pana Lukáše. Zhruba před rokem jsem ho oslovila, neboť jsem hledala kandidáty na pozici finančního kontrolora pro významnou automobilovou společnost. Lukášův životopis přesně odpovídal požadavkům firmy, a tak byl pozván na pohovor. Prošel znalostními testy a výběrové řízení vyhrál. Zhruba měsíc bylo vše v pořádku. Pak začaly na osmapadesátiletého Lukáše chodit stížnosti na personální oddělení. Prý je pro něj vše problém, na všechno má dost času, chodí do práce pozdě nebo z kanceláře odchází výrazně dřív.

Poslední kapkou do poháru trpělivosti nadřízeného byl moment, kdy od Lukáše potřeboval připravit reporty pro zahraniční centrálu, jenže on odešel na dvě hodiny z kanceláře s vysvětlením, že v supermarketu mají výhodné slevy. Když si ho pak vedoucí zavolal „na kobereček“, nazval ho Lukáš cizákem, který mu nebude radit. A tak výpověď byla na stole.

Změna pracovního prostředí může vyžadovat jiné pracovní návyky, dávku tolerance a umění přizpůsobit se. Na to by měli kandidáti myslet, když jdou žádat o novou práci. Pomůže jim to lépe zvládnout stres, který ke změně zaměstnání patří.

Nejčastější příčiny stresu při změně zaměstnání u starších kandidátů a rady, jak jim předejít:

změna prostředí a týmu - přijměte jiný typ firemní kultury, připravte se na to, že se budete muset učit nové technologie, postupy. Psychologové radí vstoupit do nového prostředí s pozitivním vědomím, že věci mohou být jinak

- přijměte jiný typ firemní kultury, připravte se na to, že se budete muset učit nové technologie, postupy. Psychologové radí vstoupit do nového prostředí s pozitivním vědomím, že věci mohou být jinak změna pracovní náplně a míry zodpovědnosti - uvědomte si, že v novém zaměstnání potkáte nové spolupracovníky, nadřízené a podřízené a přijměte jinou hierarchie týmu a odlišné rozdělení kompetencí

- uvědomte si, že v novém zaměstnání potkáte nové spolupracovníky, nadřízené a podřízené a přijměte jinou hierarchie týmu a odlišné rozdělení kompetencí odlišný systém práce - musíte se přizpůsobit jiné pracovní době a rozdílnému pracovnímu tempu. Citlivě vnímejte a reflektujte zažité zvyklosti, snažte se rychle v novém prostředí zorientovat a rozpoznejte zdroje důležitých informací, které usnadní práci

- musíte se přizpůsobit jiné pracovní době a rozdílnému pracovnímu tempu. Citlivě vnímejte a reflektujte zažité zvyklosti, snažte se rychle v novém prostředí zorientovat a rozpoznejte zdroje důležitých informací, které usnadní práci vybočení ze zajeté celoživotní rutiny - překonejte obavy z nového, neznámého, připusťte nové úhly pohledu, hledejte nové způsoby komunikace

- překonejte obavy z nového, neznámého, připusťte nové úhly pohledu, hledejte nové způsoby komunikace potřeba naplnit očekávání, závazek - uvědomte si své limity a berte na ně ohled, nepřepínejte se, naopak je důležité myslete na relaxaci, protože s vyšším věkem se člověk více unaví

Tak, jak si společnosti pečlivě vybírají své nové zaměstnance, také kandidáti by si měli pečlivě vybírat svého budoucího zaměstnavatele. Trh práce stále výrazněji trápí nedostatek schopných lidí. V kandidátech vyššího věku se tak objevuje výrazný potenciál, jak tyto mezery v poptávce zaplnit. Nastává ideální doba pro hledání nové práce. Prvními nezdary by se kandidáti neměli nechat odradit. Měli by vytrvat tak dlouho, dokud se neobjeví společnost, která dokáže ocenit zkušenosti a znalosti, které léty dozrály.