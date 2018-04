Trh s podílovými fondy se stále rozrůstá

Denní výkonnost 290%

Podílový fond InvestAGe AGb, který vznikl otevřením kupónového investičního fondu AG IF 2, zvýšil majetek z 300 milionů korun na bezmála 1,2 miliardy korun. To je důsledkem dohody o mimosoudním narovnání, podle níž fond vrátí bezcenné akcie Kreditní banky a Agrobanky a za to získá od státu 885 mil. Kč. Dohodu uzavřely správcovské společnosti InvestAGe, ČSO, Agrobanka a další dvě firmy. Jde o nástupce čtyř smluvních stran generální dohody o nákupu akcií Agrobanky a Kreditní banky Plzeň do portfolií investičních fondů AG IF 1 a AG IF 2. Tu v listopadu 1995 podepsaly IP, Motoinvest, Agrobanka a A-Invest. Ačkoliv se jednalo o dlouhodobý proces, konečný výsledek se projevil v účetnictví během jediného dne. To se odrazilo i v hodnotě jednoho podílového listu, která vystřelila z původních 1,17 Kč na 4,57 Kč, což značí denní výkonnost přibližně 290%.

Nová povolení zahraničním fondům

Po dvouměsíční odmlce o sobě opět dala vědět Komise pro cenné papíry. V průběhu června udělila povolení pro provozování dalším 15 zahraničním podílovým fondům. Celkem se tak jejich počet přehoupl přes hranici 500. Na povolení v současné době čeká ještě 77 fondů. Komisi pro cenné papíry nelze obviňovat z nečinnosti, jednání s investičními společnostmi probíhají nepřetržitě. Zpomalilo se pouze udělování povolení. V době, kdy již většina fondů povolení má, nemůžeme počítat s hromadným udělováním licencí, jako tomu bylo na přelomu roku. Spíše lze tedy počítat s takovou frekvencí povolování, jaká panuje nyní.

Povolení získalo 8 indexových a růstových fondů HSBC, 5 fondů společnosti 3 Banken – Generali Investment GmbH a o jeden fond si polepšily Erste Sparinvest a KBC.

Nový zajištěný fond

Aktuální informace o českých, ale i zahraničních fondech naleznete v této sekci Fondem společnosti KBC, který získal povolení Komise pro cenné papíry, je zajištěný fond KBC Click ČSOB Světové akcie 5. Tato společnost požádala i o povolení pro KBC Click ČSOB Světové akcie 4, tento fond však povolení zatím nezískal. Nabídky Click fondů se tak rozrostla pouze na 6. Investice do tohoto fondu je na dobu 4 let a 5 měsíců. Prostředky jsou investovány do koše akciových indexů složeného z Dow Jones EuroStoxx 50 (zaměření na Eurozónu) a S&P 500 (zaměření na USA). Zhodnocení fondu je dáno součtem zhodnocení koše akciových indexů za každý ze 4 roků. Do výpočtu výnosu se nezahrnují roky, kdy dojde k poklesu trhů. Naopak nárůsty za jednotlivá léta jsou započítány až do výše 9,25%. Investor tak může při splatnosti dosáhnout výnosu investice až 37%, v případě poklesu trhů však neprodělává, ale zůstává minimálně na své původní investici. Výhodou fondu je zajištění vůči kurzovému riziku. Většina ostatních zahraničních fondů je v ČR totiž nabízena v zahraniční měně a k riziku pohybu hodnoty podílového listu je tedy třeba připočítat i riziko kurzové. Toto zajištění je ale na druhou stranu kompenzováno menším maximálně možným zhodnocením než je tomu u jiných zajištěných fondů. Tam nemusí být maximální zhodnocení vůbec limitováno nebo se pohybuje na hranici např. 100%.

Fincentrum nabízí zajištěné fondy HSBC

Tak je tomu i v případě nové tranše zajištěných fondů HSBC, o které jsem vás informoval v pravidelném komentáři před 2 týdny. Na distribuci těchto tří nových fondů se dohodly společnosti Fincentrum a HSBC. Již nyní tak na adrese http://finance.idnes.cz/Penze.aspx můžete investovat, aniž byste museli opustit váš byt či kancelář.

Obchodování podle UNISu

V uplynulém týdnu přiteklo do fondů opět více než půl miliardy korun, konkrétně 683 milionů. Největší podíl na tom měli staří známí. I na opačném konci podle hlediska čistých prodejů figurují stále tytéž fondy. Odliv je způsoben jejich teprve nedávným otevřením. Akciové trhy zejména v závěru týdne silně ztrácely, a to se projevilo i na výkonnosti akciových fondů. Ve čtvrtek zveřejněný růst českého HDP v prvním čtvrtletí byl nižší než očekávaný, což zvýšilo ceny dluhopisů. O podílovém fondu InvestAGe Agb jsme již informovali výše, k žádným mimořádným událostem na trhu již nedošlo.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší název fondu výsledek název fondu výsledek Čisté prodeje Balancovaný fond nadací, ŽB Trust 217 mil. Živnobanka - OF -546 mil. IKS Peněžní trh 145 mil. J&T Komenius -373 mil. ISČS Sporoinvest 58 mil. 1. IN Restituční -125 mil. Akciové fondy ČPI Farmacie a biotechnologie 0,1% ISČS Sporotrend -6,31% ČPI Ropného a energetického prům. -0,34% Akro Eurotech -4,12% Akro Svět -0,95% ČPI Nové ekonomiky -2,85% Dluhopisové fondy ČSOB Český dluhopisový 0,46% ISČS Trendbond -0,45% ISČS Sporobond 0,38% IKS Plus bondový -0,19% ISČS Bondinvest 0,33% ČSOB Nadační 0,06% Fondy peněžního trhu ČSOB Český peněžní 0,20% ISČS Sporoinvest 0,06% J&T Perspektiva - P 0,15% ČSOB institucionální Euro peněžní 0,06% IKS Peněžího trhu 0,14% Akro Obligace 0,06% Fondy fondů 1. IN Fond fondů -1,51% ISČS Globaltrend -2,93% IKS Fond fondů -2,95% Smíšené fondy InvestAGe AGb 290,4% Newton Euro -2,60% ISČS Výnosový 0,18% ISČS Sporomix 5 -2,35% Balancovaný fond nadací, ŽB Trust 0,15% Živnobanka Růstový -2,17%

