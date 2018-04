Trh v roce 2009: zdražení hypoték se nechystá

Na reakci na snížení úrokové sazby ČNB je zatím brzy

ČNB minulý týden opět snížila hlavní úrokovou sazbu o půl procenta. Budou na to hypoteční banky v nejbližší době nějakým způsobem reagovat? Uvažují o snížení svých úrokových sazeb?

Většina bank v současné době sleduje, jak na změnu sazby zareagují finanční trhy, a podle toho zváží případné další kroky. Snížení úrokových sazeb nevylučují, ale zároveň uvádějí, že sazby u hypoték nejsou přímo ovlivněny sazbami ČNB, ale vývojem ceny peněz na mezibankovním trhu.

"Snižování úrokových sazeb u hypoték nemusí nutně korespondovat se snížením základní sazby ČNB, neboť ta není jediným faktorem, který ovlivňuje tvorbu konečných úrokových sazeb komerčních bank. Svůj podíl zde hraje také riziko či úroveň sazeb na trhu," říká k tomu Denisa Salátková z Poštovní spořitelny.



Jedinou bankou, která úroky již snížila, je UniCredit Bank. "Úrokové sazby hypoték jsme snižovali již na začátku minulého týdne, tedy ještě před čtvrtečním zasedání ČNB. U jednoletého fixu jsme snižovali sazbu z od 4,90 na od 4,70. Stejně tak k poklesu došlo u 3- a 5letých fixací – nyní již od 5,13. Sazbu jsme snižovali od 2. února primárně na základě poklesu sazeb na finančním trhu, sekundárně jsme také reagovali již na předchozí prosincové rozhodnutí ČNB," uvedl Tomáš Pavlík, mluvčí banky.

O změně úrokových sazeb zatím neuvažují GE Money Bank, LBBW Bank a Volksbank.





Zeptali jsme se petry horákové krištofové, manažerky asociace hypotečních makléřů 1/ ČNB 5. února opět snížila úrokovou sazbu. Jak myslíte, že budou hypoteční banky reagovat?

Neočekáváme, že by se snížení základní sazby ČNB promítlo do úrokových sazeb hypoték.



2/ Jaký očekáváte vývoj úrokových sazeb pro příští období?

Očekáváme stagnaci úrokových sazeb.



3/ Jaký očekáváte zájem klientů o hypoteční úvěry do budoucna? Je možné již teď z jejich chování usuzovat, co v příštích měsících přijde?

Je třeba si uvědomit, že hypotéka je stále nejdostupnějším řešením, jak financovat vlastní bydlení. Málokdo má na účtech miliony, které může vložit do koupě bytu či postavení domu. Nicméně s ohledem na současnou situaci, kdy se neustále hovoří o krizi, bude část veřejnosti řešení svého bydlení odkládat, takže poptávka po hypotékách může během roku klesat.

Zvýšení úroků u hypoték banky ani odborníci neočekávají

V otázce budoucího vývoje úrokových sazeb se prakticky všechny banky shodují. Pro další období předpovídají, že úrokové sazby budou víceméně stagnovat nebo dojde u některých fixací k mírnému poklesu.



"Úrokové sazby s fixací do dvou let by mohly mírně klesnout v návaznosti na prosincové a únorové snížení sazeb ČNB. Delšího konce výnosové křivky se politika ČNB asi nedotkne, takže by měla cena fixací pro období 3 a více let stagnovat," komentuje možný vývoj úrokových sazeb Tomáš Pavlík z UniCredit Bank.

Zájem o hypotéky klienti zřejmě projeví až v druhé polovině roku

I v oblasti budoucího potenciálu hypotečních úvěrů jsou banky celkem zajedno. Prakticky žádná z nich nepředpokládá významné změny - ať již směrem k poklesu nebo k nárůstu poptávky. Podle názoru bankovních odborníků se dají očekávat hypoteční obchody na stejné úrovni jako v roce předcházejícím, ve druhé polovině roku je možné počítat i s mírným nárůstem.

"Zájem o hypotéky se silně odvíjí od ekonomického vývoje a očekávaní zákazníků. Potenciál u nás je stále poměrně značný ve srovnání s vyspělými zeměmi západní Evropy. Nyní je však situace taková, že klienti vyčkávají. Panuje určitá nejistota, zákazníci nevědí, co bude s jejich zaměstnáním. Jakmile se situace 'uklidní', očekáváme opět zvýšený nárůst zájmu o hypotéky v České republice," uvedl Tomáš Kříž, tiskový mluvčí GE Money Bank.

Leden je nejslabším měsícem

Začátek roku je z hlediska zájmu o hypotéky tradičně nejslabším obdobím. Růst zájmu o nové bydlení projevují lidé v jarních a letních měsících, tedy v době zahájení stavební sezony.

Přesto se můžeme podívat, jak vnímají začátek roku v jednotlivých bankách ve srovnání se stejným obdobím roku 2008. Například Tomáš Kofroň z Raiffeisenbank říká: "V lednu byl zájem nižší, a to z několika důvodů: část klientů spekuluje s poklesem úrokových sazeb, další část věří v pokles cen nemovitostí. Svou roli hraje i opět zavedená státní podpora, která bude vyplácena v únoru. Někteří klienti, kteří podmínky pro státní podporu splňují, tak odložili lednovou žádost o hypotéku právě na únor."



Vyšší zájem o hypotéky než v loňském lednu zaznamenaly Wüstenrot hypoteční banka, UniCredit Bank a LBBW Bank, naopak pokles zájmu dokonce v řádech desítek procent zmínila GE Money Bank.

Banky zatím na klienty příliš nemyslí

Banky si uvědomují, že klienti s ohledem na současnou ekonomickou situaci více přemýšlí o svých investičních záměrech. V oblasti hypoték mnohdy vyčkávají, jak to bude s úrokovými sazbami či cenami nemovitostí. Je tady tedy více než kdy jindy prostor pro banky, aby se prostřednictvím různých časově omezených akcí, uváděním nových produktů či inovacemi produktů stávajících snažily nalákat co nejvíce klientů.



S časově omezenou akcí se nyní setkáme pouze u Wüstenrot hypoteční banky, která do konce února nabízí hypotéku na bydlení s pětiletou fixací úrokové sazby bez poplatku za vyřízení úvěru.

Nejaktivnější je Poštovní spořitelna

S novým produktem či inovací poskytovaných služeb, které by mohly zvýšit zájem klientů, přišla letos zatím jen Poštovní spořitelna.

"Nabízíme předhypoteční úvěr, který lze použít, pokud na nemovitost dočasně není možné vložit zástavní právo. Navíc nově umožňujeme získat výpis z katastru nemovitostí přímo ve finančním centru. Tato služba výrazně usnadňuje a zlevňuje vyřízení hypotéky, navíc je zcela zdarma," říká Denisa Salátková, mluvčí banky.

"Novinky chystáme, ale zatím neprozradíme," říkají banky

A na co se mohou klienti těšit v příštích měsících? Co nového pro ně banky chystají? Na konkrétní novinky si musí klienti zatím počkat. Téměř všechny banky díky konkurenčnímu boji nechtějí sdělovat podrobnější informace. Nicméně své klienty ujišťují, že veškeré novinky včas oznámí.

Již dnes však můžeme prozradit, že například mBank chystá hypoteční úvěry v kombinaci s pojištěním a Hypoteční banka v polovině února přijde s akční nabídkou u vybraných hypotečních produktů. Bude platit pro hypotéky do 85 % zástavní hodnoty nemovitosti s fixací úrokové sazby na pět a více let.

Na klienty tradičně myslí Raiffeisenbank, a to prostřednictvím svých pravidelných hypodnů, které pořádá dvakrát do roka, vždy na jaře a na podzim. V těchto dnech nabízí klientům různé slevy či dárky k hypotéce. Letošní novinky plánuje na přelom března a dubna.