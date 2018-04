Trhu nemovitostí možná hrozí vznik cenové bubliny

Uvádí to ve své Zprávě o finanční stabilitě 2006 Česká národní banka. Z tohoto dokumentu pocházejí i všechny následující údaje. Vývoj cen bytů v porovnání s výší příjmů v několika posledních letech ukazuje následující graf. Konkrétně jde o podíl ceny bytu o velikosti 68 m2 a roční mzdy.

V grafu uvedená data jsou za rok 2006 zatím pouze předběžná, již nyní je však zřejmé, že v Praze došlo během loňského roku k výraznému nárůstu podílu cen bytu k ročním mzdám. Výše tohoto ukazatele se přiblížila k úrovni z konce roku 2003, kdy ceny nemovitostí výrazně narostly díky spekulacím a nejistotě v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie. Dále je z grafu vidět, jak výrazně převyšují ceny pražských bytů ceny bytů v ostatních regionech. Zatímco například na konci roku 2005 cena bytu v České republice jako celku převyšovala výši roční mzdy čtyřikrát, v Praze to bylo téměř desetkrát.

Ceny bytů v Evropě

Podíl cen bytů a mezd je v Praze nyní téměř třikrát vyšší než například v Berlíně a Vídni. V porovnání s jinými zeměmi je však stále nízký, dosahuje například pouze 68 procent úrovně Madridu či 88,5 procenta Paříže.

Jak vysoké jsou absolutní ceny bytů v Praze a Brně ve srovnání s vybranými evropskými velkoměsty, ukazuje následující tabulka. Zatímco ceny pražských bytů se již pomalu blíží cenám srovnatelných bytů v Německu a Rakousku, ve srovnání s byty například v Paříži nebo Madridu jsou stále velmi levné. Cena bytu v Praze nečiní ani čtvrtinu z ceny podobného bytu v Paříži.

Porovnání cen bytů se zahraničím - stav ke konci roku 2005 Kolik procent z ceny bytu v evropských velkoměstech činí cena bytu v Praze a Brně Praha Brno Berlín 87,3 % 73,3 % Vídeň 81,9 % 67,8 % Hamburk 70,8 % 59,5 % Řím 45,5 % 38,2 % Madrid 26,2 % 22,0 % Paříž 23,5 % 19,8 %

Zdroj: ČNB - Zpráva o finanční stabilitě 2006; data převzata z výroční zprávy European Council of Real Estate Professions

Hrozí na trhu nemovitostí vznik cenové bubliny?

Česká národní banka ve své zprávě uvádí, že ceny nemovitostí loni zaznamenaly po období cenové stability v letech 2003 až 2005 poměrně rychlý růst, a to především ve druhé polovině roku. Nejvíce se zvyšovaly ceny bytů a stavebních pozemků, jak je vidět i z následujícího grafu, který znázorňuje index cen nemovitostí za několik posledních let. Za základ jsou vzaty ceny z prvního čtvrtletí roku 1998. Až do roku 2005 jde o ceny převodů nemovitostí uváděných v daňových přiznáních (údaje publikované ČSÚ), za rok 2006 jde prozatím o odhad na základě nabídkových cen realitních kanceláří.

V některých regionech bylo zvýšení cen nemovitostí velmi výrazné, například v Praze nabídkové ceny bytů koncem minulého roku rostly meziročním tempem 24,3 procenta. Nejedná se ale pouze o Prahu. Petra Horáková Krištofová ze společnosti Hyposervis uvádí: „Z regionů v minulém roce zaznamenal největší nárůst cen Zlínský kraj a oblast severní Moravy. Zde ceny vyrostly o 15 až 25 procent. Svou úlohu samozřejmě sehrává výstavba průmyslových komplexů, které přitahují pracovní sílu a tedy i poptávku po bydlení.“

ČNB vyjádřila mírnou obavu, „zda je tento nárůst cen přirozený a zda nemůže podpořit vytvoření ‚bubliny‘ na trzích nemovitostí“. Indikací počátku cenové bubliny může být podle ČNB již výše zmíněné porovnání vývoje cen bytů a příjmů, kdy se stav na konci roku 2006 přiblížil úrovni z roku 2003. Dalším signálem mohou být také klesající výnosy z nájemného, jelikož tržní nájmy rostou v posledních letech pomaleji než ceny bytů.

Na druhou stranu centrální banka uklidňuje, že rychlé navyšování cen nemovitostí lze vysvětlovat také růstem poptávky po bydlení z důvodů, jako jsou dostupné hypoteční úvěry, demografický vývoj, růst reálných příjmů, spekulace spojené s obavami z růstu DPH na stavební práce spojené s bydlením od roku 2008 či nejistota ohledně ostatních daňových změn. Dalším důvodem rychlého zvyšování cen nemovitostí je také přibližování se cenové úrovni ostatních zemí Evropské unie. Jak se vyvíjejí ceny v zemích EU, ukazuje následující graf. (Konkrétně jde o Německo, Řecko, Španělsko, Francii, Irsko, Nizozemsko a země eurozóny celkem. ČR je znázorněna světle modrou barvou.)

Data za rok 2006, kdy se ceny nemovitostí v České republice výrazně zvyšovaly, ještě nejsou k dispozici, v předchozích letech však byl nárůst cen v porovnání s některými jinými zeměmi EU výrazně pomalejší. Nejrychleji se zvyšují ceny nemovitostí v Irsku, naopak v Německu ceny nemovitostí dokonce mírně klesají.

Jak se budou ceny nemovitostí vyvíjet v budoucnu

Odborníci, kteří se zabývají trhem nemovitostí, předpokládají, že na pokles cen se zájemci o pořízení bydlení příliš těšit nemohou. Petra Horáková Krištofová z Hyposervisu říká: „Ceny nemovitostí v žádaných a perspektivních lokalitách Prahy určitě ještě pár let porostou. Poptávka po kvalitním bydlení na pěkném místě je velmi vysoká, neboť mnoho mladých lidí ze silných ročníků své bydlení stále ještě hledá. Ve věku 20 až 34 let je v České republice 2,5 milionu lidí. Nezájem ze strany kupujících může nastat u nemovitostí ve špatné lokalitě a s neuspokojivým poměrem kvalita-cena.“

Rychlého a výrazného zdražení nemovitostí se ale podle Pavla Kühna z České spořitelny také obávat nemusíme. "Do budoucna neočekáváme skokový růst cen bytových nemovitostí i s ohledem na připravované změny v DPH a zrušení osvobození hypotečních zástavních listů od daně z příjmu a dále na rostoucí úrokové sazby z hypoték. Oba tyto faktory budou mít vliv na zdražení hypoték a budou tedy působit proti rychlejšímu zvyšování cen nemovitostí na bydlení,“ vysvětluje.