Trhy jako na houpačce, pražská burza pozastavila obchodování se dvěma společnostmi

Americké burzovní indexy klesaly během týdne o více než 5 procent, Nikkei ztrácel téměř 6 procent a britský FTSE více než 8 procent. Index sledující akciové trhy v rozvojovém světě ztrácel více než 10 procent. Investoři reagovali panickými výprodeji na problémy ve finančním sektoru.

Odstartoval to krach čtvrté největší americké investiční banky Lehman Brothers, poté problémy pojišťovny AIG, která nakonec dostala potřebný kapitál od americké centrální banky Fed. Dále se šířily spekulace o finančních problémech jiných bank, jako například britského největšího poskytovatele hypoték HBOS, kterého v rychlosti odkoupil jeho konkurent Lloyd's TSB.

Americká Morgan Stanley, jedna ze dvou posledních největších amerických investičních bank, navíc také jedná o finanční pomoci.

Úprk do zlata a ropy

Negativní zprávy z finančního sektoru, které dopadly na akciové trhy, zapříčinily to, že investoři opět utíkali do bezpečných aktiv, jako je zlato nebo v poslední době i ropa. Cena zlata tak za jediný den vyskočila o 87 USD/unce, cena ropy WTI se opět obchodovala nad 100 USD/barel.

Problémy ve finančním sektoru v USA dolehly také na americký dolar, který během jediného dne, a to ve středu minulého týdne, oslabil o 1,6 procenta, a obchodování na páru EUR/USD se tak jako na jiných nejobchodovanějších měnových párech vyznačovalo vysokým výkyvem. Dolar i přes příznivé zprávy v závěru týdne nedokázal výrazněji posílit.

Pražská burza na více než dvouletém minimu

Výprodeje se nevyhnuly ani burzám v regionu. Pražská burza v průběhu týdne ztrácela dokonce 9 procent, budapešťská více než 10 procent a varšavská přibližně 6 procent.

Na pražské burze muselo být pozastaveno obchodování s dvěma developerskými společnostmi - firmami Orco a ECM, jejichž akcie klesly po otevření o více než 20 procent. Velké drama se odehrálo také na dvou nejvýznamnějších ruských burzách, na kterých muselo být přerušeno obchodování.

Ve čtvrtek jsme se dočkali koordinované akce centrálních bank USA, Japonska, eurozóny, Kanady, Švýcarska a Velké Británie. Americká centrální banka Fed nabídla 180 mld. USD k výpůjčce pro lokální banky mimo USA, které nemají dostatek prostředků v amerických dolarech.

Tato pomoc měla úspěch v podobě poklesu krátkodobých výpůjčních sazeb na trhu, které se dostaly na historicky nejvyšší hodnoty, ovšem celkově finanční trhy toto rozhodnutí moc nenadchlo.

Regulátor finančního trhu ve Velké Británii navíc ve čtvrtek zakázal spekulace na pokles, tzv. short-selling, což je v novodobé historii nevídané.



Graf ukazující vztah eura a dolaru

Skutečná záchrana na obzoru?

Až ve čtvrtek večer trhy příjemně překvapila zpráva o chystaném plánu masivní podpory finančního systému. Plán vytvořený společně americkým ministrem financí, šéfem Fedu a skupinou právníků by se měl podobat záchraně spořitelních institucí na konci 80. let. Tehdy v USA vznikla společnost Resolution Trust Corporation, která měla za úkol pomoci vyčistit bilanci spořitelen. Konkrétnější podoba plánu by měla být známa během víkendu.

Díky tomuto oznámení už čtvrteční obchodování v USA provázela doslova euforie. Index Dow Jones si připsal 3,8 procenta, S&P 4,3 procenta a Nasdaq si připisoval 4,8 procenta.

Evropské burzy poté v pátek ráno měly co dohánět. Britský FTSE během pátečního obchodování posiloval o necelých 8 procent, německý DAX zhruba 5 procent, pražská burza taktéž o vysokých téměř 8 procent.

Za celý týden pak německý DAX ztrácel jen 0,2 procenta, FTSE 2,7 procenta, pražská burza si připisovala 0,5 procenta, budapešťský BUX ztrácel 4,9 procenta a varšavský WIG20 oslaboval o 1,9 procenta.