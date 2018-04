Trhy stále hlásí ztráty - vydělejte na tom

Využívat dravě situaci, nebo si počkat…

Hlavním cílem běžného investora bezesporu je, aby se "bez ztráty kytičky" dostal přes současné nepříznivé období. Také by se z něho měl i poučit. Podobný vývoj totiž nastává každých 4–5 let.

Zásadním krokem je omezit možnost výraznějších investičních ztrát a zachovat si potenciál růstu portfolia do budoucna, až se trhy znovu otočí do výraznějšího plusu. Propad akciových trhů je sice možné jednoduše kompenzovat přesunem investic z rizikovějších akcií do bezpečnějších dluhopisů, nyní však tato poučka přestává univerzálně platit. Současné propady na akciových trzích totiž doprovází zároveň rostoucí inflace. Aktuálně můžeme definovat tři investiční postupy.

Krátkodobý spekulativní přístup

Jedná se o aktivní využívání současné rozkolísané situace na trzích ke krátkodobým obchodům se spekulací jak na růst, tak na pokles. Pochopitelně při správném vyhodnocení postoje k riziku.

Jedná se o aktivní využívání současné rozkolísané situace na trzích ke krátkodobým obchodům se spekulací jak na růst, tak na pokles. Pochopitelně při správném vyhodnocení postoje k riziku. Dlouhodobý přístup

Investor v době propadů přikupuje ty investice, které výrazněji poklesly pod svoji fundamentální hodnotu, a takzvaně "neřeší", kam se daná investice krátkodobě cenově pohybuje. U těchto strategií však musí detailně sledovat a znát trh a mít velmi pevné nervy. Jeho zvolená strategie se totiž může krátkodobě vyvíjet zcela odlišně. V případě dlouhodobého přístupu si investor musí dokázat obrat trhů úspěšně i vyčekat. A to nejen v řádu měsíců, ale někdy i let.

Vhodně lze zkombinovat obě strategie - pomocí hedge fondů

Pokud investorům nevyhovuje ani jeden ze zmíněných dvou přístupů, nabízí se ještě třetí - kombinování předchozích dvou pomocí investování do tzv. speciálních fondů pro kvalifikované investory (hedge fondy). Přestože tato alternativa není českým investorům příliš známa, jedná se obecně o stále populárnější formu investování. Je totiž dlouhodobě vhodná prakticky "do každého počasí".

Cílem těchto speciálních fondů je přinášet investorům zajímavý a kladný výnos pokud možno každý rok a zároveň omezovat rizika výraznějších propadů. Nejlepší z těchto fondů jsou navíc schopny vydělávat jak na růstu, tak i na poklesu trhů. Tyto fondy jsou většinou zacílené na tzv. kvalifikované investory. A to z pohledu majetkového či odborného. Investice do těchto fondů se pohybují minimálně v řádu desítek tisíc eur. Nejobvykleji je to mezi 50-100 tis. eur. Svým volným investičním přístupem a nastavením minimální požadované výše investice se speciální fondy výrazně liší od klasických podílových fondů.

Ty jsou naopak určeny převážně pro drobné investory a investují více či méně indexově a tzv. long způsobem - pokud se trhům daří, vydělávají. Při větších propadech trhů však většina z nich není schopna výrazněji chránit investora před poklesem jeho investice. A toho jsme svědky právě v dnešní době.

I hedge fond je nutné pečlivě vybírat

Nejlepší speciální fondy vykazují velmi dobrou výnosnost a zároveň odolnost vůči propadům trhů. I v jejich případě je nutné mít na paměti, že rozhodně nejsou žádnou "posvátnou krávou". Právě pro odvětví hedge fondů více než kde jinde platí, že zde najdeme jak dlouhodobě kvalitní giganty, tak i velmi rizikové supernovy, které sice krátkodobě zazáří extrémními výnosy, avšak s poklesem daného trhu mizí ze scény.

Jak poznám ten nejvhodnější?

Existují dvě hlavní kritéria, jejichž současné splnění spolehlivě oddělí zrno od plev. Je to historická výkonnost daného fondu spolu s jeho schopností ustát i výrazné propady trhů.

Tím se myslí, jak je daný fond schopen kontrolovat a eliminovat riziko výrazných a déletrvajících propadů trhů. Měřítkem je tzv. draw-down efekt, který udává, o kolik procent v minulosti nejvíce kumulovaně pokleslo NAV (čisté obchodní jmění, tj. rozdíl mezi celkovými aktivy a pasivy fondu) sledovaného speciálního fondu.

Kvalitní fondy mají toto procento propadu daleko nižší než klasické indexové podílové fondy či akciové indexy - viz srovnání v tabulce a grafu (sloupec MAX nepřetržitý pokles).

Pokud jsou obě výše uvedené podmínky splněny, je možné takovéto fondy využít k investování a přesunout tak na ně starosti a stres spojené s dennodenním investičním rozhodováním. Což může být zejména v době silně rozkolísaných trhů poměrně značná úleva a nejednou i velký finanční přínos.

Vhodný fond dlouhodobě vynáší a ochrání investici i při propadech

Vývoj v období únor 2005 až únor 2008 ukazuje, jak se chovaly výnosy hedge fondů v uplynulém tříletém období. To zahrnuje i období propadu akcií na podzim 2007 a na jaře 2008. V té době nejsledovanější akciové trhy poklesly za 4 měsíce o 14 až 17 procent.

Pro naše srovnání použijeme širší index obsahující takové hedge fondy, které při svém investování nemají žádné omezení, a mohou tedy zcela volně reagovat na situaci na trzích (tzv. Multistrategy Funds sledované agenturou Bloomberg). Jedná se o index mapující výkonnost 975 hedge fondů a představující průměrný výnos takto zaměřených fondů.

Tabulka: Srovnání 3letých výnosů

Z tabulky a grafu je patrné, že hedge fondy ochránily investice nejen při zmíněném propadu akcií na přelomu roku, ale zároveň i dlouhodobé investování do nich se ukázalo jako velmi zajímavé. Nejenže index těchto fondů "stíhal" výnosy hlavních akciových trhů, ale vykázal přitom zhruba pětinásobně nižší propad své hodnoty (-2,8 % v. -14 % až -17 %).