Nejbezpečnější platby kartou na internetu nabízejí tři banky

Naprostá většina internetových obchodů (odhaduje se zhruba 90 procent) totiž dnes podporuje systém 3D Secure, který zajistí bezpečnost tím, že údaje o své kartě (číslo karty, datum expirace, CVV/CVC kód) neposkytujete obchodníkovi, ale přímo bance.

Fakta Loni utratili Češi v e-shopech čtyři miliardy korun. Podíl internetových transakcí při platbách kartou: Česko - 1,9 procenta

Rakousko - 8 procent

Bulharsko - 8 procent

Rumunsko - 5,4 procent

Slovinsko - 2,7 procent

Slovensko -1,8 procent Zdroj: ČSOB a Poštovní spořitelna

Až do jara letošního roku byla technologie 3D Secure podporována jen ze strany příjemců plateb, chyběla však u vydavatelů karet.

Princip zabezpečení spočívá v tom, že platba kartou na internetu musí být ještě autorizována zadáním jednorázového kódu. Ten vám od vaší banky přijde v SMS na mobil, jehož číslo jste při aktivaci služby bance poskytli. Tímto se prakticky sníží možnost, že by vaši kartu někdo zneužil. Pravděpodobnost, že by ten, kdo by vás chtěl okrást, měl k dispozici jak údaje o vaší kartě, tak váš telefon, je minimální.

Nejbezpečnější platby: jen Citibank, ČSOB, Poštovní spořitelna

V dubnu přišla na trh s plnou podporou této technologie u svých kreditních karet Citibank. "U debetních karet se služba připravuje a bude klientům k dispozici během několika týdnů," uvádí Branislav Cehlárik ze Citibank.

K Citibank se přidala i ČSOB s Poštovní spořitelnou a od 12. září spouští zabezpečení internetových plateb kartou prostřednictvím technologie 3D Secure. Obě banky technologii podporují u všech platebních karet - kreditních i debetních - s výjimkou karet vydávaných k dětským kontům, se kterými na internetu platit nelze.

Nejdříve si u karty aktivujte podporu 3D Secure

Abyste měli kartu zapojenou do bezpečnostního systému 3D Secure, musíte si tuto službu nejdříve aktivovat. Držitelé stávajících Citi kreditních karet zavolají na zákaznickou linku banky a požádají o aktivaci služby na všech nebo vybraných kartách. Aktivace služby je zdarma a bude provedena během jednoho pracovního dne.

Do konce roku 2011 chce banka službu nastavit automaticky u všech nově schválených Citi kreditních karet. Jakmile banka spustí službu 3D Secure i u debetních karet, budou muset majitelé stávajích debetek o službu telefonicky zažádat, nově vydané Citi debetní karty ji budou mít nastavenou automaticky.

Klienti ČSOB a Poštovní spořitelny mají aktivaci služby 3D Secure jednodušší, mohou si ji rovnou nastavit sami v internetovém bankovnictví. Stačí se přihlásit a přes pole Platební karty, Služby a nastavení, Správa a Platby přes internet/telefon (3D Secure) kliknout na "Nastavit parametry".

Detail karty - platby přes internet/telefon (3D Secure) - Zdroj: ČSOB, Poštovní spořitelna

Na obrazovce Detail karty zvolíte "ano" v poli povolit. Nastavte si limit plateb kartou na internetu a zadejte číslo svého mobilu pro zasílání SMS klíče. Pokud budete chtít nastavit číslo mobilu i pro další karty, máte možnost je v seznamu zaškrtnout. Změna se provede ihned po jejím potvrzení. Ani ČSOB s Poštovní spořitelnou si za aktivaci služby nic neúčtují.

Jak funguje placení kartou s 3D Secure

Ve chvíli, kdy budete chtít v zabezpečeném e-shopu podporujícím 3D Secure (je označený logy Verified by Visa nebo MasterCard Secure Code) zaplatit kartou, zadáte údaje své karty a počkáte na SMS klíč, který vám z banky přijde na mobil. Ten vyplníte do platebního formuláře a potvrdíte platbu.

Klienti Citibank bez aktivované služby 3D Secure na své kartě budou moci u obchodníků, kteří tuto službu podporují, provést pouze pět internetových transakcí. Každá další následující transakce pak už bude zamítnuta.

V ČSOB a Poštovní spořitelně v současnosti klientovi umožní platbu u všech internetových obchodníků, bez ohledu na to zda 3D Secure podporují, nebo ne. "Nyní jsme ve fázi, kdy klientovi dáme na výběr, jak se rozhodne - buď kartu na internetu zakáže nebo bance zadá telefonní číslo pro potvrzování transakcí a 3D Secure si tím aktivuje," doplňuje Pavla Hávová z ČSOB.