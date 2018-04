Tři měsíce mezi nemocnými

Vždy jsem si přál dvojku nebo aspoň čtyřku, byty s lehčími případy, kde neleželi vážně nemocní. Docela hrůza šla na každého nováčka z bytu číslo 3, s panovačnou Eileen a stále nevrlým Kevinem.

Začínalo se vždy probouzením

Nejdříve musíte klienta či klientku svléknout z pyžama a vyměnit plenu. Poté se zeptáte, zda-li potřebují na toaletu, a pomůžete dostat se na pojízdný záchod, který mají na pokoji. Pak přichází základní mytí a společný výběr šatů. Ty pečovatel klientovi oblékne, opatrně jej posadí na kolečkové křeslo a odveze do jídelny. Musí pracovat rychle, protože v jednom bytě je šest až sedm pokojů.

Někteří ze svěřenců však nejsou schopni pohybu ani za vaší asistence. Pak přichází na řadu britská specialita – přístroj zvaný „hoist“. Pečovatel musí být na používání těchto přístrojů speciálně vyškolen a správně by s ním měli manipulovat dva lidé. Klient se upoutá do popruhů, které jsou upevněny na ocelovém rameni kladky. Potom jej pečovatel pomocí ovladače opatrně zvedne do přiměřené výšky. Když klient visí na popruzích nad postelí ve vzduchu, jeden pečovatel ho přidržuje a druhý vymění noční plenu, umyje klienta a společně ho doobléknou. Přistaví kolečkové křeslo a spustí na něj klienta.

Některé klienty musíte nakrmit

Snídani připravuje opět pečovatel, který musí znát stav zásob v lednici a ve skříňkách na potraviny. Po snídani umyjete a uklidíte nádobí a poté uklízíte v pokojích šaty do skříně, třídíte prádlo a stelete postele. Klienti mezitím tiše sedí na křeslech v jídelně. Ve všední den pro ně sociální pracovnice připravuje různé společenské aktivity či cvičení.

Po chvilce oddechu, po intenzivní několikahodinové práci připravujete oběd. Některé klienty musíte nakrmit. Jsem rád, že jsem se po čase osmělil a začal jíst tradiční anglická jídla, protože jindy bych si sám od sebe nedal ledvinkový koláč, mleté maso zapečené s bramborovou kaší či květák zapečený se sýrem.

Po obědě už jenom umyjete hromadu nádobí a ve dvě hodiny jdete domů. To už je nastoupená druhá směna, která prakticky dělá to samé co ráno, s tím rozdílem, že klienty do postele ukládá.

V Home Close byl ještě byt číslo 1 s těžce nemocnými, kteří zůstávali celý den na lůžku. Museli se několikrát denně obracet kvůli proleženinám a měli také zapojený přístroj na odvod moči. V těchto případech s pečovateli těsně spolupracují zdravotní sestry.

S odstupem času mohu říct, že přes fyzické, ale hlavně psychické vypětí byla tato práce ohromnou zkušeností. Tři měsíce mi však stačily...