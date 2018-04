Tři nové banky během čtyř měsíců: každá má něco navíc

Ředitelé všech tří bank se shodli na tom, že nechtějí bojovat mezi sebou, ale chtějí odlákat nespokojené klienty velkým bankám a navázat tak na cestu, kterou se vydaly mBank a Fio banka.

Zuno banka hlásila už po sedmi týdnech 16 tisíc nových zákazníků a další přibývají. Cílem Air Bank je mít do konce příštího roku 70 tisíc klientů, Equa banka chce ukořistit do pěti let dokonce 350 tisíc klientů.

Všechny nové banky se prezentují jako jednoduché, vstřícné, transparentní, srozumitelné, využívající nejmodernější technologie. Potud je to jako přes kopírák. Žádná nenabízí účet se vším všudy úplně zadarmo, přesto každá z nich má několik vychytávek, díky kterým by stálo za to uvažovat o přechodu. Vybrali jsme ty nejzajímavější.

První ze zmiňované trojice na český trh vstoupila 19. července 2011. Nabízí dva druhy běžných účtů, jeden omezený zdarma, druhý za 68 korun měsíčně, který je v měsíci aktivace a při splnění podmínek také zadarmo, více čtěte zde.

Čím se liší: Jsou jediní na trhu, kdo dává na spořicím účtu navíc ještě daňovou výhodu až dva a půl tisíce korun ročně při plném využití, díky tomu dosáhne roční zhodnocení až na 2,3 procenta. Dlouhodobě se zavázali být nejlepšími na trhu v garanci top úroků, což zatím plní.

K jednoznačným kladům patří i to, že banka je dosažitelná přes chat i call centrum v kteroukoli hodinu a připomínky klientů řeší. Komunikuje i přes Facebook a Twitter.

Daňová úleva na spořicím účtu, úroky připisují každý den a do částky 127 500 korun nestrhávají daň z výnosu, více čtěte zde.

Úvodní nabídka banky na šestiměsíčním termínovaném vkladu 3,5 procenta ročně skončila posledního září. Ale i nyní nabízí banka na tomto vkladu nejvyšší sazbu na trhu, a to dvě procenta ročně.

Číslo účtu je vyraženo na platební kartě. Nemusíte si číslo pamatovat ani nikam zapisovat, stačí mít u sebe kartu.

Funkce autopilota, která hlídá vámi předem nastavený zůstatek na běžném účtu a peníze každou půlnoc přesouvá na spořicí účet nebo z něj.

Můžete si nastavit dobu posílání, respektive neposílání SMS zpráv o provedených transakcí. Je dobré, když nechcete být v noci rušeni.

Na český trh oficiálně vstoupila 20. září 2011. Nabízí dva druhy běžných účtů, korunový je při aktivním využívání zdarma, jinak za 99 korun měsíčně, eurový či dolarový za poplatek 29 korun a dále spořicí účet a termínovaný vklad. Sazebník je takový baťovský, kromě ceny za informační esemesky končí všechny částky devítkou.

Čím se liší: Nabídne postupně kompletní produkty pro běžné klienty i podnikatele včetně hypoték. Bankovní systém je plně integrovaný, to znamená, že je jedno, jakým komunikačním kanálem do něj vstoupíte, všude se vše objeví automaticky. Postupně bude rozšiřovat finanční poradenská centra, která budou v lidech budit pocit klasické pobočky.

Sympatické je, že banka každému nově příchozímu nabízí tříměsíční uvítací program. To znamená, že si můžete vyzkoušet veškeré služby, aniž byste museli hradit poplatky, a pak se teprve rozhodnout, jaký typ účtu vám bude lépe sedět.

Příjemné a jednoduše ovladatelné on-line bankovnictví, více čtěte zde. Například máte možnost provést více plateb najednou jen s použitím jedné autorizace nebo zrušit ještě nezrealizovanou platbu.

On-line blokace karet pro platby po internetu.

Multiměnová platební karta. Máte-li běžný účet v cizí měně (USD, EUR), můžete jednoduchým zapnutím funkce v internetovém bankovnictví platit kartou nebo vybírat z bankomatu v cizině rovnou v eurech nebo dolarech a vyhnout se tak převodním poplatkům.

Plnohodnotné mobilní bankovnictví, zdarma aplikace pro Android a iPhone v češtině a angličtině. Nabízí kompletní správu a obsluhu účtů a karet.

Nemá vlastní bankomaty, proto nabízí výběr ze všech bankomatů za jednotný poplatek devět korun. Platí i pro výběry v zahraničí.

Zdarma je samostatný spořicí účet se zatím nejvyšším úrokem 2,3 procenta ročně. Úroky připisují měsíčně.

Banka vstoupí na trh počátkem listopadu, nicméně už nyní prozradila své produkty, sazebník i cíle. Nabídne dva druhy běžných účtů, Malý zdarma s placenými službami a Velký za 150 korun měsíčně a také jeden z nejlépe úročených spořicích účtů s bonusem.

Čím se liší: Je jedno, jestli zajdete na pobočku nebo budete provádět transakci přes internet, bankomat či telefon, vše bude za stejné peníze.

Takzvaná top tři garance u spořicího účtu zanesená do smluvních podmínek znamená, že jeho sazba bude vždy v první trojici mezi 18 bankami, které na českém trhu nabízejí spořicí účty bez výpovědní lhůty.