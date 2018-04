Tři tipy na dobrý životopis

Přečtěte si tři užitečné tipy, jak ho správně sestavit:

1. Odložte literární ambice

Personalistu nezajímá, kolika různými synonymy dokážete napsat „byl jsem“. Rozhodující jsou pro něj přehledně seřazené údaje. Potřebuje je najít rychle a srovnat je s daty ostatních uchazečů. Správný životopis je takový, který dodrží obvyklou formu, a přesto dokáže zaujmout. Výjimkou bývají snad jen kreativní povolání, kde musíte prokázat originalitu.

2. Upozorňujte spíše obsahem než formou

Pro personalistu by měly být údaje uspořádány přehledně. Celé věty si ponechte do motivačního dopisu. Údaje řaďte systematicky a spíše stroze. Od ostatních vás odliší předchozí praxe, absolvované kurzy či zájmové aktivity souvisící s prací. Nezapomeňte na žádnou z nich.

3. Nepište zbytečnosti

Snažte se odlišit od ostatních jen tím, co může zaměstnavatele přesvědčit o vašich předpokladech pro nabízenou práci. Do životopisu pro výrobce automobilů nepište, že jste chodili do skauta a rádi zpíváte. Personalisty přesvědčíte nejspíše o tom, že nevíte, na kterou pozici se hlásíte. Pokud však chcete učit na prvním stupni základní školy, může vám naopak uvedení zmíněných aktivit pomoci.