Tři tipy na investici do otevíraných fondů

Jak jistě víte, investice do fondů, které se mají do konce roku 2002 otevřít, popř. jít do likvidace – ať již investičních nebo podílových – je výhodnější než investice do otevřených podílových fondů. Zatímco do otevřených podílových fondů vstupujete často s mínusem v podobě vstupních či výstupních poplatků , investice do zatím uzavřených fondů Vám nabízí vstup s bonusem v podobě diskontu . Tento polštářek je v poslední době „pěkně vycpaný“, často cca i 20%, a to zejména zásluhou jednoho doktora, který se stylizoval do role ombudsmana. Mimochodem diskont 20% znamená např. to, že vlastní jmění na akcii či podílový list je třeba 1000,-Kč a Vy můžete koupit akcii či podílový list za 800,-Kč. Váš potencionální výnos do budoucna tak může být 1000/800 = 1,25 tj. 25%.

Protože asi všichni nemáme čas hledat všechny možné i nemožné informace o těchto fondech, chtěl bych Vám v následujících řádcích podat jejich „lidovou“ a snad nezaujatou analýzu.

Rentiérský investiční fond 1.IN

Rozhodně nejnadějnější uzavřený fond ze skupiny 1.IN, vzhledem k tomu, že nemá v portfoliu nemovitost jako mají zbylé tři fondy ze skupiny. Relikvie v podobě nemovitostí nemají totiž v otevřeném fondu co pohledávat. Dalším plusem je pro tento fond svolání valné hromady na 30.4.2001, kdy bude učiněn 2.pokus o otevření s plánem otevření na říjen 2001. Navíc jsou jasně podávány informace o navržených odkupních srážkách, které mají začít na 6% a končit po 6 měsících na 0%. Tento postup je pro akcionáře velmi příznivý a lze věřit v jeho naplnění, neboť jako precedens nám může sloužit hladké otevření RIFu.

Fond má poměrně vysoký podíl portfolia v akciích – nyní cca 42-46%, ale pokud věříte v potenciál růstu českého akciového trhu, můžete v případě oživení českého trhu očekávat vyšší výnos. Z tohoto vysokého podílu plynou i větší výchylky tohoto titulu a pokles vlastního jmění v poslední době v důsledku deprese na akciových trzích. Nejvíc z těchto aktiv bylo donedávna v akciích ČEZU, UNIPETROLU, KB, TELECOMU a RADIOKOMUNIKACÍ. Skupině 1.IN se velmi nedávno povedl prodej BIOCELU PASKOV, takže ten již v portfoliu není.

Proč tedy je kurs akcie cca 1000,-Kč a vlastní jmění na 1 akcii 1250,-Kč ? Jde o investiční fond a to je největší slabinou. V nejčernějším pojetí budoucnosti totiž mohou advokáti našeho všemi milovaného doktora zvítězit a fond by pak mohl skončit v roce 2003 v likvidaci, kde je likvidační zůstatek jednak zatížen 15% daní a jednak by se tento zůstatek nejspíše ještě zmenšil v důsledku nutnosti rychlého výprodeje portfolia.

Osobně však mám víru v to, že tento fond bude otevřen nejdříve z čekajících investičních fondů. Doporučuji tuto investici těm, kteří věří, že index PX 50 je již blízko dna a nemá již velký prostor pro další pokles, těm, kteří snesou větší míru rizika.

Zlatý IF Kvanto

Fond optimální pro konzervativnější investory. Obsahoval totiž prakticky jen kvalitní dluhopisy, poukázky MF a prostředky na termínovaných vkladech. Nyní byl zveřejněn nový statut fondu – část prostředků ( max.20% ) může být uložena do akcií – v současnosti to zřejmě nebude na škodu. Fond počítá s velmi nízkými srážkami, které mají začínat na 3% a po šesti měsících klesnout na nulu. Z hlediska počáteční výše plánovaných srážek je tento fond tedy ještě výhodnější než Rentiérský investiční fond.

Fond má nyní takřka zanedbatelný podíl portfolia v akciích ( 5% ). Odtud plyne velká stabilita tohoto titulu, stabilní roční nárůst lze očekávat na úrovni 4-6%. Akcie se dá koupit za cca 410,-Kč, vlastní jmění na 1 akcii činí 515,-Kč. Na konci roku 2002 lze tedy odhadnout vlastní jmění na 1 akcii v intervalu 550 až 570,-Kč.

Proč je kurs tak nízko ? Opět platí výše řečené o investičních fondech obecně. Navíc je nejistota u tohoto fondu umocněna tím, že se spravující investiční společnosti nepodařilo otevřít ani druhý fond Kvanto IPF. Sliby o otevření jsou zde již pár let – zdá se, že OB Invest nepostupovala příliš razantně v boji s úřady. Navíc má fond v portfoliu nemovitost v započtené hodnotě cca 95 milionů Kč ( cca 6% hodnoty portfolia ). O tom, že se snad prodej nemovitosti chýlí ke zdárnému konci, na němž akcionáři určitě neprodělají, svědčí rozpuštění opravné rezervy 22 mil. Kč k této nemovitosti. I fakt, že fond měl vytvořenu k nemovitosti rezervu, svědčí o vysoké solidnosti fondu k akcionářům.

Tipuji otevření v průběhu roku 2002 a doporučuji konzervativnějším investorům. Jediným rizikem nejčernější budoucnosti je možná likvidace, ale i tak výnos za to určitě stojí.

PPF Český UPF

Fond pro dynamické investory. Fond v minulých dvou letech dost vydělal na odvážné strategii investic do technologických akcií v USA stejně jako např. fondy ALPHA EFFECT, THESAURUS či AAA. Bohužel se včas z těchto pozic nestáhl a proto prodělal zřetelný pokles. Přesto se mi jeho portfolio líbí – nyní cca 41% v akciích, z toho ovšem skoro 9% v České pojišťovně, 6% v České spořitelně, 26% v zahraničních akciích ( AMD, NOKIA, JOHNSON&JOHNSON, AOL, GE atd. ) – a vidím jeho budoucí vývoj velmi nadějně. Při současném poklesu vlastního jmění na 1379,-Kč na 1 podílový list se dá koupit cca za 1110,-Kč (RMS). Jedná se o uzavřený podílový fond, což je v situaci, která v ČR nastala, ve srovnání s investičními fondy jednoznačným kladem. S otevřením fondu by teoreticky neměli být žádné komplikace.

Proč je tedy kurs tak nízko ? Nejsou k dispozici žádné signály o tom, že by se fond otevřel dříve než bude muset – tedy v prosinci 2002. Dále nejsou k dispozici žádné předběžné úvahy o výši odkupních srážek, které by mohly být teoreticky vyšší než v předchozích dvou případech a trvat až 2 roky. Dále investory zřejmě děsí velké výkyvy ČOJ na podílový list v minulosti – nyní je však akciová část portfolia mnohem stabilnější.

Tipuji bezproblémové otevření koncem roku 2002 s vysokým potenciálem růstu hodnoty fondu do budoucna. Doporučuji dynamickým investorům s tolerancí možných rizik. Určitým problémem nákupu podílových listů je menší objem obchodů na rozdíl od předchozích dvou fondů.

Závěr : Máte volné prostředky s investičním horizontem 2-3 roky ? Vyberte si z otevíraných fondů dle Vašeho investičního naturelu – lepší než mít peníze v bance na termínovaném vkladu nebo ve štrozoku. A na úplný závěr 2 obecné tipy, které platí i při této investici:

pravidelné nákupy např. každé čtvrtletí rozmělňují riziko, že se trefíte do špatné doby. vyhněte se investici pouze do jednoho fondu

Také si myslíte, že otevírání fondů je vhodnou příležitostí k nadprůměrnému výnosu? Investovali jste do některých otevíraných fondů? Podělte se s ostatními čtenáři o své zkušenosti.