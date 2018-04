Tři tisíce nebo batoh. Akční nabídku si každá spořitelna představuje jinak

co ještě spořitelny nabízí Liška • Prémie až 1 500 korun k finančnímu programu Liška plus

Stačí v jeden den uzavřít smlouvu o stavebním spoření a smlouvu o penzijním připojištění. Výše prémie odpovídá padesátiprocentnímu poplatku při cílové částce 300 tisíc korun. Platí do 31. 12. 2010. • Vánoční balíček od Lišky

Ke každému produktu dostanete dva archy vánočního papíru, vánoční pohlednice a jmenovky k dárkům. Platí do 31. 12. 2010. • Akce "Blýskněte se s Liškou"

Návštěvníci obchodních center, účastníci akce, získají fotoportrét a mohou se zapojit do soutěže o 50 fotoaparátů Sony. Platí do 4. 12. 2010. Modrá Pyramida • Plyšový Mopy pro děti

Děti do 10 let získají stavební spoření na cílovou částku 150 tisíc korun zdarma a plyšového Mopyho k tomu. Akce platí do 31. 12. 2010. • Prodloužení PLUS

Stávající klienti si mohou do 15. 12. 2010 prodloužit smlouvu (navýšit cílovou částku) zdarma o tři nebo šest let. Buřinka • Překlenovací úvěr HYPO TREND zdarma

Bez poplatku vyřízení úvěru do 31. 12. 2010. • Zvýhodněné překlenovací úvěry

Zvýhodněná úroková sazba a platba pro překlenovací úvěry s desetiprocentní akontací. Platí do 31. 12. 2010. Wűstenrot stavební spořitelna • Zvýšení úrokové sazby z vkladů

Nové smlouvy o stavebním spoření úročeny od počátku října 2,5 procenty ročně.