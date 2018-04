Třicet triků, jak přinutit zákazníky utrácet

Zatímco během roku jsou zákazníci zvyklí porovnávat kvalitu a cenu a hledají jejich nejlepší poměr, těsně před Štědrým dnem přichází „zatmění“. Nakupující přemýšlí přesně obráceně, než by se při výběru dárků slušelo. Komu by se mohla hodit zlevněná žehlička nebo pyžamo za polovic? Jeho partner sice touží po krabici na doutníky, jenže má smůlu, tu nikde se slevou nenabízejí...

Jak předvánoční nákupní horečce odolat? Psycholog Slavomil Hubálek radí: „Člověk se musí naučit odolávat manipulaci. A to nejlepší, co může udělat, je, že to bude učit i své děti. Pomalu jim vysvětlí, jak si zachovat svobodu a nezávislost.“

1. Útok začíná ve schránce

S Vánocemi na dohled se plní schránky na dopisy nejrůznějšími letáky. Najdete v nich zejména zlevněné zboží nebo výrobky za výhodnou cenu. Obchodníci doufají, že když už do obchodu přijdete pro zlevněné zboží, nakoupíte i další výrobky. Už za „běžnou“ cenu.

Jak se bránit: Prohlížejte letáky, jen pokud uvažujete o konkrétním nákupu nebo jestliže potřebujete nakoupit například zásobu potravin a chcete porovnat nabídku jednotlivých obchodů.

2. Letáky přímo v obchodě

Nástrahy v podobě reklamních letáků čekají i přímo v obchodech.

Jak se bránit: Nenechte se zlákat k nákupu věcí, pro které jste nepřišli, řiďte se svým seznamem.

3. Ochutnávky potravin

V každém větším obchodě číhají hostesky s dobrotami. Kdo neodolá a ochutná, je mu často trapné nabízenou pochutinu nestrčit do košíku.

Jak se bránit: Do obchodu jděte s plným žaludkem, bez dětí, které budou žadonit o ochutnávku, a hosteskám se vyhýbejte obloukem.

4. Stojany plné dobrot u pokladen

Na různé drobné pamlsky typu čokoláda nebo žvýkačky se mají chytit hlavně děti. Než by jejich rodiče poslouchali neustálé „Mami, kup mi...“, snadno podlehnou a koupí.

Jak se bránit: Děti nechte doma, a když už je berete s sebou, tak s plnými bříšky.

5. Předváděcí akce v hypermarketech

K rozhodnutí nakoupit má zákazníky přimět předvádění výrobků v akci. Mohou to být například masážní strojky či kuchyňské přístroje.

Jak se bránit: Na nákupy se vydejte se seznamem věcí a určete si časový limit, který nechcete překročit. I kdyby předváděli hodinky s vodotryskem, nenechte se zlákat.

6. Pozor na televizní reklamu

Když se těsně před večerníčkem objeví reklama na nový typ panenky nebo mechanického dinosaura. můžete očekávat, že stejné zboží najdete i „v dopise Ježíškovi,“ který sepisuje vaše dítě.

Jak se bránit: Zapínejte televizor, až když pořad začíná, dětem se pokuste vysvětlit, že všechno mít pod stromečkem nemohou.

7. Příjemná teplota okolo 20 stupňů

I teplota v prodejně ovlivňuje velikost nákupu. Je dokázáno, že zákazník utrácí nejvíc při teplotě 19 °C?

Jak se bránit: Zkuste se obléct tak, aby vám bylo buď teplo nebo zima a určitě budete chtít mít nákup co nejdřív za sebou. Můžete ale díky tomu také onemocnět.

8. Jiná cena na stojanu, jiná v pokladně

Ceny jsou někdy nastavené tak, že nevíte, k jakému zboží vlastně patří. Případně se skutečně vloudí chyba do pokladního systému.

Jak se bránit: Zákazník má právo vyžadovat cenu uvedenou v místě, odkud zboží bral, a v případě nesrovnalostí přivolat vedoucího. Pokud neuspěje, může se obrátit například na Českou obchodní inspekci nebo některé spotřebitelské sdružení. Stejně postupujte i v případě, že objevíte chybnou cenu na účtence.

