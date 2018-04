Třikrát a dost!

Vlastníci smluv životního pojištění – závazky vyplývající ze smlouvy převzala pojišťovna Kooperativa, klienti by měli posoudit smysluplnost smluv, jelikož však jde i o starší smlouvy s vyšší technickou úrokovou mírou, měli by být obezřetní s jakoukoli změnou smlouvy, agenti je mohou nutit ke konverzi smlouvy



Vlastníci smluv povinného ručení – závazky vyplývající ze smlouvy převzala pojišťovna Kooperativa, klienti by měly posoudit výhodnost smlouvy a případně uzavřít novou smlouvu



Vlastníci smluv neživotního pojištění – nemají nárok na pojistné plnění, neboť tyto smlouvy žádná pojišťovna nepřevzala, je nutné se pojistit u jiné pojišťovny; jakým způsobem dojde k vypořádání nebylo rozhodnuto