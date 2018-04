Jak nenaletět na fígle podomních prodejců energií, radí odbornice

Jako poradce pracujete již deset let, s jakými problémy se na vás spotřebitelé nejčastěji obracejí?

Okruhy spotřebitelských problému řešené v poradnách jsou různé. Nejčastěji se jedná o problémy zamítnuté a nevyřízené reklamace, telekomunikační služby, problémy s odstoupením od kupní smlouvy, nákupy aut v autobazarech, nákupy přes internet, úvěrové smlouvy i smlouvy o dílo. A stále řešíme tolik probírané a kritizované prodeje na předváděcích akcích.

Na předváděcí akce ještě lidé chodí?

To byste se divila, chodí. Víme to z příběhů, které slyšíme při besedách se seniory. A také víme, jak těžko se pak řeší následky takto uzavřených smluv. Taková perlička, jedné naší besedy se zúčastnila paní, která se rozpovídala a přiznala, že byla celkem na 220 předváděčkách.

Řešíte podobný problém? Neuspěli jste s vyřízením reklamace nebo odstoupením od smlouvy? Pomohou vám školení poradci a právníci Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

www.sos-msk.cz Poradenská linka

608 722 582 je vám k dispozici v pracovní dny od 9 do 16 hodin Elektronická poradna Osobní poradenství ve 21 poradnách nejen v Moravskoslezském kraji

Obecně se smlouvami uzavíranými mimo prostory obvyklé k podnikání, tedy se smlouvami z předváděcích akcí a z podomního prodeje, je asi největší problém. Triky obchodníků ve většině případů vykazují známky používání nekalých obchodních praktik. V tomto směru jsou v poslední době největším „hitem“ někteří dodavatelé energií, respektive jejich obchodní zástupci, kteří s údajně výhodnou nabídkou obcházejí domácnosti.

Uzavřít smlouvu o levnější dodávce energie doma by měla být spíše výhoda.

I my samozřejmě vítáme to, že spotřebitelé mají možnost si svého dodavatele energií vybrat z poměrně široké nabídky. Jenže málokdy ta nejvýhodnější nabídka přijde za vámi domů. Většinou za vámi domů přijdou firmy, které se jen za každou cenu snaží získat vás jako zákazníka a ve výsledku nic neušetříte.

Můžete uvést nějaký konkrétní příklad?

V poslední době řešíme řadu stížností na firmu Comfort Energy. Její obchodní zástupce přijde k vám domů, nabídne podle jeho slov výhodnou smlouvu o dodávce energií a jako dárek za uzavření smlouvy nabídne pět kusů LED žárovek za cenu jedné koruny. Na tom by nebylo nic divného, dalo by se to považovat za klasickou marketingovou metodu, jak získat nového zákazníka.

V čem je tedy problém?

Problém je v tom, že zákazník tímto uzavírá dvě na sobě závislé smlouvy, i přesto, že ve smlouvě o dodávkách energií se mluví o opaku. A když zjistí, že nová smlouva až tak výhodná není a od smlouvy odstoupí, z žárovek za korunu se stanou žárovky za dva tisíce korun. Firma se hájí tím, že toto zákazník ve smlouvě podepsal. Podle našeho názoru jde ale jen o sankci za odstoupení od smlouvy. A na to firma nemá právo. Při podomním prodeji může zákazník od smlouvy odstoupit bez jakékoli sankce, samozřejmě pokud dodrží zákonem stanovené lhůty.

Není to jen ojedinělý případ nekalých obchodních praktik?

Bohužel ne. Jen tato kauza trošku utichla, objevila se nová taktika. Opět jde o dvě provázané smlouvy, obě uzavřené v jednom okamžiku podomním prodejcem. Finta spočívá v tom, že spotřebitel uzavře s obchodním zástupcem společnosti X smlouvu o dodávkách energií, současně ale uzavře smlouvu o poskytování služeb v oblasti energetického poradenství s firmou Y. Tato druhá firma se ve smlouvě zavazuje dohlédnout na hladký průběh změny dodavatele energií, řešit případné problémy s tím spojené, provézt optimalizaci distribučních sazeb, a to všechno bezúplatně.

Co je na tom špatného?

Zákazník se v této smlouvě zavazuje k tomu, že nebude zasahovat do uzavřených smluv, měnit nastavení produktových řad či měnit dodavatele. Za porušení této povinnosti stanoví smlouva sankci 1 200 korun. Cíl je tedy jasný. Jednak má spotřebitele odradit od odstoupení od smlouvy, a pokud tak přesto učiní, opět jej sankcionovat.

Pokud už spotřebitel takto nevýhodnou smlouvu uzavřel, je z toho nějaká cesta ven?

Je třeba toto sankcionování rozporovat. Podle občanského zákoníku se k ustanovení ve smlouvě, ve kterém se spotřebitel vzdal zvláštního práva, které mu zákon poskytuje, nepřihlíží. Takovým „zvláštním právem“ je i zákonné právo na odstoupení od smlouvy ve stanovených lhůtách. Z logiky věci pak vyplývá, že není možné spotřebitele za porušení tohoto závazku ani sankcionovat.

Podařilo se vašemu sdružení nějaký podobný případ vyřešit?

Pokud se na nás spotřebitelé obrátili o radu včas a postupovali podle našich doporučení a pokynů, dosáhli odstoupení od smlouvy bez sankcí.

Jaké jsou další fígle podomních prodejců?

Tvrzení podomních prodejců jsou často nepravdivá a zavádějící. Například obchodní zástupce tvrdí, že stávající dodavatel končí a oni jsou z nastupující společnosti, a tedy s nimi zákazník musí uzavřít smlouvu, jinak bude bez elektřiny. Nebo že kontrolují a obnovují smlouvy. Nejčastěji se setkáváme s tvrzením, že obchodní zástupce je pracovníkem ČEZu a přišel zkontrolovat smlouvu nebo přišel s vyúčtováním. Tvrzení o levnější energii a službách snad ani nemusím připomínat.

Je tedy lepší podomním prodejcům vůbec neotvírat?

Určitě daleko lepší je nepříznivým situacím předcházet. Webové stránky www.neotvirejte.cz jsme spustili vloni a jejich cílem je informovat veřejnost o trestné činnosti páchané na seniorech, o aktuálních hrozbách, aktivitách různých podvodných firem, nových tricích prodejců a podobně.

Na co bychom si měli dávat pozor, než podepíšeme smlouvu o dodávce energie s novým dodavatelem?

Rozhodně bychom se neměli o změně dodavatele rozhodovat pouze na základě tvrzení podomního prodejce o výhodné ceně nebo o levných žárovkách, ale na základě objektivních informací. Na stránkách Energetického regulačního úřadu, www.eru.cz, spotřebitel nalezne nezávislé srovnávací kalkulačky, díky kterým si může udělat obrázek o nabídkách společností aktuálně působících na našem trhu, případně si udělat propočet podle své spotřeby.