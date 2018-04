Triky stavebních spořitelen

Pokud si z nějakého důvodu potřebujete navýšit cílovou částku u své smlouvy o stavebním spoření, můžete se setkat s problémy. Zvláště v případě, kdy máte smlouvu již několik let. U starších smluv jsou totiž vklady i úvěr úročeny vyššími sazbami než u těch sjednávaných v současnosti. Zatímco u aktuálních tarifů jsou úrokové sazby z vkladů nejčastěji ve výši 2 %, u starších smluv to je 3 % až 5 %.

To se samozřejmě v současnosti, kdy jsou tržní úrokové sazby o mnoho nižší než dříve, stavebním spořitelnám nevyplácí, a proto se snaží lépe úročených smluv pokud možno zbavit. Zvýšení cílové částky je tak klientům umožněno pouze za cenu snížení úrokové sazby. Bohužel však přijdou i o část již získaných úrokových výnosů. Někdy takovou změnu spořitelny klientům dokonce samy navrhnou.

Mimořádný dopis od ČMSS

Někteří klienti ČMSS nedávno obdrželi od spořitelny dopis s mimořádnou nabídkou výhodného zvýšení cílové částky, které mohou využít do konce prosince. Touto akcí spořitelna některé klienty zmátla, jiné rozhořčila, některé mohla v kombinaci se špatným poradcem i poškodit. Nabízí v ní vybraným klientům zvýhodněné navýšení cílové částky. Podmínou je však změna původního tarifu na některý ze dvou aktuálních, tj. Invest nebo Perspektiv. Zdůrazňuje se tu, že si tím klient prodlouží možnost čerpat výhodnější státní podporu (4 500 korun namísto současných 3 000) a že získá nižší sazbu z úvěru (z původních 6 % se sníží na dnes aktuálních 4,8 %). Další výhodou je, že za tento přechod do nového tarifu nebude účtován poplatek, který standardně činí jednu třetinu dosud připsaných úroků.

Není tu však vůbec uvedeno, že přechodem do těchto tarifů se sníží také úročení vkladů, a to na 2 %. Jelikož se uvedená nabídka týká klientů, kteří mají ve smlouvě uvedenu úrokovou sazbu z vkladů 3 % a navíc mohou v případě nečerpání úvěru získat dodatečné úrokové zvýhodnění ve výši 50 % z částky všech připsaných úroků, mohli by někteří přijetím této nabídky tratit. Spořitelně se to samozřejmě vyplatí.

Je tato nabídka skutečně tak špatná?

Chybou této akce, která některé klienty i poradce rozzlobila, jsou právě naprosto chybějící informace. Když si klient přečte, že získá uvedené výhody a až poté se dozví, že to s sebou přinese i nějaké ty ztráty, může se cítit podveden. Navíc spořitelna tento dopis zasílá i klientům, pro které zvýšení cílové částky není výhodné. Ti zbytečně přijdou do budoucna o vyšší úročení vkladů a ještě zaplatí úhradu za navýšení cílové částky (1 % z rozdílu původní a nové cílové částky). V dopise je totiž jako zdroj informací uveden pouze odkaz na finančního poradce. A ti vůbec nemusí klientovi správně poradit, zdaleka ne všichni jsou kvalitní.

Je-li zvýšení cílové částky pro klienta z nějakého důvodu výhodné, pak je pro něj výhodná i uvedená nabídka. Tím, že nemusí platit úhradu za změnu, nepřijde ani o většinu dosud získaných výnosů. Nižší sazba se totiž bude aplikovat teprve od ledna letošního roku. Standardně ČMSS podle svého vyjádření postupuje při navýšení smlouvy takto: „Pokud si chce klient navýšit cílovou částku, smlouva mu bude převedena do tarifu Invest. Zaplatí za to poplatek dle sazebníku ve výši třetiny do té doby připsaných úroků. Úroky připsané do konce roku předcházejícího změně mu jinak zůstanou v nezměněné výši, tzn. úročené 3 %. Od 1. ledna v roce, ve kterém je provedena změna, se mu pak vklady úročí sazbou 2 %, stejně tak i v dalších letech spoření.“

To znamená, že ČMSS při změně úrokové sazby neprovádí zpětné přeúročení od počátku trvání smlouvy, ale snížení ze 3 % na 2 % do doby před provedením změny si kompenzuje právě poplatkem za změnu tarifu.

Podobnou akci má i HYPO stavební spořitelna

Podobný dopis jako ČMSS zasílala vybraným klientům i HYPO stavební spořitelna. I zde se argumentuje státní podporou a nabídka platí rovněž pouze do konce roku. Zatímco ČMSS nesnižuje zpětně úrokové výnosy, ale účtuje si poplatek, HYPO nemá žádný poplatek za změnu tarifu, ale zvýšení cílové částky znamená ztrátu úrokového zvýhodnění. Při přechodu z někdejšího tarifu CMW do současného tarifu NS je to ještě větší ztráta, jelikož úrokové zvýhodnění tu činí celá 3 %. Po zvýšení cílové částky tedy klient nebude mít vklady úročeny 5 %, ale jen 2 %. S tím, že může navíc získat úrokové zvýhodnění ve výši 20 % připsaných úroků ročně. Právě klientů s tarifem CMW se týká uvedená akce. Při zvýšení cílové částky jim bude zafixováno úrokové zvýhodnění ve výši, kterého dosáhli k datu 31.12.2004. Nižší sazba se použije až od letošního roku. Pokud je pro klienta výhodné zvýšení cílové částky, pak je pro něj výhodná i tato speciální nabídka. Ovšem bohužel ne všichni oslovení klienti na zvýšení cílové částky vydělají. Na rozdíl od ČMSS má HYPO spořitelna ve svém dopise pro klienty dostatečné informace o změně sazeb. Stejně jako ČMSS však zapomněla uvést, že za navýšení smlouvy se platí také úhrada ve výši 1 % z rozdílu původní a nové cílové částky. (Tuto úhradu si účtují všechny stavební spořitelny.)

Jak navyšují cílovou částku ostatní spořitelny

Stavební spořitelna ČS

Klientům, kteří uzavřeli smlouvu o stavebním spoření do 30.11.2002, podmiňuje zvýšení cílové částky změnou úrokové sazby z vkladů a úvěru na podmínky aktuálně nabízeného tarifu. Původní úroky z vkladů však klientovi zůstávají ve stávající výši, snížené úročení je platné až od měsíce změny úrokové sazby z vkladů. SS ČS si za to navíc neúčtuje žádný poplatek.

Modrá pyramida

Postupuje podobně jako ČMSS. Původní tarif se změní na aktuální tarif Kredit, kde je úroková sazba z vkladů 2%. K přeúročení nedochází. Snížení ze 3 % na 2 % v době do změny sazby si spořitelna kompenzuje poplatkem za změnu tarifu ve výši jedné třetiny připsaných úroků.

Raiffeisen stavební spořitelna

Podle informací ze spořitelny klient při zvýšení cílové částky přijde pouze o 1% úrokový bonus, pokud jej měl ve své smlouvě sjednán. Základní sazba ani tarif spoření se nemění. Úhrada se platí pouze za změnu tarifu z původního na aktuální S041 u smluv sjednaných do 31.10.2002. To se vyplatí v případě čerpání úvěru, jelikož obě sazby jsou zde nižší. Tato úhrada činí jednu třetinu připsaných úroků ke dni změny.

Wüstenrot stavební spořitelna

Ke změně tarifu ani základní úrokové sazby nedochází, klient přijde jen o úrokové bonusy, které by podle smlouvy získal pro případ nečerpání úvěru. Spořitelna při zvýšení cílové částky žádný poplatek neúčtuje.

Co si myslíte o uvedených nabídkách stavebních spořitelen? Máte s nimi nějakou osobní zkušenost?