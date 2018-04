Tříletá a dvouletá rodičovská zůstává, změní se jen čtyřletá

Odborníci ještě ani nestačili podrobně připravit a propočítat původní návrh ministra práce a sociálních věcí ve vyplácení rodičovského příspěvku a už je tu zase změna.

Tříletá a dvouletá rodičovská jako nyní



Podle zatím nejnovějších informací platí, že kdo si zvolil tříletou rodičovskou, zůstane na svém. Za tři roky získá od státu rodičovský příspěvek v celkové výši 235 600 korun, to je o 19 tisíc korun více, než se původně plánovalo.

Tuto variantu dnes využívá 78 procent rodičů. Budou tak stejně jako dosud pobírat 7 600 korun měsíčně. Neměly by se změnit ani podmínky pro možnost volby.

Stejně jako letos by na tom měli být od příštího roku i ti, kteří zvolili nejkratší, dvouletou rodičovskou. Ani jim se nezmění měsíční výplata ve výši 11 400 korun a stejné by měly zůstat i podmínky pro její přiznání.

Méně peněz u čtyřleté varianty



Někde se však ušetřit musí a jak to tak zatím vypadá, zkrátka přijdou rodiče, kteří zůstávají s dětmi doma nejdéle.

Celkově totiž dostanou od státu stejnou částku jako ti, kteří jsou na rodičovské jen dva roky. Místo 224 200 korun za celé období pak po změně obdrží jen 216 tisíc. Jestli to bude přesně tato suma, nebo 216 600 korun, které dostávají "dvouročáci" v součtu nyní, ještě není rozhodnuto.

"Teprve začínáme vše propočítávat, výsledky by měly být známy do dvou týdnů," odpovídá mluvčí ministerstva práce Viktorie Plívová. Přesné instrukce zatím neexistují, ale nabízí se varianta, že snížený příspěvek ve výši 3 800 korun měsíčně budou rodiče dostávat přibližně o dva měsíce dříve než nyní.

Konkrétně by to mělo vypadat tak, že po mateřské budou do roka a půl věku dítěte dostávat 7 600 korun měsíčně a od 19. měsíce do čtyř let pak 3 800 korun každý měsíc.

Změny i u rodičovského příspěvku od porodu



Ještě více se pravděpodobně posune hranice u těch maminek, které nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství a pobírají rodičovský příspěvek už od porodu. I těch se týká maximum 216 tisíc korun. Současnou výši příspěvku 7 600 korun by dostávaly jen prvních devět měsíců po porodu a pak do čtyř let věku dítěte každý měsíc 3 800 korun.

O tom, jak se změna dotkne lidí, kteří už jsou na čtyřleté rodičovské, zatím odborníci nerozhodli. Otázka je, zda ten, kdo už třeba vybral celou částku, nebude muset dříve do práce, či dokonce nějaké peníze vrátit, případně bude po zbytek rodičovské dostávat méně nebo třeba nic.

Měnit délku zatím nepůjde



Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek chtěl ve svém původním návrhu rodičům umožnit, aby si mohli délku rodičovské v průběhu měnit, a to klidně i každé tři měsíce. Novinka, která by určitě mnohé potěšila, však vládou neprošla. Ale podle jejího mluvčího Martina Kupky by se o tom mohlo výhledově uvažovat.

Nová rodičovská by měla platit od 1. ledna 2011, ještě ji však musí schválit Sněmovna a Senát.

Mateřská zůstává tak, jak je



I když se rodiče budou muset uskrovnit, dobrou zprávou pro budoucí maminky je, že se nezmění výše mateřské, ani její délka a způsob výplaty.

Česko má s 28 týdny nejdelší mateřskou dovolenou na světě. A také nejdelší rodičovskou. Rodiče mohou zůstat s podporou státu s dítětem doma až do jeho čtyř let.

Hůře jsou na tom například ve Velké Británii, kde stát podporuje matky jen 13 týdnů, v Belgii, Irsku či Nizozemsku jsou to tři měsíce, v Řecku tři a půl měsíce, v Bulharsku půl roku, v Itálii deset měsíců. V Německu, Dánsku či Slovinsku mohou rodiče zůstat s dětmi doma jeden rok.