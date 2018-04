Trumfnete souseda povinným ručením?

V době od 1. září 2004 do 25. října 2004 má každý obyvatel obce do 20 tisíc obyvatel možnost uzavřít novou smlouvu na povinné ručení za tyto nejvýhodnější sazby na trhu! Tak zní reklamní slogan pojišťovny Generali. Ne však každý obyvatel obce či města do 20 tisíc, jak pojišťovna tvrdí, má tuto možnost.

Odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla v Čechách nenese řidič, jak je tomu například v některých evropských zemích či v USA, ale pouze majitel vozidla. Při bližším prozkoumání tak zjistíte, že nabídka pojišťovny osloví pouze majitele vozidla registrovaného ve městě do 20 tisíc obyvatel, který má zároveň trvalé bydliště v obci do 20 tisíc obyvatel. Na právnické osoby se daná nabídka nevztahuje.

C ena? Až na prvním místě

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je povinně smluvní pojištění. Povinností každého majitele vozidla je tak splnit podmínku pro provoz na pozemních komunikacích, tedy mít sjednané odpovědnostní pojištění. Kvalita služby poskytnuté poškozenému majiteli vozidla většinu řidičů vůbec nezajímá. Asi se nelze divit, že na prvním místě stojí právě cena pojištění. Produkty pojišťoven se totiž vyjma doplňkových služeb téměř ničím neliší. Z tohoto pohledu je nabídka pojišťovny Generali pro majitele vozidel splňující výše uvedené podmínky ve srovnání s loňským rokem skutečně výhodná.

Roční sazby povinného ručení pro rok 2004 (v korunách) Osobní automobily do 1350 ccm do 1850 ccm nad 2500 ccm Bez bonusu 36 měsíců bez nehody Bez bonusu 36 měsíců bez nehody Bez bonusu 36 měsíců bez nehody Allianz 3 401 Kč 2 891 Kč 4 864 Kč 4 134 Kč 10 570 Kč 8 985 Kč Česká podnikatelská pojišťovna 3 331 Kč 2 998 Kč 4 776 Kč 4 298 Kč 10 497 Kč 9 447 Kč Česká pojišťovna 3 693 Kč 3 139 Kč 5 130 Kč 4 360 Kč 11 392 Kč 9 683 Kč ČSOB pojišťovna 3 645 Kč 3 098 Kč 5 370 Kč 4 565 Kč 13 905 Kč 11 819 Kč Generali „Venkov“ 2 880 Kč 2 448 Kč 4 240 Kč 3 604 Kč 9 920 Kč 8 432 Kč Generali 3 644 Kč 3 097 Kč 5 272 Kč 4 481 Kč 11 228 Kč 9 544 Kč Kooperativa 3 496 Kč 2 972 Kč 5 392 Kč 4 583 Kč 11 984 Kč 10 186 Kč Triglav 3 408 Kč n/a 5 064 Kč n/a 11 244 Kč n/a Uniqa 3 611 Kč 3 069 Kč 5 262 Kč 4 478 Kč 12 711 Kč 10 804 Kč

Zdroj: pojišťovny, ČKP; * aktuální sazby, platné pro rok 2004; u pojišťoven s regionální segmentací: nejnižší sazby, nejnižší nabízené limity pojistného plnění v rámci pojišťovny, min. však 18/35 mil. korun u škod na majetku/zdraví

Povinné ručení za „akční“ ceny zahrnuje nejnižší možnou pojistnou ochranu, což je 18 milionu korun u škod na majetku a 35 milionu korun u škod na zdraví poškozeného. U vozidel, se kterými řidiči nejezdí často do zahraničí je však tato ochrana plně dostačující.

Srovnání se sazbami ostatních pojišťoven je však prozatím ne zcela spravedlivé, protože doposud žádná jiná pojišťovna neohlásila sazby pro rok 2005. Časové omezení nabídky tak může být z tohoto pohledu problematické, protože i ostatní pojišťovny plánují regionální rozčlenění sazeb pro rok 2005. Se slevami pro "venkovské" majitele vozidel tak lze počítat i u jiných pojišťoven.

V yplatí se přistoupit na akční nabídku pojišťovny Generali?

Pro majitele, kteří si do 25. října pořídí nový vůz a budou splňovat výše uvedené podmínky na bydliště, je skutečně tato nabídka v současné době nejlevnější cestou, jak splnit povinnost vlastnit pojištění odpovědnosti. Vyplatí se však přejít na tento produkt i již pojištěným motoristům?

Pro motoristy, kteří splňují požadované podmínky a pro které je rozhodujícím faktorem cena pojištění, je za současných podmínek nabídka Generali vhodnou alternativou ke stávající smlouvě. V takovém případě je nutné sjednat návrh na pojištění do 25. října a zaplatit při sjednání minimálně měsíční pojistné. V návrhu lze sjednat počátek pojištění nejpozději 28. února 2005. Lze tak bez větších nákladů vyčkat na nabídku, se kterou přijdou ostatní pojišťovny. Pak se jen stačí rozhodnout, zda-li zůstat u stávající pojišťovny nebo přistoupit na tuto „venkovskou“ nabídku. Pokud by následující rok došlo k výraznému zdražení, mohou majitelé, pro které je rozhodující cena pojištění, přejít bez problémů k jiné pojišťovně. Doposud získané bonusy jim budou započítány. Zde je však nutné upozornit, že povinné ručení se sjednává obvykle na dobu neurčitou, proto je původní smlouvu nutné vypovědět minimálně 6 týdnů před koncem pojistného období.

Jak se k této hozené rukavici postaví ostatní pojišťovny? Jejich reakce můžeme očekávat v průběhu října a listopadu, kdy zveřejní nové sazby povinného ručení pro rok 2005. Individualizace sazeb povinného ručení je jistě žádoucí v systému, kde nese odpovědnost za škody řidič vozidla. V povinném ručení v takové podobě, v jaké je provozováno u nás, však může členění sazeb přinášet řadu problémů. Závislost mezi jednotlivými faktory a četností a rozsahem škod může být značně deformována například záměrnou registrací vozidel v levnějších oblastch či tzv. přepisováním aut na jiné majitele. Jako mnohem účinnější obrana proti rizikovějším řidičům může působit spoluúčast na náhradě škody poškozenému. To by však vyžadovalo zásadní změnu v celém systému odpovědnostního pojištění.





