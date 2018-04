Trvejte na oddechu v práci

Jedna rakouská banka zřídila pro své zaměstnance relaxační místnost. Bankovní úřednice si v době přestávky sednou do polohovacích křesel, zavřou oči a při ezoterické hudbě si chvilku zdřímnou. V Česku si můžeme nechat o podobném benefitu jen zdát. Přesto bychom blahodárný vliv odpočinku neměli podceňovat.

Ne každé zaměstnání však takovou relaxační pohodu umožňuje. Dělníci v továrně u pásu nebo letoví dispečeři mohou práci přerušit pouze v přesně stanovenou dobu. V každém případě jim však zaměstnavatel musí poskytnout přestávku na jídlo a oddech nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce, a to v trvání nejméně 30 minut. Zaměstnanci ve věku do 18 let musí mít přestávku nejdéle po čtyřech a půl hodinách práce.



Aspoň půl hodiny oddechu



Přestávka může být zaměstnanci umožněna i po kratší době. Po šesti hodinách však musí být poskytnuta vždy. Pokud je rozdělena do několika částí, musí být délka jednotlivých přestávek stanovena přiměřeně. To znamená, že nesmějí být příliš krátké, aby nebyl popřen jejich účel: poskytnutí času na jídlo a oddech. Celková délka jednotlivých přestávek musí být alespoň půl hodiny.

„U nás pracuje většina zaměstnanců v nepřetržitém provozu,“ říká Karel Pavlíček, vedoucí techniky a řízení provozů údržby letadel ČSA. „Dobu přestávky určuje jednotlivým pracovníkům mistr směny tak, aby byly pokryty potřeby servisu letadel a zároveň dodržena nařízení zákoníku práce.“



Kdy vám přestávku zaplatí, a kdy nikoliv





V době přestávky na jídlo a oddech zaměstnanec nepracuje, proto se mu doba přestávky nezapočítává do pracovní doby a není placená. Pracovní směna se o dobu přestávky prodlužuje. Přestože se přestávka do odpracovaných hodin nezahrnuje, zaměstnanci ji musí čerpat.

„Přestávky nesmějí být zařazeny na začátek nebo konec pracovní doby,“ říká právník Libor Hůla. „Zaměstnanci se proto nemohou o své vůli rozhodnout, že přestávku mít nebudou, a odejít z práce třeba o půl hodiny dříve.“ Existují však i takové činnosti, které nelze z provozních důvodů přerušit - například chod oddělení zajišťuje jedna sestra nebo jeden lékař, chod velína kontroluje jeden pracovník. Tady zaměstnanec nemá možnost nerušeně čerpat přestávku a musí jíst přímo na pracovišti. V tomto případě se konzumace jídla počítá do odpracované doby, za kterou má zaměstnanec nárok na plat.



Řidič musí přerušit jízdu



Kromě přestávek na jídlo a oddech pamatuje zákoník práce také na přestávky z bezpečnostních důvodů, na odpočinek od jednotvárné činnosti. Jedná se například o zvedání břemen, vnucené tempo práce nebo řízení motorových vozidel. Při takové činnosti dochází rychleji k únavě, a tudíž k většímu ohrožení zdraví.

Přípustná doba řízení nákladního auta je čtyři a půl hodiny. Pak musí být na 45 minut přerušeno. „Bezpečnostní přestávky jsou součástí pracovní doby, a jsou tedy placené. Oba druhy přestávek lze sloučit. Přestávka na jídlo a oddech je vždy neplacená, tedy i v případě, že byla sloučena s bezpečnostní přestávkou,“ vysvětluje Libor Hůla. Pokud je bezpečnostní přestávka delší než přestávka na jídlo, je při jejich souběhu zaplacena pouze doba, o kterou bezpečnostní přestávka přesáhla přestávku na jídlo a oddech.





Jak si o přestávce odpočinete...



1. Myslete na zcela jiné věci než na práci.

2. Neobědvejte s prací na očích.

3. Vyvětrejte místnost, opláchněte si obličej.

4. Chvilku zavřete oči a soustřeďte se jen na svůj dech.

5. Zacvičte si nebo zkuste relaxační techniky.