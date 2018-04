Tryskem k nákupu akcií a certifikátů

, aktualizováno

Lidí, kteří investují přímo do akcií není u nás příliš mnoho. To se má však brzy změnit - alespoň tak vidí budoucnost obchodníci s cennými papíry. Podle nich bychom se měli začít přibližovat ke standardu v zemích EU, kde je investování mnohem více rozšířené. Kromě většího podílu úspor uložených např. v podílových fondech je očekáván i zvyšující se objem akciových investic. A protože jsme v době internetu, obchodníci sázejí i zde na internetové a on-line obchodování. Nový internetový broker by chtěl mít v roce 2006 vedoucí postavení na trhu. I když přichází s některými novinkami, cestu za svým cílem určitě nebude mít lehkou.