Tucet největších daňových problémů

1. Kdy nemusím podávat daňové přiznání?

Na daňové přiznání můžete zapomenout, když nemáte žádné příjmy nebo máte příjmy od daně osvobozené, jako je například nemocenská, mateřská, sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti či důchod do 198 000 korun za rok. Ani když jste měli příjmy zdaněné srážkovou daní, jako jsou úroky z vkladů, dividendy či práce na dohodu do 5 000 korun za měsíc, daňové přiznání podávat nebudete.

Pokud nepřekročíte určitou hranici, nemusíte danit ani příjmy, které se jinak do formuláře uvádějí. Sem patří tyto případy:

* když jste zaměstnaní a přivydělali jste si do 6 000 korun ročně

* když nejste zaměstnaní, například důchodce, žena na mateřské, student či OSVČ, pokud nevykazuje ztrátu z podnikání a měli jste příjmy do 15 000 korun za rok

* všichni, kdo měli celkové příjmy z takzvaných příležitostných činností do 20 000 korun za rok. Za příležitostný příjem se však nepočítá žádná práce na dohodu.

2. Kde si od daní odečtu úroky, pojištění, dary, děti, sebe?

Jde vlastně o dvojí odečítání, každé se však na výši samotné daně projeví jinak. Úroky z úvěrů na bydlení, zaplacené životní pojištění, penzijní připojištění, částky za dary, odborové příspěvky a případná úhrada za další vzdělávání jsou takzvané odečitatelné položky. Ty vám snižují základ daně. To je číslo, ze kterého se teprve samotná daň vypočítává.

Zatímco slevy na dani, například na poplatníka, vyživovaného manžela či studenta, jsou částky, které odečítáte až z vypočítané daně.

3. Kdy si mohu odečíst úroky z hypotéky? Je možné si uplatnit i úroky ze stavebního spoření, z něhož jsem rekonstruoval chatu?

Abyste si mohl zaplacené úroky odečíst ze základu daně, musíte splnit několik podmínek. Nemovitost musí využívat k vlastnímu bydlení ten, kdo uplatňuje odpočet, případně jeho manžel, rodiče či potomci. Musí tam skutečně bydlet, adresa však nemusí být totožná s trvalým pobytem uvedeným v občanském průkazu. Reálné bydliště se prokazuje čestným prohlášením. Z toho vyplývá, že odečítat úroky z úvěru na rekreační nemovitost není možné. Stejně tak si nemůžete úroky jako odečitatelnou položku uvádět v případě, že nemovitost pronajímáte či využíváte k podnikání.

4. Po odečtení slevy mi vyšla záporná daň, to mi stát vrátí peníze?

Záleží na tom, kde se vám ve formuláři záporné číslo objevilo. Pokud vám na řádku 71 daňového formuláře (to je ten, kde se projeví daň po odpočtu slev) vyjde minus, napíšete sem nulu. Záporná částka se neuvádí, znamená to, že daně sice žádné platit nebudete, ale také vám nebude stát nic vracet.

O přeplatek můžete požádat pouze v případě, že vám vyjde záporná částka na řádku 91, tedy po započtení záloh na daně, které za vás už odvedl zaměstnavatel (týká se pracovní smlouvy a dohod o provedení práce či o pracovní činnosti, kde byla odváděna zálohová daň). Minus vám na tomto řádku může vyjít i v případě, že uplatňujete zvýhodnění na děti a to je vyšší než daň po slevě.

5. Byla jsem půl roku na mateřské, kam do daňového přiznání uvedu rodičovský příspěvek? Do kterého řádku mám napsat důchod? Kam se píše podpora v nezaměstnanosti?

Peníze, které jsou podle zákona od daně osvobozené, se do daňového přiznání nikam neuvádějí. Mezi ně patří i důchod do 198 000 korun za rok, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, přídavky na děti a další sociální dávky, stejně tak podpora v nezaměstnanosti od úřadu práce.

6. Předčasně jsem vypověděl smlouvu o životním pojištění a dostal odbytné. Prý musím dodanit nějaké peníze?

Pokud jste si v minulých letech odečítal z daňového základu zaplacené pojistné a tak si snižoval daně, budete muset nyní tuto úlevu státu vrátit, protože jste nedodržel podmínky smlouvy. Podle potvrzení od zaměstnavatele nebo z pojišťovny sečtěte všechny částky, které jste si odečítal, a zdaníte je. Zapíšete je do přílohy 2 jako ostatní příjem podle paragrafu 10.

7. Jaké maximální příjmy může mít moje žena, abych si na ni mohl uplatnit slevu na vyživovanou manželku? Co všechno se do těchto příjmů počítá?

Pokud s vámi vaše žena žije ve společné domácnosti a neměla za loňský rok vyšší příjmy než 68 000 korun, můžete si na ni uplatnit slevu. Do příjmů se počítají všechny zdanitelné příjmy, tedy ze zaměstnání, práce na dohodu, podnikání, ale i nedaněné, jako je nemocenská, mateřská, důchod. Nepočítají se tam však dávky sociální podpory, jako je rodičovský příspěvek, přídavky na děti, příspěvek na péči.

8. Jsem rozvedený a platím bývalé manželce výživné na dvě děti. Mohu si alimenty odečíst z daní a také si uplatnit slevu na děti? Bývalá žena je na rodičovské a děti si neodečítá.

Výživné si z daní odečíst nemůžete ani jako odečitatelnou položku, ani dát do nákladů jako podnikatel. Daňové zvýhodnění na děti si můžete uplatnit jen v případě, že s nimi žijete ve společné domácnosti, což ve vašem případě pravděpodobně nesplňujete. Pokud by si chtěla bonus na děti uplatňovat vaše bývalá žena, musela by mít za rok vyšší příjem než 48 000 korun.

9. Měl jsem příjmy od více zaměstnavatelů, jejich součet byl vyšší než 1 034 880 korun, takže jsem dosáhl stropu na sociální a zdravotní pojištění. Co mám udělat, abych zaplacené pojistné dostal zpátky?

Nechte si od všech zaměstnavatelů vystavit potvrzení o zdanitelných příjmech. Tato potvrzení obsahují mimo jiné informace o odvodech zaměstnavatele. Vše posčítejte, zapište do daňového přiznání a po podání zajděte s přehledem na okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu a tam požádejte o vrácení přeplatků. Pokud to neuděláte do pěti let, nárok na přeplatek zaniká.

10. Pobírám rodičovský příspěvek, jiné příjmy nemám, tudíž nemusím podávat daňové přiznání. Od banky a pojišťovny jsem dostala potvrzení o zaplacených úrocích a pojistném. Mohu tyto odečitatelné položky nějak využít? Nebo si je může odečíst můj manžel?

Když jste neměla žádné zdanitelné příjmy, odečíst si úroky ani pojištění nemůžete. Pokud je smlouva na úvěr na bydlení i na vašeho manžela a bydlíte ve společné domácnosti, může si úroky odečíst ze základu daně on. Pojištění však ne.

11. Podnikám a marně pátrám po kolonce, kam se psalo sociální a zdravotní pojištění. Do jakého řádku mám tuto částku uvést? A kam mám napsat přeplatek a nedoplatek z roku 2007?

Zaplacené pojistné se už do výdajů nedává. Neuvádí se tedy ani jako výdaj v daňovém přiznání u těch, kteří si odečítají paušál, ani se nezahrnuje do nákladů u podnikatelů, kteří vedou daňovou evidenci či účetnictví.

Pokud jste za rok 2007 přeplatili pojistné a peníze dostali od sociálky či zdravotní pojišťovny vyplacené, musíte přeplatek přidat k příjmům a částku zdanit. Pokud jste dopláceli, tuto částku nikam neuvádíte.

12. Mám dvě živnosti a myslím, že letos bude pro mě výhodnější uvádět alespoň u jedné výdaje paušálem. Do loňska jsem vedla u obou účetnictví, co mám udělat?

Všechny své podnikatelské činnosti musíte vykazovat stejně. Není možné, abyste si od jedné části příjmů odečetla paušál a od druhé skutečné náklady. A když pojedete na různý paušál, to znamená, že třeba jedna z vašich živností je volná a druhá řemeslná, musíte zohlednit příjmy v poměru k podnikatelským činnostem.

Pokud jste v minulých letech uváděla skutečné výdaje a nyní byste raději využila paušál, musíte nejdříve podat dodatečné daňové přiznání za rok 2007. V něm uvedete všechny pohledávky a závazky, stejně jako kdybyste svou činnost ukončila. Pravděpodobně se nevyhnete dodatečnému doměření daně a penále, proto zvažte, zda vám to za tu cenu stojí.

