Tucet nejčastějších otázek a odpovědí k podání daňového přiznání

Mám nárok na daňové zvýhodnění, když vyživuji ve společné domácnosti dospělého syna (25 let), který nestuduje? Je nezaměstnaný už tři roky, jak dlouho jsem ho ještě povinen vyživovat?

Žádnou daňovou úlevu uplatnit nemůžete. Ta se týká dětí do 18 let, starších (do 26 let) jen v případě, že studují. Totéž platí i o vaší vyživovací povinnosti.

Mám obytný dům a ten pronajímám. Pokud v minulosti došlo k nějaké pojistné události, pojistné plnění jsem uvedl do daňového přiznání a zdanil. Psali jste však, že pojistné plnění se nedaní.

Pojistné plnění není třeba danit, pokud je to soukromá pojistka. Když příjem z pojistného plnění souvisí se zdanitelnými příjmy, patří do daňového přiznání – postupoval jste správně.

Máme byt v osobním vlastnictví a pronajímáme jej. Můžeme příspěvky do fondu oprav, které měsíčně platíme v rámci společenství vlastníků jednotek, uplatnit jako výdaj? Nebo je to tvorba rezerv?

Příspěvek do fondu oprav nelze uznat jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Za náklad lze následně považovat pouze výdaj na opravu či odpis investice, který vám vyčíslí společenství vlastníků.

Zdědil jsem pozemky a za 7 500 korun je pronajímám zemědělskému družstvu. Musím podávat daňové přiznání?

Pokud jste zaměstnanec, pak překračujete hranici příjmů šest tisíc korun a daňové přiznání podávat musíte. Jste-li třeba důchodce, na rodičovské dovolené a podobně, hranice je vyšší – 15 tisíc korun.

Kromě invalidního důchodu mám příjem jako předsedkyně společenství vlastníků bytů. Účetní mi z těchto odměn strhává 15 procent srážkovou daní. Já bych si však chtěla uplatnit v daních pojistné za životní pojistku. Lze to?

Neuvádíte, jak vysokou odměnu pobíráte. Pokud je vám srážena daň, potom příjem pravděpodobně nepřekračuje pět tisíc korun měsíčně a nepodepsala jste prohlášení k dani. Kdyby byla odměna vyšší, nebo byste podepsala prohlášení, šlo by o daň zálohovou. Pak byste si mohla podat daňové přiznání a uplatnit nejen životní pojistku, ale i slevu na poplatníka a na invalidní osobu.

Jak je to s výsluhovou penzí u vojáků? Je potřeba ji uvádět do daňového přiznání?

Výsluhy se daní od 1. ledna 2011 zvláštní sazbou daně ve výši 15 procent. Změna se dostala do zákona novelou 346/2010 a platí od roku 2011, za který podáváte přiznání teď. Zvláštní sazba daně je konečná forma zdanění a neuvádí se do daňového přiznání.

Zdědil jsem a v témže roce prodal pozemek. Mohu v daňovém přiznání kromě nákladů na znalecký posudek uplatnit i kupní cenu pozemku (mám odhad z doby, kdy babička, po které jsem dědil, pozemek před 20 lety kupovala)?

Protože jste pozemek zdědil po babičce a ta jej vlastnila déle než pět let, není třeba peníze za prodej pozemku v daňovém přiznání vůbec uvádět. Pravidlo se týká nemovitostí, které vlastníte déle než pět let či v nich bydlíte déle než dva roky.

Byl jsem loni část roku zaměstnán ve Velké Británii. Od tamního zaměstnavatele mám kopii dokumentu P45, ale prý bych potřeboval dokument P60 – o ten však lze žádat až v červnu. Jak postupovat?

Tato situace vám dává důvod požádat finanční úřad o odložení povinnosti podat daňové přiznání do chvíle, kdy budete mít potřebný dokument k dispozici.

Na jaře roku 2011 jsem si jako student vydělal 13 tisíc korun, měl jsem podepsané prohlášení k dani z příjmů. Mám nárok na nějaké přeplatky na dani? Ovlivňuje situaci to, že v první půli roku jsem pobíral sirotčí důchod?

Ve vašem případě není důvod podávat přiznání. Pokud jste podepsal prohlášení, nevznikla vám žádná daňová povinnost (zálohová daň byla nižší než sleva na dani za uvedené období). Kdybyste si vydělal víc, zaměstnavatel by za vás nějakou daň odvedl a započetl jen poměrnou část za příslušné měsíce, mohl byste si sám podat daňové přiznání a uplatnit slevu celou. To, že jste byl příjemcem sirotčího důchodu, nemá vliv.

Jsem starobní důchodce, krom toho jsem zaměstnán a podnikám. V práci jsem měl superhrubou mzdu 378 093 korun, samostatnou výdělečnou činností jsem si po odečtení výdajů vydělal 422 475 korun, základ daně mám tedy 800 568 korun. Musím danit důchod?

Vaše superhrubá mzda a součet základů daně nepřekročily částku 840 tisíc korun. Pokud ani váš důchod nebude vyšší než 36násobek minimální mzdy (288 tisíc korun), nemusíte se zdaněním penze vůbec zabývat. V přiznání uvedete pouze příjmy ze zaměstnání a z podnikání.

Jak mám doložit invalidní důchod manželky a to, že neměla žádný příjem, aby mi zaměstnavatel udělal odpočet daní?

Kopií rozhodnutí o invaliditě a čestným prohlášením manželky o výši příjmů (bude nulová). Protože jste to ale nestihl do 15. února, musíte si daňové přiznání podat sám a slevu uplatnit.

Dostal jsem loni darem od sestry pozemek v hodnotě 30 tisíc korun. Musím podávat přiznání k dani z příjmů?

Jeden příjem nelze danit dvakrát. Ve vašem případě je to dar, který nesouvisí s podnikáním. Dar tedy není předmětem daně z příjmů, ale daně darovací. Je ale od daně osvobozen, protože jako na příjemce v řadě přímé či pobočné (sestra) se na vás vztahuje osvobození od daně darovací.