Tucet rad, co dělat, abyste ušetřili benzin a naftu

Když nechcete nechávat u benzinky víc peněz, než je třeba, musíte se nejprve naučit plynule jezdit. Systém brzda – plyn se příliš neosvědčil. Když k tomu navíc přidáte pár dalších triků, můžete snížit spotřebu na sto kilometrů o litry pohonných hmot.

1. Omezte krátké jízdy

Největší spotřebu má studený motor po rozjezdu. Z toho vyplývá, že časté popojíždění ve městě s častými zastávkami, kdy se motor ani nestihne ohřát, vás na palivu bude stát nejvíc. Během prvního kilometru si motor s průměrnou spotřebou sedm až osm litrů může říct i o patnáct litrů na sto kilometrů. Poté spotřeba postupně klesá. Ideálně zahřátý je až přibližně po dvaceti kilometrech jízdy. Při pár krátkých jízdách třeba na nákup není dobré zbytečně pouštět klimatizaci a ostatní elektrické spotřebiče. Spotřeba tím ještě narůstá.

2. Vyhněte se zběsilým rozjezdům

Když se budete rozjíždět stylem "plynový pedál na podlaze“, palivo šetřit nebudete. Čím nižší rychlost máte zařazenou, tím jsou otáčky motoru vyšší a narůstá i spotřeba. Chce to se rozjíždět zvolna, tedy co nejplynuleji, a co nejdřív přeřaďte výš. Při rozjezdu na křižovatce nemá cenu jet sto metrů se zařazeným prvním rychlostním stupněm.

Dalším způsobem, jak zbytečně neplýtvat pohonnými hmotami, je jezdit tak, abyste nebrzdili, když to není nezbytně nutné. To platí třeba při dojíždění k semaforům. Když už v dálce vidíte, že svítí červená, uberte plyn, nechte zařazenou rychlost, ale nebrzděte a snažte se nezastavovat úplně. Auto nechte ke křižovatce dojet. V ideálním případě se vám podaří to, že na semaforu naskočí zelená a vy budete plynule pokračovat.

. žrouti benzinu každých 10 kg nákladu = 0,1 l/100 km podhuštěné pneumatiky = 0,5 l/100 km střešní box = až 2 l/100 km otevřená okénka při rychlé jízdě = 0,3 l/100 km přívěsný vozík = 1 l/100 km špatný styl jízdy = 2 l/100 km

3. Nepoužívejte brzdy zbytečně

Při jízdě z kopce nechte zařazenou rychlost, a když to není z bezpečnostních důvodů nutné, nebrzděte. Do protikopce pak pojedete chvíli zadarmo – pomůže vám rychlost získaná jízdou z kopce.

4. Nejezděte příliš rychle



Když budete dodržovat rychlostní limity a pojedete plynule, spotřeba klesne. Nejvíc patrné je to při jízdě na dálnici. Zatímco normálně při rychlosti 130 km/h spotřebujete 8 litrů na sto kilometrů, při rychlosti 160 km/h to může být až o dva a půl litru benzinu či nafty na 100 kilometrů víc. Při jízdě na dálnici se občas také dá krátkodobě sundat noha z plynu a využít setrvačnosti. Rychlost auta by však neměla klesnout nijak výrazně.

5. Před jízdou vyvětrejte

Jedním z největších žroutů nafty nebo benzinu je klimatizace. Obecně se dá říct, že kvůli ní roste spotřeba až o deset procent, v extrémním případě to může být i o několik litrů. Nejvíc patrné to je, když ji zapnete na plný výkon hned po nastartování ve vyhřátém autě, které stálo na sluníčku.

Zvyšující se spotřebou při spuštěné klimatizaci se zabýval i německý autoklub ADAC. Měření ukázalo, že k tomu, aby se teplota uvnitř vozu snížila z 31 stupňů Celsia na 22 stupňů, spotřebovaly testovací vozy mezi 2,47 a 4,15 litru/100 km. O tolik vyšší spotřeba však trvá jen zhruba první tři minuty. Poté klesá. Při delších jízdách platí, že ve městě spotřeba vzroste o 0,76 až 2,11 litru, na dálnici 0,66 litru.

Ušetřit se dá tím, že před jízdou nejdřív vyvětráte nebo začátek cesty absolvujete s otevřenými okénky, aby se interiér vozu ochladil proudícím větrem. V první fázi po zapnutí klimatizace se také doporučuje spustit vnitřní cirkulaci vzduchu. Kompresor pak nemusí navíc ochlazovat vzduch, který nasává zvenčí, ale na práci mu zbývá jen vnitřní, postupně chladnoucí vzduch. Samozřejmostí by pak mělo být to, že při spuštěné klimatizaci nebudete mít otevřená okna, jimiž by ochlazený vzduch unikal ven.

6. Z vozíku sundejte zadní čelo

S prázdným přívěsným vozíkem za autem snad nikdo zbytečně nejezdí. I tak se vyplatí promyslet, jestli se převážený náklad nedá odvézt jen v autě. Sto kilometrů jízdy s prázdným vozíkem totiž představuje přibližně litrové navýšení spotřeby. A když ještě připočtete nárůst spotřeby po naložení nákladu, cesta se prodražuje.

Další decilitry (až jeden litr na sto kilometrů) se dají ušetřit tím, že při jízdě s prázdným vozíkem sundáte zadní čelo a připevníte ho do vozíku nebo odvezete přímo ve voze.

7. Nafoukněte pneumatiky

Málo nahuštěné pneumatiky zvýší spotřebu až o půl litru na 100 kilometrů. Nesprávně nafouknutá kola navíc nejsou dvakrát bezpečná. Vyplatí se proto pneumatiky kontrolovat jednou za měsíc a dofukovat je k horní hranici doporučené v technickém průkazu. Nahuštění vždy kontrolujte u studených pneumatik, tedy ne v horku nebo po dlouhé jízdě.

Vyšším nahuštěním se sníží tření mezi pneumatikou a silnicí (valivý odpor) a spotřeba tím klesne. Na druhou stranu se mírně sníží komfort jízdy. Jednoduše to víc drncá. Autoklub ČR nebo německý autoklub ADAC pravidelně zveřejňují nezávislé testy, kde je valivý odpor jedním z hodnotících hledisek. Výsledky těchto testů lze najít na internetových stránkách auto.idnes.cz.

O pneumatikách také platí to, že čím jsou širší, tím větší valivý odpor budou mít, a tedy i větší spotřebu.

8. Prázdný střešní box nevozte

Pro střešní box platí, že jakmile není využitý, měl by ze střechy auta zmizet. A to i se zahrádkou. Jinak vám kvůli výrazně zhoršené aerodynamice spotřebu zvýší o jeden až dva litry benzinu na sto kilometrů.

9. Nechte doma, co nepotřebujete

Každých deset kilo nákladu zvyšuje spotřebu přibližně o desetinu litru na sto kilometrů. To sice není na první pohled mnoho, ale vozit na konci června v kufru lyžařské boty a sněhové řetězy je asi opravdu zbytečné. Když je takhle budete vozit celý rok, o pár litrů paliva se připravíte.

10. Sundejte i nosič na kola

Velká část cyklistů se při hledání ideálních tras přesouvá autem, zatímco kola vozí v nosiči na střeše vozu. Co to udělá se spotřebou? Počítejte tak s litrem na sto kilometrů navíc. Když cyklistický výlet končí, kola ze střechy obvykle mizí do sklepa. Nosič však často zůstává na střeše. A při dalších jízdách během týdne vám pomalu z peněženky odsává peníze za zbytečně spotřebované pohonné hmoty. Není to mnoho, ale čtvrt litru na sto kilometrů to být může.

11. Při rychlé jízdě zavřete okénka

Aerodynamika vozu se na spotřebě podepisuje výrazně. Když pojedete s otevřenými okny, obtékání vzduchu jedoucího automobilu se zhorší a spotřeba se o několik procent zvýší.

To samé platí o tuningových úpravách v podobě amatérsky namontovaných spoilerů, nárazníků nebo prahových lišt. A dokonce také o zástěrkách, které se však na nové automobily už prakticky nemontují.

12. Kupte auto s počítačem



Palubní počítač měřící aktuální spotřebu je asi nejlepším učitelem úsporné jízdy. Stále můžete mít na očích, kolik litrů pohonných hmot váš styl jízdy vyžaduje. Podle toho ho pak můžete upravovat. Většinou měří jak okamžitou, tak i průměrnou spotřebu. Je snadné si ho doobjednat do nového vozu (pokud není v základní výbavě). Instalovat ho do starších modelů bývá složité. Zda to jde, vám sdělí v servisu.