Tučné účty lákají na 2% zhodnocení. Mají šanci?

Máte volné finanční prostředky, ale nechcete být vázáni jakoukoliv výpovědní lhůtou? Stále ještě hledáte vhodnou cestu, jak své úspory zhodnotit, a stále nenacházíte tu správnou, protože nehodláte podstupovat jakékoliv riziko? Máme pro vás řešení – ING konto nebo běžný účet Poštovní spořitelny.

Spořící účet

Již poměrně dlouhou dobu existuje na trhu bankovních produktů pro mimořádně konzervativní investory zajímavá možnost, jak volné finance zhodnotit lépe než „obyčejné“ termínované vklady a bez obav. Tou je spořící ING konto s roční úrokovou sazbou 1,80 %.

Rozhodnete-li se založit si ING konto spořící účet, brzy si všimnete určitých odlišností od spořících účtů, či termínovaných vkladů jiných bank. Zapomeňte na omezení daná minimální vkládanou částkou, nebo délkou výpovědní lhůty. Jediným limitem je částka 10 tisíc korun, neboť právě od této částky výše se účet úročí a podmínka uvést do smlouvy alespoň jeden a maximálně tři tzv. transakční účty, tedy jediné účty, na něž lze finance z ING konta převádět (mohou jimi být i konta u jiných bank a nemusíte být ani jejich majiteli). Z vašich financí nic neukrajují poplatky a manipulovat s účtem můžete i prostřednictvím internetového bankovnictví. To jsou základní parametry ING konta, které až do letošního září nemělo mezi našimi bankovními domy konkurenci.

Novinkou jsou „tučné účty“

V polovině září však přišla Poštovní spořitelna s neméně zajímavou, nicméně však časově i množstvím peněz omezenou nabídkou pro ty, kteří ještě nemají svůj osobní účet, případně uvažují o změně banky, nebo třeba jen vhodném způsobu jak uložit své volné peníze. Podmínkou je založit si u ní do 15. října soukromý běžný účet v programu Plus nebo Klasik. Tím si zajistíte až do konce roku 2007 roční úrokovou sazbu ve výši 2 %, a to až do hodnoty vkladu 100 tisíc korun. Pokud vložíte více, částka přesahující uvedenou částku bude úročena úrokovou sazbou běžně bankou nabízenou u těchto druhů účtů (tj. nad 100 tisíc korun 0,60 % p.a.).

Na rozdíl od ING konta však část z vložených prostředků ukrajují každý měsíc poplatky za vedení účtu – v programu Klasik 23 korun a v případě programu Plus 40 korun. Poplatky totiž „vyměníte“ za vydání Maxkarty, za zřízení a vedení spořícího vkladového účtu s výpovědní lhůtou včetně zasílání výpisů, za zřízení a vedení termínovaného vkladu a za vyhotovení a odeslání měsíčního výpisu z účtu v případě účtu Klasik. Účet v programu Plus nabídne navíc za 40 korun poplatku zřízení a vedení kontokorentu, vybrané poplatky elektronického bankovnictví a vedení debetní a kreditní platební karty.



Každá mince má dvě strany

Tak jako má každá mince dvě strany, tak i oba srovnávané účty mají svou dobrou i špatnou stránku. Za určitou nevýhodu ING konta lze označit pouze vklady a výběry, jež lze provádět pouze bezhotovostní cestou. To se může jevit pro někoho jako příliš zdlouhavé. Dále je zde omezení tří transakčních účtů – přeci jen nejde o běžný, ale spořící účet.

Osobní účty Poštovní spořitelny v programu Klasik a Plus můžete užívat ke zcela běžným bankovním operacím, nebo jen své vložené peníze necháte prostě na účtu. Samozřejmě není problém zmocnit libovolný počet osob, které mají přístup k účtu např. v okamžiku, kdy vy nemůžete do banky zajít. Limitující však pro lepší využití coby náhrady za spořící, případně termínovaný účet je jistě zvýhodněné úročení pouze do určité částky.

Tabulka: Přehled kladů a záporů srovnávaných účtů

Účet Klady Zápory ING konto úrok 1,8 p.a. úroková sazba je variabilní zcela bez poplatků pouze jeden disponující bez výpovědní lhůty podmínkou je uvést min. jeden a max. 3 transakční účty, Program Plus a Klasik Poštovní spořitelny úrok 2 % p.a. výhodnější úročení končí s rokem 2007 úroková sazba je garantována poplatky za vedení i zrušení účtu nabízí i provádění běžných transakcí vklady úročeny výhodněji jen do 100 tis. Kč

Konkurence? Zatím jen dočasně

Vyrostla tedy ING konkurence v podobě postžirových účtů Poštovní spořitelny? Jistě ano, leč pouze dočasně. Zvýhodněný úrok se týká, jak již bylo zmíněno, pouze nových postžirových účtů v programu Klasik a Plus zřízených nejpozději 15. října letošního roku. Úroková sazba 2 % je významným lákadlem, ale pokud uvažujete své peníze uložit u Poštovní spořitelny jen např. na pár měsíců a pak účet máte v plánu zrušit vězte, že tato transakce vás vyjde na 200 korun. Poštovní spořitelna totiž jako jedna z mála bank až doposud zachovala poplatek za zrušení účtu.

Nejlepší cestou, jak tedy prakticky bez podmínek zhodnotit své finance, zůstává i nadále ING konto s bezkonkurenčně nejvyšší úrokovou sazbou mezi termínovanými a spořícími účty. Dočasné akce se mohou někdy vyplatit, ale je vždy nutné důkladně zhodnotit všechna pro a proti. V případě nabídky Poštovní spořitelny je k zhodnocení volných finančních prostředků značně omezující hranice 100 tisíc korun, neboť pokud si konto u Poštovní spořitelny zřídíte jen kvůli lákadlu výhodnějšího zhodnocení, budete po uplynutí lhůty vymezené pro získání zvýhodněného úročení možná platit za účet, který už k ničemu nevyužijete.