Turbo produkty: zlatý důl, nebo cesta do pekel?

Přímé investice do cenných papírů, jsou pro běžné investory limitovány kromě nepříznivé situace na trzích i nemožností, resp. neochotou investovat velké objemy prostředků potřebných k vytvoření dostatečně diverzifikovaného portfolia, případně nedosažitelností některých instrumentů pro drobné investory (například dluhopisy).

Z toho důvodu přicházejí emitenti v podobě velkých finančních institucí a bank na trh se sofistikovanými produkty rozšiřujícími možnosti drobných střadatelů o nové způsoby a příležitosti jak zhodnotit a rozmnožit své prostředky. Vedle hojně rozšířených podílových fondů se na trhu objevují novinky umožňující podílet se na vývoji podkladového aktiva, a to i bez potřeby velkého množství peněz.

Patří sem například strukturované produkty, které se v poslední době těší velké přízni investorů, zejména v Evropě. Důležité je, že nabídka se rozšiřuje jak ve směru k zajištění, nebo diverzifikace (indexové, diskonové certifikáty, akciové dluhopisy), tak ve směru zvyšování výnosového potenciálu (warranty, knock-out produkty - turbocertifikáty). O zajištěných investicích se píše v poslední době hodně, a tak se v dnešním článku zaměříme spíše na skupinu produktů, které jsou zaměřeny na investory požadující vysoký výnos i přes značné riziko.

Warranty

Warrant je cenný papír, který majiteli uděluje právo (nikoli povinnost) nakoupit, nebo prodat určité množství podkladového aktiva (akcie, komodity, měny, indexy,…) za předem stanovenou cenu k předem stanovenému datu (evropský typ), nebo během určité doby (americký typ.).

Warranty jsou velmi podobné opcím, existují však mezi nimi určité zásadní rozdíly. Warranty mohou emitovat pouze velké investiční společnosti, nebo banky, případně makléřské společnosti, zatímco opci může vypsat kdokoliv. Další důležitou vlastností warrantů je, že se obchodují v poměru, tzv. ratio (k nákupu/prodeji jednotky podkladového aktiva je zapotřebí několika warrantů), přičemž jedna opce opravňuje ke koupi/prodeji jedné akcie, nebo dluhopisu apod.

Warranty jsou primárně děleny na Call warranty a Put warranty. Držitel call warantu má právo nakoupit určitý cenný papír za předem stanovenou, tzv. realizační cenu a představuje tzv. dlouhou pozici. Při ní investor očekává růst ceny podkladového aktiva. Put warrant naopak opravňuje investora cenný papír za realizační cenu prodat, investor jeho nákupem spekuluje na pokles ceny podkladového aktiva a představuje krátkou pozici. Reálné plnění, tedy nákup nebo prodej podkladového aktiva za realizační cenu se ve skutečnosti nepraktikuje. Místo toho emitent vyplatí držiteli warrantu rozdíl mezi realizační cenou a aktuálním kurzem podkladového aktiva.

Využití finanční páky

Základní vlastností warrantů, která tolik přitahuje pozornost investorů, je využití finanční páky. Při využití pákového efektu investor nakoupí warrant za mnohem nižší částku, než by musel investovat při přímém nákupu podkladového aktiva a má možnost dosahovat nadproporcionální zisky (ale také ztráty).

Jeden příklad za všechny. Při investici do indexu DAX, který má hodnotu 5 000 bodů, prostřednictvím obyčejného indexového nástroje investor při poměru 1:100 zaplatí

50 EUR. Za call warrant s realizační cenou 4 800 bodů zaplatí při poměru 1:100 jenom 2 EUR (hodnota indexu – realizační cena / poměr, tedy: (5 000 – 4 800) x 0,01). Investor tak nakoupí warrant s pákou 25 (hodnota indexu / cena warrantu x poměr, tedy: 5 000 / 2 x 0,01). V praxi to znamená, že pokud index dále posílí o 100 bodů (2 %) na hodnotu 5 100, majitel warrantu se může těšit ze zhodnocení o celých padesát procent (25 x 2 = 50). Hodnota warrantu je tedy 3 EUR (5 100 – 4 800 x 0,01).

To samé ale platí také v opačném směru. Když tedy index ztratí 100 bodů, ztráta warrantu není dvě procenta, ale 50 %. V reálu je tak možné velmi snadno vydělat přes sto procent, stejně snadno však investor může přijít o všechny investované prostředky, pokud se hodnota podkladového aktiva v době splatnosti nachází pod (v případě call warrantu) realizační cenou, nebo nad realizační cenou warrantu (v případě put warrantu).

Tento příklad slouží samozřejmě jenom na vysvětlení pákového efektu a je hodně zjednodušený. Cena warrantu závisí kromě hodnoty podkladového aktiva a realizační ceny (jejich rozdíl určuje tzv. vnitřní hodnotu warrantu) také na době, která zůstává do doby splatnosti warrantu. Ta určuje časovou hodnotu warrantu, která se časem zmenšuje a její úbytek se zrychluje s blížící dobou expirace. Zatímco v první polovině životnosti ztratí warrant jednu třetinu hodnoty, ve druhé polovině se hodnota snižuje mnohem rychleji. Jelikož jsou warranty cenné papíry obchodované na burzách, nebo mimoburzovním trhu, jejich cenu ovlivňuje také nabídka a poptávka ze strany investorů, volatilita podkladového aktiva nebo úroková sazba.

Turbocertifikáty

Na velmi podobném principu, jako warranty fungují turbocertifikáty, nazývané také knock-out certifikáty, nebo mini futures. Princip využívání pákového efektu je u nich stejný, na rozdíl od warrantů jsou většinou open-end (neomezená doba trvání) a mají zabudovanou knock-out hranici, při jejímž dosažení se cenný papír stává bezcenný a doba trvání tak skončí.

Podobně, jako je tomu u warrantů, i knock-out certifikáty se dělí na bull (nebo také long) certifikáty, při nichž investor spekuluje na růst hodnoty podkladového aktiva a bear (short) certifikáty, u nichž se očekává pokles hodnoty podkladového aktiva. U bull certifikátu tedy cena podkladového aktiva nesmí spadnout pod knock-out hranici, u bear certifikátu naopak nesmí knock-out hodnotu překročit.

Zdroj: Cyrrus

O oblibě knock-out certifikátů a warrantů svědčí rychle rostoucí nabídka produktů, emitovaných desítkami emitentů po celém světě. Investoři oceňují kromě jednoduchosti také řadu dalších výhod, které přináší v porovnání s klasickými opcemi, nebo futures kontrakty. Jde především o nižší pořizovací náklady a minimální investici nebo vyšší likviditu (zejména v porovnáni s opcemi). Důležitým faktorem je také široká škála nabízených produktů (dostupných je několik desítek tisíc warrantů a knock-out certifikátů).

Investoři mohou zvolit produkt s nejvhodnějšími parametry a dosahovat tak efektivní diverzifikace, případně kvalitního zajištění proti nepředvídaným událostem na finančních trzích. Klienti tak mají možnost využívat pákový efekt a vydělávat na dlouhých i krátkých pozicích bez toho, aby platili za půjčování cenných papírů, nebo spláceli úroky ze zapůjčených peněžních prostředků.

I přes všechny tyto nesporné výhody nejsou tyto produkty určeny všem investorům. Uvažovat o investici do warrantů a k.o. certifikátů by měli investoři s kladným vztahem k riziku, požadující vysoké zisky za relativně krátkou dobu (zejména knock-out produkty se hojně využívají při tzv. day tradingu). V každém případě by měly tyto nástroje tvořit jen doplněk portfolia u investorů, kteří jsou schopni identifikovat a zhodnotit všechna jejich rizika.

Kam pro pákové produkty

Pokud se investor rozhodne investovat své prostředky do pákových produktů, musí počítat s tím, že v české koruně tyto produkty nejsou dostupné. Emitují je jen velké zahraniční banky a k dostání jsou zejména v EUR. Dobrou zprávou pro zájemce je však fakt, že na trzích je možné nakoupit warranty, nebo knock-out certifikáty také na vybrané české tituly.

Při jejich nákupu se zájemce může obrátit na licencovaného obchodníka s cennými papíry, který disponuje derivátovou licencí od Komise pro cenné papíry. Pro investory, kteří nemají s investicemi do cenných papírů mnoho zkušeností a nevěnují se této činnosti profesionálně je vhodné využít obchodníka nabízejícího služby osobního makléře, který investora provede celým investičním procesem, případně mu doporučí nejvýhodnější produkt.

Zkušení investoři, požadující neustálý a rychlý přístup k trhům a informacím, mohou využít obchodování přes internet, prostřednictvím online brokera. Široké spektrum produktů prostřednictvím internetu nabízí například brokerjet České spořitelny, služeb osobního makléře zase můžete využít u společnosti Cyrrus. Pokud hledáte skutečně kvalitní a vyčerpávající informace nejen o warrantech a knock-out produktech, ale o všech druzích certifikátů, určitě je najdete na stránce bezplatného informačního týdeníku Zertifikate Journal.

Jsou pro vás pákové produkty zajímavé? Využili byste při jejich nákupu osobního makléře, nebo radši spoléháte sami na sebe? Napište nám své názory a zkušenosti, budeme se těšit.