Turistické vybavení: koupit, nebo vypůjčit?

Neznamená to však, že se zákazník obejde bez peněz - většina půjčoven požaduje složení zálohy, která spolu s půjčovným často převyšuje pořizovací cenu předmětu. Kdo potřebnou hotovost nemá vůbec, musí obtížně hledat firmu, kde zálohu nechtějí. Ale jestliže si na jednom místě půjčujete častěji, možná vám ji odpustí.



C eny výpůjčného se liší



Zákazníkovi se určitě vyplatí prohlédnout internet nebo zatelefonovat do několika půjčoven a porovnat jejich ceny. U běžného turistického vybavení nejsou rozdíly velké, ale zejména u půjčoven vodáckých potřeb, kde je konkurence větší, může klient při troše hledání ušetřit až polovinu peněz. Speciálně u lodí hraje roli i servis poskytovaný půjčovnou například doprava zdarma a informace o možnostech táboření.

N enechávejte vše na poslední chvíli



Luxus hledání si může dovolit jen ten, kdo začne shánět včas. Kdo potřebuje loď na zítra, ten si nejspíš z cenových nabídek vybírat nebude. Na letní sezonu doporučují půjčovny zamluvit si zboží i několik týdnů dopředu. „Nejhorší je začátek prázdnin - kdo si chce půjčit loď na tu dobu, měl by se začít ptát nejpozději v dubnu. Srpen je podstatně volnější,“ doporučuje Dušan Jakubec z půjčovny lodí v Táboře. Rezervace probíhá v půjčovnách různě - někde stačí mailem či telefonicky, jinde požadují písemnou objednávku a finanční zálohu.



Porovnání cen za týdenní vypůjčení nebo koupi Zboží Půjčovné Záloha Cena nového stan 420 Kč 1 000 Kč 3 300 Kč batoh 250 Kč 500 Kč 2 400 Kč karimatka 84 Kč 400 Kč 300 Kč spacák 250 Kč 500 Kč 1 500 Kč vařič 140 Kč 500 Kč 560 Kč kanoe s pádly 1 190 Kč 2 000 Kč 5 500 Kč

V ypůjčené věci dobře opatrujte



Co se stane, když zákazník půjčené věci poničí či úplně ztratí? Půjčovny mají pro řešení této situace různé postupy, a protože úhrada škody náklady na dovolenou výrazně prodraží, zákazník by si měl předem zjistit, jak to bude v jeho případě. Michal Kábrt z půjčovny Wiki k tomu říká: „Spravované zboží neradi půjčujeme, když zákazník poškodí například stan, odprodáme mu ho za zůstatkovou cenu a on si ho může nechat opravit pro sebe.“ Někde budou chtít nekompromisně plnou cenu nového zboží, jinde započítají skutečnost, že předmět již nějakou dobu půjčovali, a platba bude spíše symbolická. „Při ztrátě zboží hradí ztrátu zákazník v celé výši sám, protože pojišťovny nejsou ochotny nám zboží pojišťovat. Proto by si měl sám zajistit pojištění proti ztrátě nebo odcizení,“ radí Pavel Skála ze společnosti ABC-Sport.