Jako jediní prodávají tvarůžkové moučníky, už mají milionové obraty

Pětadvacetiletá Blanka Poštulková vystudovala Mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během nich absolvovala i studijní i stáž v Bruselu. Táhlo ji to ale zpět do rodinné firmy. Spolu s rodiči totiž už po maturitě vymyslela první dva moučníky z Olomouckých tvarůžků. Postupně přibývaly další, až vznikla Tvarůžková cukrárna v Lošticích. Loni k ní přibyla další v Olomouci.

Kdy jste začali vyrábět tvarůžkové lahůdky, jak jste přišli na tento nápad?

Lahůdky jsme otevřeli spolu s rodiči hned po mé maturitě v roce 2009. Vymysleli jsme naše první dva moučníky - Loštický koláček a šáteček. Postupně přibývaly další produkty, až vznikla opravdová Tvarůžková cukrárna, kde dnes nabízíme více než dvacet druhů tvarůžkových moučníků a několik druhů tvarůžkových dortů. V nabídce máme i tvarůžkový krajíc, topinky či bramboráček, tedy pokrmy, které se tradičně připravovaly v naší rodině k večeři.

Nebáli jste se v takovém oboru začít podnikat?

Rodiče se podnikání věnují už od mého narození. Vlastně jsem dětství prožila ve firmě na anténní techniku, kam jsem odmalička chodila pomáhat alespoň s úklidem. Díky rodinným výletům jsme si pak vypěstovali lásku k dobrému jídlu. Bavilo nás společně objevovat zajímavé regionální výrobky. Po mé maturitě jsme se tak s rodiči vrhli do společného podnikání v novém oboru gastroturistiky. Začátky určitě nebyly jednoduché. Museli jsme zvládnout spoustu nařízení, předpisů a hodně se toho naučit. Přesto jsme to nevzdali. Já dostudovala vysokou školu a loni si mohla splnit dětský sen. V Olomouci jsem otevřela svou Tvarůžkovou cukrárnu.

Máte v Česku nějakou konkurenci?

Tvarůžková cukrárna je náš originální nápad a rodinný projekt, který jsme si ošetřili ochrannou známkou. Jiná prodejna mimo Loštice a Olomouc v České republice neexistuje.

Jste rodinná firma, zaměstnáváte jen rodinné příslušníky?

Ano, v základu fungujeme jako rodinná firma. S pečením nám pomáhá babička i teta, na akce jezdí moje sestřenice a grafické věci řeší moje sestra. Přesto bychom sami na provoz dvou cukráren nestačili. Proto máme šest šikovných zaměstnankyň a v létě přijímáme ještě několik brigádnic za pult naší cukrárny.

Rodina Poštulkova na farmářských trzích v Olomouci. Zleva Lenka Zemánková,...

Odkud tvarůžky berete? Musí mít nějakou speciální konzistenci, aby se z nich daly zákusky a další produkty dobře dělat?

Moučníky vyrábíme z Olomouckých tvarůžků, které se vyrábějí v Lošticích více než dvě stě let let. Naše cukrárna se nachází jen pár kroků od této výrobny. Pracujeme s vyzrálými tvarůžky, aby naše produkty dobře chutnaly. Po nákupu z výrobny si je ale necháváme ještě pár dní pěkně uležet.

A musí se nechat uležet i hotové výrobky?

Naše moučníky jsou určeny k okamžité konzumaci. Samozřejmě takový štrúdl musí po vytažení z trouby chvíli vychladnout, ale jinak není nač čekat a můžete se zakousnout. Funguje to tak, že ráno vyrobíme a během dne prodáváme. Žádné skladování, žádní distributoři či obchodní zástupci.

V česku jsou zatím Tvarůžkové cukrárny jen dvě. Jedna v Lošticích, druhá v...

Kdy vstáváte, v kolik otvíráte? Jak to vůbec stíháte?

Náš pracovní den začíná okolo šesté ranní, kdy začínáme péct čerstvou várku tvarůžkových moučníků. Pokud chystáme farmářské trhy, pracujeme třeba již od čtvrté hodiny. Já osobně pak z Loštic odjíždím do Olomouce, kde se starám o moji cukrárnu. Tak to u nás funguje šest dní v týdnu, neděle už je klidnější.

Kolik tvarůžků musíte nakoupit průměrně na měsíc?

Spotřeba Olomouckých tvarůžků se u nás liší v závislosti na ročním období. V sezóně zpracujeme denně asi dvacet kilogramů, v zimě jen kolem pěti. Každý týden prodáme v každé cukrárně stovky zákusků, k tomu desítky tvarůžkových dortů.

„Denně nabízíme v obou cukrárnách čerstvé moučníky, na objednávku pak pečeme...

Výrobnu máte vlastní, anebo fungujete v pronajatých prostorách?

Naše firma funguje ve vlastních prostorách v Lošticích. Cukrárnu máme v přízemí našeho domu, výrobnu v prvním patře. V Olomouci sídlí naše cukrárna se zázemím v pronajatých prostorách nedaleko historického centra města. V současné době jsou pro nás prostory dostačující. Uvidíme, jakým směrem se bude ubírat poptávka po našich produktech, zda budeme do budoucna potřebovat větší zázemí.

A co investice?

Investujeme zejména do vybavení cukráren a naší výrobny, kde se částky pohybují v desítkách tisíc. Když jsme loni zařizovali cukrárnu v Olomouci, investovali jsme do ní půl milionu korun.

Má vaše podnikání nějaká negativa?

Napadá mě trvanlivost. Tvarůžkové moučníky plníme pěnou z tvarůžků a každý den musí být čerstvé. Garantujeme u nich osmačtyřicetihodinovou trvanlivost. Nepřidáváme do nich žádné umělé konzervanty, které by jejich trvanlivost uměle prodlužovaly. To znamená, že je nemůžeme skladovat delší dobu. To je možná jediné negativum. My si prostě zakládáme na tom, že naše výrobky musí být kvalitní a čerstvé.

Co s nimi děláte, když je neprodáte? Stává se vám to?

Snažíme se vyrábět tak, abychom měli co nejméně přebytků. Pokud se někdy přece jen neprodají, odnáší si je naše zaměstnankyně domů. Přebytky odvážíme také do Charity Olomouc, s níž nově spolupracujeme.

V Olomouci otevřela nová cukrárna, která nabízí tvarůžkové moučníky.

S jakými reakcemi se setkáváte?

Sama jsem za pultem cukrárny už od počátku jejího fungování, takže jsem se setkala se spoustou pozitivních i negativních ohlasů. Nejvíc mě však potěšil pán, který koupil tvarůžkovou kremroli své manželce, která prý tvarůžky nemůže ani cítit. Řekl jí, že se jedná o klasickou sladkou trubičku. Paní ji s chutí snědla a ještě mi přišla říct, že si pochutnala. Jaké pro ni bylo překvapení, když jsem jí řekla, že právě poprvé v životě snědla tvarůžky.

A co vám na to řekla?

Byla překvapená, jak jsou tvarůžky chuťově mnohem jemnější, než si myslela. A odcházela od nás s tím, že už se nebude bát příště si tvarůžky dát.

Tvarůžky přece jen nepatří mezi nejvoňavější potraviny, jakou procedurou musíte projít, abyste ze sebe smyla onen typický odér?

Myslím si, že aroma tvarůžků je jejich největší pověra. Dřív tvarůžky opravdu smrděly a já jako dítě je s babičkou a dědečkem večeřela venku na terase. Dnes se však podle mě mohou tvarůžky bez obav servírovat i na svatbách či rodinných oslavách. Ano, tvarůžky mají své aroma, ale dnes již voňavé, kterého se podle mě nikdo nemusí obávat. Tvarůžková cukrárna je nedílnou součástí mého života, takže není potřeba vůní skrývat, naopak jsem pyšná na vůni, který se line z naší cukrárny.