Ty stálé přesčasy mě ničí!

Co radí PETR PROKOP, výkonný ředitel České pojišťovny

Zůstat v práci přes čas může znamenat dvě věci: že svoji práci nestíhám, nebo že mne zcela ovládla. Ochota zůstat v práci déle na požádání nadřízeného je na jedné straně projevem loajality, která navíc vytváří dobrý předpoklad pro to, že mi šéf vyjde vstříc někdy jindy. Pokud však někdo zůstává v práci déle na požádání nadřízeného soustavně, je to projev neuspořádaných vztahů.