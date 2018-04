Ty stále přesčasy mě už ničí!

Pokud však stíháte svou práci v normální pracovní době a pracujete po celou dobu v plném nasazení, ozvěte se. Nebojte se narušit představu "Co by tomu řekl šéf", ani atmosféru "Přece nemohu odejít, když ředitel ještě svítí". Je samozřejmé, že v každé firmě čas od času nastane situace, kdy je třeba zůstat v práci déle, nemělo by se však stát, že se tam za jednotku dočasnosti považuje jeden "furt". Pokud tomu tak ale je a vy už máte i obavu vybrat si dovolenou, abyste nebyli nahrazeni někým jiným, ozvěte se taky. Podnik nemůže donekonečna spoléhat na vaše stálé přesčasy, i když je ochoten vám je proplatit. Slušně promluvte se šéfem, že všechno sám prostě nemůžete stihnout a ani rodina se nechce smířit s vašimi pozdními příchody z práce. Nebojte se a věcně zdokumentujte, jak pracujete. Možná se k vám připojí i další uštvaní kolegové, kteří si zatím netroufli. Bude-li vás víc, je pravděpodobné, že se vám podaří situaci zlepšit. Argumentujte přitom racionálně, nepodléhejte emocím. Nekřičte a nerozčilujte se. Možná se to nezdaří hned napoprvé. Nevzdávejte se však, a třeba i vícekrát se k tomu vraťte. Rozumní zaměstnavatelé tyto důvody uznají. Pokud totiž budete v práci zůstávat přesčas dlouhodobě, přijdou zdravotní potíže, kvůli kterým byste pak v zaměstnání stejně chyběli. Čas strávený odpočinkem a relaxací se vám určitě vrátí ve zlepšených pracovních výkonech. Oceníte to nejen vy sami, ale určitě i vaši šéfové.Jak reagovat na kritiku? Jak vyjít se spolupracovníky? Odpovědi na tyto otázky najdete v seriálu 100 rad, jak být úspěšnější v práci. Připravujeme ho ve spolupráci s docentkou Evou Bedrnovou z pražské VŠE a Davidem Gruberem, autorem řady knih s touto tematikou."Zůstat v práci přes čas může znamenat dvě věci: že svoji práci nestíhám, nebo že mne zcela ovládla. Ochota zůstat v práci déle na požádání nadřízeného je na jedné straně projevem loajality, která navíc vytváří dobrý předpoklad pro to, že mi šéf vyjde vstříc někdy jindy. Pokud však někdo zůstává v práci déle na požádání nadřízeného soustavně, je to projev neuspořádaných vztahů."