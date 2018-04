Týden na trzích: Akcie byly pod tlakem kvůli negativním podnikovým zprávám

Fundamenty chyběly, dohoda o plynu prohlášena za neplatnou

Pondělní den nepřinesl prakticky žádné významnější fundamentální zprávy a trh se spíše připravoval na důležitější okamžiky v následujícím průběhu týdne, což se projevilo ve velmi klidném obchodování na měnovém trhu. Japonský jen zlepšil své pozice vůči všem nejvíce obchodovaným měnám. Euro si oproti dolaru mírně pohoršilo, což mohlo být způsobeno i tím, že agentura Standard&Poor `s pohrozila, že Španělsku sníží jeho rating z nejlepší kategorie AAA na kategorii o jeden stupeň horší. Je tomu tak, protože španělská ekonomika má výraznější problémy jak se svojí fiskální rovnováhou, tak s běžným účtem platební bilance.

Zřejmě v očekávání špatných výsledků firem za minulý rok v pondělí poklesla americká burza měřeno indexem Dow Jones Industrial Average o 1,5 %.Obdobné poklesy jsme mohli vidět ještě před tím i na západoevropských burzách. Česká burza si vedla lépe a skončila v opravdu jen mírném mínusu. Skokanem dne byly akcie developera Orco, které poskočily o 6 % nahoru a pokračovaly tak ve své spanilé jízdě.

Trh s černým zlatem nevykázal v pondělí žádný větší výkyv, a to ani poté, co Saudská Arábie informovala o tom, že plánuje snížit těžbu ropy ještě více, než jí zavazují dohody uzavřené s ostatními členskými státy mezinárodní organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC). Severomořský brent tak zakončil den na ceně o něco málo vyšší než 43 amerických dolarů za barel. Ruský prezident Medveděv se nechal slyšet, že smlouva o monitorování dodávek plynu podepsaná o víkendu je neplatná. Ukrajina do ní totiž vtělila svou jednostrannou deklaraci, která konstatuje, že Ukrajinci si nepřivlastňovali plyn a nemají vůči Gazpromu dluhy. Ukrajina později slíbila, že smlouvu podepíše znovu bez uvedeného prohlášení.

Americký zahraniční obchod lepší, než bylo očekáváno, špatné výsledky hliníkárny Alcoa

Úterní den přinesl výsledek listopadového salda britské obchodní balance, která skončila 8,3 mld. GBP v mínusu, což bylo zhoršení oproti říjnu, a to i přes velmi slabou britskou měnu. Zřejmě funguje klasická učebnicová J- křivka, kdy se saldo obchodní bilance po depreciaci nejprve propadá, aby se zlepšilo až později. O listopadovém kanadském zahraničním obchodu reportovaly i tamní úřady. Přebytek obchodní bilance byl překvapivě nízký. Do třetice výsledek svého zahraničního obchodu zveřejňovali i v USA, kde deficit byl "jen" 40,4 mld. USD, což byl o mnoho lepší výsledek, než očekávali analytici. I zde se tedy potvrdila stará učebnicová pravda, že (zjednodušeně řečeno) bilance zahraničního obchodu má tendenci se zlepšovat tím více, čím více se daná ekonomika propadá do recese.

Odpolední obchodování v úterý přineslo také projev šéfa Fedu Bernankeho, který na půdě London School of Economics zdůraznil, že Fed bude dělat i nadále vše pro stabilizaci v peněžní oblasti a že má stále dostatek silných prostředků k tomu, jak podpořit ekonomiku. Portugalsko bylo další ze zemí EMU, které byly varovány agenturou S&P, že rating jeho státních dluhopisů by mohl být snížen.

Měnový trh byl bez větších výkyvů. Na páru s eurem dolar mírně posílil. Naše koruna se držela k euru zhruba na svém, což znamená dle křížového pravidla, že mírně oslabila vůči dolaru.

Výsledkovou sezónu velkých gigantů zahájil největší výrobce hliníku na světě společnost Alcoa, jejíž ztráta za 4.Q byla větší, než trh očekával. Reakce západoevropských titulů byla velmi silná, index DJ Euro Stoxx se propadl téměř o pět procent. V porovnání s tím pak byl propad v Americe jen mírný. Index pražské burzy PX netrhal partu a propadl se o 1,7 %, přičemž looserem dne byly akcie výrobce netkaných textilií Pegasu, které si odepsaly skoro 6 %.

Ropa v úterý doháněla své předchozí ztráty, když severomořský brent zakončil obchodování nad 45 USD za barel, avšak během dne se obchodoval i za více než 47 dolarů za barel. Rusko v ranních hodinách obnovilo dodávky plynu na Ukrajinu, ten se ale dále do Evropy nedostal. Obě dvě strany se vzájemně obviňovaly ze způsobené situace. Ukrajina tvrdila, že se jednalo o technické problémy.

Domácí průmyslová produkce rekordně klesla, koruna reagovala propadem

Ve středu jsme se dozvěděli, že listopadová průmyslová produkce v Eurozóně byla o 1,6 % menší než v říjnu, tento výsledek byl však o něco lepší, než se očekávalo. Velmi zajímavým bylo také číslo o maloobchodních prodejích v USA v prosinci, které se propadly o 2,7 %, což byl horší propad, než se čekalo.

Banka HSBC oznámila, že bude potřebovat navýšit kapitál o 30 mld. USD a značné překvapení s sebou přinesl také odhad Deutsche Bank, která počítá v 4.Q se ztrátou až 4,8 mld. EUR. Tyto zprávy spolu se zmíněným propadem maloobchodních prodejů v USA pomohly k tomu, že na akciových trzích jsme se dočkali dalšího výplachu. Německý index DAX ztratil v tomto roce rekordních 4,6 %, Dow Jones Industrial Average pak přišel o téměř 3 %. Index PX ztratil 2,4 %, přičemž největším propadákem byly akcie VIG ovšem za mizivého objemu obchodů.

Společná evropská měna musela ve středu čelit výprodejům. Naopak se dařilo japonskému jenu a americkému dolaru. Česká koruna skokově oslabila až nad 27 EUR/CZK po šokující zprávě, že v listopadu se naše průmyslová produkce propadla meziročně o více než 17 %. Trh čekal propad poloviční. Naše měna tak přirozeně oslabila i vůči dolaru.

Černé zlato pokračovalo v růstu, když severomořský brent se obchodoval na konci seance nad 47 USD za barel. Řešení situace okolo ruského plynu bylo v nedohlednu.

ECB nepřekvapila

Starý kontinent poskytl ve čtvrtek předběžnou informaci o CPI za prosinec v Eurozóně. Ceny rostly meziročně o 1,6 %, což bylo trhy očekáváno. Událostí, která ale přitahovala nejvíce pozornosti, bylo rozhodnutí ECB o nastavení klíčové úrokové sazby. Ta klesla podle očekávání o 50 bazických bodů. Doprovodný komentář Tricheta pak byl méně holubičí, než by si někteří možná přáli. V USA byly v odpoledních hodinách zveřejněny počty nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti, kterých bylo 524 tis., přičemž očekáváno bylo číslo o něco nižší. Euro si vůči dolaru podrželo svou pozici, zatímco česká koruna pokořila hranici 21 USD/CZK a byla tedy rekordně slabá. Kurz 15 USD/CZK z minulého roku je dávno minulostí.

Makro data však obchodováním příliš nezahýbala, protože jejich výsledky byly trhy již očekávány, jak jsem výše naznačil. Důležité byly zprávy o propadu zisku IT giganta Intelu o 90 % a investiční banky JPMorgan o 76 %. Zástupci Bank of America, která minulý rok pohltila investiční banku Merrill Lynch, byli určitě rádi, že od amerických daňových poplatníků obdrží injekci ve výši 20 mld. USD. Americký Kongres také souhlasil s uvolněním druhé půlky prostředků ve výši 350 mld. USD z programu na záchranu ohrožených aktiv.

Na poli akcií se ukázalo, že platí, že když Amerika kýchne, tak Evropa dostane rýmu, když americké akcie i přes negativní podnikové zprávy mírně rostly zřejmě v reakci na zprávy o státní pomoci, zatímco evropské tituly si zažily další výprodej. Index PX kopírující vývoj na pražské burze poklesl o necelé jedno procento, když ztrátu téměř 7 % zažily akcie Komerční banky, která se však zdá v dobré kondici. Za jejími prodeji možná stály nějaké neveřejné informace.

Ropa si držela v zásadě svou pozici z předešlého dne. Zajímavé však bylo pozorovat, jak v průběhu týdne postupně narostl rozdíl mezi severomořským brentem a americkou lehkou ropou až skoro na 10 USD na barel. Rozdíl mezi těmito různými druhy ropy se obvykle pohybuje okolo 4 USD. Za rozdílem stojí pravděpodobně více se zpomalující hospodářství USA, než je tomu v Evropě. Ukrajinský a ruský president se dohodli, že se v sobotu budou snažit vyřešit problém s dodávkami plynu.

Evropské akcie rostly v reakci na obrat v USA předešlý den

V pátek ve dvě hodiny bylo k dispozici pouze jediné makro číslo, které stojí za zmínku, a to výsledek zrevidované listopadové bilance zahraničního obchodu Eurozóny, která skončila v deficitu 4,9 mld. EUR, což bylo trhem v podstatě očekáváno. Velmi zajímavé a bohaté na makro data bude odpoledne, kdy se chystají v USA výsledky CPI, průmyslové produkce a spotřebitelského sentimentu. Tato čísla mohou výrazně ovlivnit celkovou bilanci tohoto týdne.

V první půli dne americký dolar vůči společné evropské měně oslaboval. Česká koruna si vůči ní držela v zásadě svoji pozici. Japonský jen vůči americkému dolaru oslaboval a kolem poledne již málem překročil hranici 91 JPY/USD.

Evropské akciové trhy včetně pražské burzy zřejmě reagují na včerejší obrat v druhé půlce obchodní seance v zámoří a rostou. V Praze si velmi dobře vedou bankovní tituly. Ropa brent a americká lehká ropa WTI pokračují v silné divergenci cen, když kolem poledne je rozdíl jejich cen již téměř 12 USD, což je nevídané.