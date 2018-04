Týden na trzích: akciové trhy se vzchopily, banky budou možná ziskové i tento rok

Nezaměstnanost v ČR se zase mohutně zvýšila. Německá makro data byla také velmi špatná. Pozitivně naopak překvapily americké maloobchodní tržby. Euro si díky vylepšující se situaci připsalo na páru s dolarem zisky. Česká koruna dále apreciuje - investoři už chápou, že na tom nejsme stejně jako Lotyšsko.

Česká nezaměstnanost mohutně rostla

Pondělí příliš mnoho nových důležitých makro dat ze světa nepřineslo. Za zmínku stojí snad jen japonské lednové saldo běžného účtu platební bilance, které bylo mnohem menší, než se očekávalo (260 mld. JPY). Japonské exporty se zkrátka ne a ne vzchopit, protože hlavní obchodní partner USA nechce mnoho dovážet.

Domácí ekonomika nám však poskytla mnoho nových údajů, a to např. o únorové míře nezaměstnanosti, která se dramaticky zvýšila na 7,4 %. Jen za poslední tři měsíce poskočila nahoru o více než dva procentní body, což je skutečně nevídané. Od špatného výsledku nás nezachránil ani obvyklý nábor nových pracovníků v tomto ročním období.

CPI dopadl podle očekávání a v únoru se meziměsíčně jen o malý kousek zvýšil. Naše obchodní bilance naštěstí skončila v přebytku 3,5 mld. CZK přesně, jak analytici předjímali.

Z úterních makro událostí bylo asi nejvíce očekáváno zveřejnění lednové průmyslové výroby za Velkou Británii, která opět klesala. Poměrně nadějná data z minulých týdnů se tedy nepotvrdila, za kanálem La Manche musí očekávat pokračování tuhé recese.

Další událostí dne byl projev šéfa FEDu Bena Bernankeho, který se nechal slyšet, že je třeba změnit systém dohledu nad finančními institucemi a zároveň dodal investorům optimismus, když prohlásil, že ve finančním sektoru se situace přeci jen už zlepšuje.

První půlka středečního dne byla, co se týká makroekonomiky, ve znamení zpráv z Německa. Tamní únorový PPI klesal oproti lednu o 1,2 %, což znamená, že hovořit o deflaci je již na místě. Mnozí antideflacionisté v ECB se asi při této zprávě notně zapotili. Další číslem, které svědčilo o velmi špatném stavu německého hospodářství byl lednový meziměsíční pokles továrních objednávek o 8 %.

Německé automobily zkrátka tehdy ještě nikdo nechtěl, protože ještě nefungovalo šrotovné. Odpoledne pak bylo zveřejněno, co bylo všem předem jasné – únorový rozpočtový deficit americké federální vlády dosáhl hodnoty téměř 200 mld. USD.

Ve čtvrtek pokračoval příděl dat z Německa. Výsledky lednové průmyslové výroby také potvrdily hluboký útlum tamního hospodářství, když ta se snižovala meziměsíčně o 7,5 %. Určitě nejočekávanější ale byla data z USA.

Únorové maloobchodní tržby očištěné od tržeb za automobily dokonce meziměsíčně mírně vyrostly. Tradičně negativní však v zámoří byly údaje o trhu práce, když další týden přinesl více než 650 tisíc žádostí o podporu v nezaměstnanosti.

Nejzajímavějšími makro čísly v pátek bylo určitě americké saldo zahraničního obchodu a tamní spotřebitelský sentiment. Avšak tyto údaje přišly na řadu až po napsání tohoto článku.

Finanční tituly táhnou burzy nahoru

Počátek týdne byl chudý na data z reálné ekonomiky, a tak burzy neměly příliš na co reagovat. Americký DJIA skončil v mínusu o 1 %. Německý DAX i český PX skončily v "záporné nule". Zejména v Evropě byly zobchodované objemy velmi nízké. Pražskou burzu táhla dolů především Telefónica.

Nudné pondělí bylo následováno velmi rušným úterým. Americká banka Citi překvapila snad celý svět, když ústy svého CEO oznámila, že v prvních dvou měsících tohoto roku byla zisková. To se jí nestalo už rok a čtvrt. Akcie Citi si díky tomu připsaly velmi hezkých 38 % a od nich se nakazily i ostatní finanční tituly, které velmi často také rostly dvouciferným tempem.

Celkově to pro index DJIA znamenalo +6 %, pro indexy v západní Evropě většinou +5 %, i index PX si připsal slušné 3,5 %. Jeho hlavními tahouny samozřejmě byly banky Erste a KB.

Středa byla jak ve Spojených státech, tak v západní Evropě ve znamení stagnace. Západoevropské trhy se nenechaly nakazit předešlým úprkem akcií na sever v USA zřejmě, protože z Německa přišla poměrně značně negativní makro data. U nás si index PX připsal více než 2 %, a to díky akciím Erste Bank.

Ve čtvrtek pražská burza skončila v kladné nule. O něco větší růst si připisovaly indexy v západní Evropě. Velmi optimisticky však vyzněla především americká obchodní seance, jejímiž hlavními hybateli byly mezi jinými zprávy o tamních maloobchodních tržbách.

Bankovní tituly vystartovaly vzhůru poté, co Bank of America přišla s podobnou zprávou jako v úterý Citi, a sice že za první dva měsíce tohoto roku bude v zisku. Agentura Standard&Poor`s snížila kreditní rating firmě General Electric, nicméně to již bylo očekáváno, a navíc byl snížen jen o jeden stupeň. Firma ujistila, že jí to nezpůsobí problémy a připsala si dvouciferný růst. To a ještě další pozitivní zprávy způsobily, že americký DJIA si připsal 3,5 %.

Páteční ráno bylo pro vstávajícího investora asi pozitivní, protože si mohl přečíst zprávu, že japonský index Nikkei skončil v plusu o 5 %. Kolem poledne byly indexy v západní Evropě na vyšších hodnotách, než kde zavíraly ve čtvrtek, PX si připisoval okolo 1,5 %, když v zeleném teritoriu byly všechny tituly.

Po dobrých zprávách euro typicky posiluje

Na hlavním měnovém páru jsme byli svědky kontinuálního posilování společné evropské měny, která velmi těží z pozitivního vývoje na akciových trzích, zejména pak ve finančním sektoru. Optimismus investorů totiž znamená, že se tolik neuchylují k dolaru jako k bezpečnému přístavu, což prospívá právě euru.

Proti tomu nezmohly nic ani negativní makro údaje z Německa. V pátek kolem poledne se dolar obchodoval při kurzu 1,29 EUR/USD.

Týden byl ve znamení zvětšování schopnosti investorů rozlišovat jednotlivé ekonomiky v našem regionu. Zatímco např. maďarský forint je stále pod tlakem, tak česká koruna dále posílila jak na páru s eurem, tak na páru s dolarem.

Ve čtvrtek navíc švýcarská centrální banka intervenovala proti příliš silnému švýcarskému franku, což dále pomohlo středoevropským měnám. V páteční poledne se koruna obchodovala při kurzech 26,4 EUR/CZK a 20,5 USD/CZK.