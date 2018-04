Týden na trzích: americké banky dosahují opět slušných zisků

Akcie pokračují v růstovém trendu

První den v týdnu se v Evropě neobchodovalo až na pár výjimek, ke kterým Česká republika nepatřila. V USA však proběhla obvyklá obchodní seance, která nepřinesla mnoho zajímavých okamžiků. Hlavní index DJIA zakončil obchodování v mírném záporu.



Zveřejňování výsledků za první čtvrtletí bylo hlavním hnacím motorem úterního obchodování. Hospodářské výsledky publikovala např. banka Goldman Sachs. Její čistý zisk na akcii byl více než dvojnásobný oproti odhadům, což vlilo investorům optimismus do žil a evropské bankovní akcie si připsaly vysoké růsty.



Tato zpráva však měla trhliny. Většina zisku byla tvořena jen jednou divizí a není příliš pravděpodobné, že by se taková situace v budoucnu opakovala. Goldman Sachs navíc vypustila další zprávu, a to, že se chystá splatit americké vládě nouzovou půjčku, kterou od ní má, a to částečně ze svého dobrého zisku a částečně pomocí emise nových akcií, což však naředí její kapitál, a proto akcie této společnosti na burze přes dobré hospodářské výsledky poklesly.



I kvůli špatným domácím makro datům si celkově index DJIA odepsal zhruba 1,5 %. V Praze se růstem evropských finančních titulů nechaly nakazit akcie Erste Bank, když přidaly na své hodnotě přes 5 %, čímž vytáhly index PX mírně nad nulu. Ostatní evropské indexy získaly v průměru něco málo přes 1 %.



Ve středu zveřejňoval své poslední výsledky technologický gigant Intel. Byly přibližně stejné jako očekávání, avšak výhled do budoucna, který společnost poskytla, zklamal investory a akcie v technologickém sektoru tak šly dolů, zbylé sektory se však nenechaly strhnout a tak index DJIA získal zhruba to, co předchozí den ztratil.



Naopak evropské burzy skončily v záporu. Pražský index PX si odepsal 0,6 %, když mezi málem titulů, které získaly na hodnotě, byly akcie společnosti ČEZ. Představenstvo totiž navrhlo vyplatit dividendu ve výši 50 korun na akcii, což příjemně překvapilo investory, kteří očekávali dividendu spíše okolo 45 korun na akcii.



Ve čtvrtek se evropské akcie nechaly nakazit předešlým růstem v USA a přidaly v průměru okolo 2 %. Index PX získal 1,1 %. Americká burza si vzala k srdci spíše pozitivní výsledky z trhu práce než negativní výsledky z nemovitostního sektoru a index Dow Jones Industrial Average si tak připsal přes 1 %.



První půlka pátečního obchodování na starém kontinentu byla poznamenána především výsledky Googlu, které byly z hlediska čistého zisku pozitivní a výsledky banky Citi, které také spíše kladně překvapily. Kolem jedné hodiny odpolední byl index pražské burzy PX zhruba na nule. Západoevropské indexy přidávaly většinou něco málo přes 1 %.

Ve Spojených státech se zabydlela deflace

V pondělí nebyl publikován žádný důležitý národohospodářský údaj, avšak v úterý byla zveřejněna v USA hned dvě důležitá čísla. První z nich byly březnové maloobchodní tržby očištěné od automobilů, které se meziměsíčně snížily o 0,9 %, což byl výsledek horší než očekávání.



Druhým údajem byl březnový index cen výrobců, který dosáhl hodnoty o více než 1 % nižší než v únoru, přičemž analytici předpokládali jeho stagnaci. Makro daty nás však zásobovala i domácí ekonomika. Průmyslová výroba v únoru klesla oproti lednu o 0,2 %. Zveřejněna byla i data o únorových maloobchodních tržbách, které meziměsíčně klesly o 7,9 %, což bylo více než dvojnásobné tempo propadu, než trhy předjímaly.



Asi nejdůležitějším makro číslem středy byla změna indexu spotřebitelských cen v USA za březen. Deflace v USA již zapustila své kořeny, protože index o desetinu procenta meziměsíčně poklesl. Toto číslo tedy dává centrální bance značnou volnost v pokračování v politice kvantitativního uvolňování.



Dalším negativním údajem z USA byla březnová průmyslová výroba, která meziměsíčně klesla o 1,5 %, čímž překvapila analytiky, kteří tak špatný výsledek nečekali. Naproti tomu velice potěšující byly výsledky výrobního indexu za stát New York, který se velmi vylepšil, ačkoliv byl stále v pásmu kontrakce sektoru.



Z České republiky jsme se dozvěděli fakta o indexu cen výrobců za březen, který oproti únoru dosáhl o více než 1 % nižší hodnoty. ČNB má tedy relativně volnou ruku pro další uvolnění měnové politiky. Za zmínku stojí, že Polsko požádalo Mezinárodní měnový fond o úvěr ve výši cca 21 miliard amerických dolarů.



Čtvrteční den přinesl hned ráno zveřejnění březnového CPI za celou eurozónu, přičemž ten vzrostl meziročně o 0,6 %. ECB má tedy také volný prostor pro snižování sazeb, což ostatně její představitelé i slovně naznačují. Únorová průmyslová produkce v eurozóně pozitivně potěšila, když se meziměsíčně snížila jen o 2,3 %, což je o kousek lepší výsledek než za leden.



Odpoledne bylo ve znamení dat z USA. V březnu počet nových stavebních povolení zklamal investory, stejně jako počet nově započatých staveb. Naopak pozitivní ohlas mělo číslo o počtu osob žádajících v novém týdnu o podporu v nezaměstnanosti. Bylo jich sice opět přes 600 tisíc, ale i tak výsledek kladně předčil očekávání. Obdobně jako předešlý den za stát New York velmi potěšil výrobní index za Philadelphii.



Meziroční růst čínského HDP za první kvartál tohoto roku dosáhl více než 6 %. Čína si podle předpokladů i přes globální krizi dokázala tedy zachovat velmi solidní růst. Lotyšsko se obává, že by se mohlo dostat do situace státního bankrotu, protože pomoc od Mezinárodního měnového fondu se o měsíc opozdí.



V pátek byly očekávány jen dvě důležité makro události. Za prvé zveřejnění indexu spotřebitelského sentimentu Michiganskou univerzitou a poté projev šéfa americké centrální banky. Obě se však staly až po napsání tohoto článku.

Dolar díky očekávání snižování sazeb ECB posiloval oproti euru

V pondělí se česká koruna na páru s eurem pohybovala v bočním trendu a na páru s dolarem posilovala, avšak za nízkých obchodovaných objemů, takže kurzovým pohybům v tento den nelze dávat příliš velkou váhu. Prakticky po celý zbytek týdne, a to zejména oproti dolaru, však naše měna depreciovala, k čemuž jí na začátku pracovního týdne pomohla negativní domácí makro data a později během týdne snižování mezibankovních sazeb. V pátek ve 14:00 se koruna obchodovala za zhruba 20,5 USD/CZK a 26,9 EUR/CZK.



V minulých dnech se rozpadl tradičního vztah: pokles akcií – apreciace dolaru oproti euru. Nízká obchodní aktivita pomohla na začátku týdne euru k výraznému posílení. Poté se ovšem dolar nadechl přes negativní domácí makro data k velkému posilování. Jedním z důvodů může být velmi se lepšící americká obchodní bilance a také to, že evropští centrální bankéři se nechali slyšet, že je možné snížení sazeb pod 1 %. V pátek ve 13:30 se euro obchodovalo při kurzu přibližně 1,31 EUR/USD.