Týden na trzích: automobilky asi padnou, jen a euro jsou na koni, ropa dohání ztráty

Počátek týdne se nesl ve znamení prohlášení Baracka Obamy o plánu jeho budoucí vlády investovat do infrastruktury, škol a podobně okolo 500 mld. USD. Očekávané bylo i rozhodnutí o pomoci ve výši 14 mld. USD americkým automobilkám, na které jsme si však museli počkat až do čtvrtka. Senát tuto pomoc nakonec zamítl, a to i kvůli neústupnosti amerických odborů, které trvaly na zachování stávajících platů v General Motors a Chrysleru. Krátkodobě to zhoršuje výhledy americké ekonomiky, jelikož zmíněné firmy bez státní pomoci pravděpodobně nepřežijí další týdny. Tento fakt bude znamenat, že další nezanedbatelný počet Američanů přijde o práci.

Úvodním makroekonomickým údajem tohoto týdne byl britský PPI, který na vstupu meziměsíčně klesl o 3,3 % (oček. -4,3 %) a na výstupu o 0,7 % (oček. -1,0 %). Tím se jen potvrdilo, že současná recese je provázena obávanou deflací, která může podle jistých teorií recesi prodlužovat a prohlubovat. Ekonomika Velké Británie poskytla i další informace, a to ohledně průmyslové výroby, která se za říjen propadla meziměsíčně o 1,7 % a meziročně dokonce o 5,2 %, což byly výsledky, jak je již v poslední době tradicí, o poznání horší, než jaká byla očekávání odborné veřejnosti. Dalším důležitým výsledkem byla německá průmyslová výroba za říjen, která se propadla meziměsíčně o 2,1 % a meziročně o 3,8 %, což byl o trochu horší výsledek, než se očekávalo. Výsledky průmyslové výroby byly oznámeny i za celou Evropskou měnovou unii, když se výroba propadla v říjnu meziměsíčně o 1,2 % a oproti říjnu minulého roku dokonce o 5,3 %. Recese eurozóny se tak potvrzuje i dalšími daty.

Z USA jsme se měli možnost dozvědět pozitivní zprávu, že se prodeje domů z druhé ruky za říjen propadly meziměsíčně jen o 0,7 %, zatímco pokles byl očekáván ve výši 3 %. Zámořská ekonomika také poskytla informace o výsledku federálního hospodaření za listopad. Deficit federálního rozpočtu činil 164,4 mld. USD, což je o něco lepší číslo, než bylo prognózováno. Velmi očekávaným údajem byl také počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Toto číslo se vyšplhalo až k 573 tisícům, což je nejhorší výsledek od roku 1982. Konečně posledním důležitým makročíslem z USA bylo saldo amerického zahraničního obchodu, které skončilo v deficitu 57,2 mld. USD. Výsledky z USA tedy také indikují pokračující celosvětovou recesi.

V úterních ranních hodinách přišly výsledky první revize japonského HDP za třetí kvartál tohoto roku. Mezikvartální propad činil 0,5 %, zatímco původní výsledky signalizovaly změnu HDP jen -0,2 %. Zasaženy byly soukromé investice, ale zejména také exporty, na kterých je Japonsko životně závislé, protože se již po dlouhá léta potýká se slabou domácí poptávkou. Japonským exportům škodí kromě globální recese i za poslední měsíce silně posilující jen. Ohledně japonských exportů stojí za zmínku říci, že ty se propadají nejen do zemí eurozóny a do USA, ale již také do ostatních asijských zemí, jako je Čína, kde v roce 2009 poroste HDP "jen" asi o 6 %. Japonská data tedy také potvrdila, že globální ekonomika je v prohlubující se recesi.

Zajímavý byl tento týden také z hlediska českého makra. Index spotřebitelských cen klesl v listopadu meziměsíčně o 0,5 % a meziročně vzrostl jen o 4,4 %, na čemž se podílely významně hlavně nízké ceny pohonných hmot. HDP za třetí kvartál pak vykázal mezikvartální růst jen o 0,9 % a meziroční o 4,2 % (přičemž původní odhad činil 4,7 %). Postupné snižování hospodářského růstu má dva důvody. Tím domácím je nižší reálný růst výdajů domácností na konečnou spotřebu. Tím vnějším vlivem byla recese v zemích našich obchodních partnerů, která znamená i sníženou poptávku po našich exportech, které se významnou měrou podílejí na našem hospodářském růstu. Zajímavé také bylo, že ČSÚ opravil údaj o růstu HDP za minulý rok z 6,5 % na 5,9 %. Z toho tedy plyne, že naše hospodářství se ochlazuje již delší dobu, než se zdálo, a do značné míry tak vychází najevo, že naše ekonomika by zhoršovala své výsledky, i kdyby nebylo finanční krize.

Posilující euro a jen

Vzhledem k tomu, že USA mají velký problém se svým pracovním trhem a trhem s bydlením, se dolar na páru s eurem propadl o více než 4 % (údaje v pátek 12:00). Po dlouhé době tak byla prolomena hranice 1,3 dolaru za euro. K posilování eura určitě přispívá jeho vyšší úročení díky ne tak přehnaně expanzivní měnové politice ECB na rozdíl od Fedu.

Japonský jen dále posiloval vůči americkému dolaru, když prolomil hranici 90 USD/JPY. Potvrdilo se tak, že jen je ve špatných časech bezpečným přístavem, u kterého se investoři nemusí obávat dalšího snižování úrokových sazeb (není v podstatě kam).

Díky špatným výsledkům americké ekonomiky a relativně se držícímu našemu hospodářství naše měna sílila a dostala se na páru s dolarem skoro až k úrovni 19 USD/CZK. Vůči euru se naše koruna držela víceméně na svém, ačkoliv v průběhu týdne to vypadalo, že vyjde z obchodování spíše posílena. Držení pozic vůči euru lze připsat i podobnému úročení naší koruny a eura.

Britská libra dosáhla na páru svých dlouholetých minim, když se v pátek v poledne obchodovala kolem 0,9 EUR/GBP. Za tímto vývojem stojí hlavně to, že zprávy z ostrovního státu o vývoji reálné ekonomiky jsou ještě o poznání horší než v kontinentální Evropě.

Akcie nejdříve rostly, později klesly

Díky Obamovým prohlášením a předpokladu schválení státní pomoci ve výši 14 mld. USD ohroženým americkým automobilkám vládla na začátku týdne na trzích dobrá nálada, a proto zaznamenala v pondělí růst jak naše burza, tak burzy západoevropské a burza americká. Prostředek týdne nebyl v ČR ani v USA jednoznačný a trajektorie indexů PX a S&P 500 začala být klikatá. Poté, co investoři stačili vyhodnotit negativní makrodata z průběhu týdne, a poté, co americký Senát zamítl pomoc GM a Chrysleru, nabraly dnes akcie jak evropské, tak naše směr rychle dolů, když právě západoevropské tituly ztrácely okolo 5 % oproti předchozímu dni.

Co se týká celotýdenních výsledků, tak index PX byl v pátek před třetí hodinou odpolední zhruba na stejné hodnotě, jako byl na konci minulého týdne. Ve stejnou dobu byly evropské tituly, měřeno indexem DJ EURO STOXX, na zhruba čtyřprocentním týdenním zisku. A konečně za první čtyři dny tohoto týdne je i index S&P 500 na své hodnotě z konce minulého týdne, přičemž očekávám, že páteční obchodování zakončí ve ztrátě.

Ropa jako na houpačce

Ropa brent se v pátek ve tři hodiny odpoledne obchodovala okolo 45 USD za barel, což znamená, že oproti konci minulého týdne posílila o téměř 10 %, a to i přesto, že poslední den a půl již oslabovala. Jak je známo, vývoj kurzu dolaru je negativně korelován s vývojem cen ropy, protože levnější dolar znamená pro neamerické subjekty levnější ropu. Tento růst cen černého zlata byl dán i tím, že bylo vytěženo podle statistik OPEC méně ropy, než se předpokládalo. Roli může hrát i příští týden očekávaná schůzka OPEC ve Vídni, kde bude pravděpodobně dohodnuto snížení limitů těžby.