Týden na trzích byl opět v duchu pozitivního sentimentu

Jen v USA tak rostl index S&P500 za poslední měsíc o 15 %, k čemuž přispěly jak překvapivě dobré výsledky v bankovním sektoru, tak lepšící se situace v největších světových ekonomikách. Tento dojem dokázala podpořit i data z minulých dnů, což dvojnásob platí v případě eurozóny. Německo a Francie se totiž znovu vrátily v druhém kavrtálu k růstu a přestože se jejich HDP zvyšoval pouze o 0,3 %, jednalo se o výsledek daleko lepší, než s jakým původně počítali analytici, kteří očekávali kontrakci mezi dvěma až třemi desetinami procenta.

Na dobré zprávy z Evropy reagovala velmi pozitivně především společná evropská měna, která jen v tomto týdnu na páru s dolarem dokázala zpevnit o 0,9 % až k ceně 1,43 USD za euro.

Nejsilnějším momentem tohoto týdne však bylo středeční zasedání americké centrální banky (Fed). Ta podle širokého očekávání znovu ponechala sazby beze změny na 0,25 %, a co více, ve svém doprovodném komentáři zveřejněném k rozhodnutí uvedla, že hodlá i nadále držet úrokové sazby dostatečně dlouhou dobu na dostatečně nízkých úrovních. Fed tak znovu odmítl jakkoli utáhnout kohoutky své monetární expanze, což byla přesně zpráva, kterou chtěli obchodníci na akciových trzích slyšet. Večírek totiž může díky štědré politice centrálních bank i nadále pokračovat, probuzení z něj, které bude muset přijít poté, co centrální banky začnou pod tlakem rostoucích cen znovu zvyšovat sazby, však může být na druhou stranu o to bolestivější.

Jedinou větší kaňkou na uplynulém týdnu tak byly ve Spojených státech zveřejněné výsledky maloobchodních prodejů. Ty nečekaně klesly a odhalily jednu nepříjemnou pravdu. V červnu byly totiž taženy téměř výhradně pouze prodeji automobilů, zatímco tržby z prodeje ostatního zboží výrazně klesaly. Avšak americké šrotovné vydatně usnadňuje situaci americkým automobilkám, cenu za něj platí ostatní podniky, které neměly to štěstí dostat se k vládním subvencím.

Na trhu s komoditami se situace vyvíjela podobně jako na akciových trzích. Ropa jen mírně podražila (brent až zpět nad 74 USD/barel), k čemuž přispěly zejména dva faktory. Prvním byl slábnoucí dolar, který tak pomohl zvýšit její dolarovou cenu. Druhým pak zvyšující se spekulace obchodníků na to, že by s postupným oživováním největších světových ekonomik mohla začít stoupat také poptávka po ropě. Ta se v minulých měsících začala dramaticky zvyšovat například ze strany Číny, kde jen v červnu, díky masivním vládním fiskálním stimulům, stoupl její import o 18 %.

Také do nového týdne se budou mít obchodníci proč těšit. Z nejzajímavějších dat totiž budou zveřejněny například výsledky podnikatelského klima v Německu, indexy aktivity ve výrobním sektoru a sektoru služeb eurozóny (PMI) a další série výsledků z amerického trhu s bydlením.