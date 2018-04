Týden na trzích: České akcie jsou pod tlakem, ECB ponechává sazby

Centrální banky nepřekvapily



O nastavení úrokových sazeb rozhodovaly ve stejný den hned tři centrální banky - ECB, Bank of England a Česká národní banka. Od ECB se očekávalo, že své sazby nezmění a ponechá je na 2,00 %. Ve svých projevech totiž Jean-Claude Trichet vyjadřoval jakousi umírněnou jestřábí náladu. ECB nakonec jednala, jak všichni předjímali.

Od Bank of England se naopak očekávalo, že svou klíčovou sazbu sníží o 50 bazických bodů, což také učinila. Ostrovní ekonomika se totiž nachází v horší kondici než Eurozóna. Konečně od ČNB se očekávalo stejné snížení sazeb jako od Bank of England. ČNB se zachovala opravdu tak, ovšem deklarovala i kvůli depreciující koruně nechuť do budoucna sazby nějak výrazně dále snižovat.

Smíšená makro data

V USA byl zveřejněn prosincový jádrový CPI, který již po druhé za sebou stagnoval, tento výsledek analytici předjímali, takže se nestal market moverem. Prosincová osobní spotřeba Američanů klesla meziměsíčně o 1 %. Ukazuje se tedy, že USA jsou blízko stavu deflace, při které spotřebitelé odkládají své nákupy v očekávání dalšího poklesu cenové hladiny, čímž prohlubují recesi.

Naopak pozitivně vyzněly výsledky lednového výrobního PMI, který se znatelně zlepšil, avšak je na úrovni hluboké kontrakce sektoru. To samé se dá říci o nevýrobním PMI za stejné období. Velmi příjemných překvapením naznačujícím, že na americkém realitním trhu se situace možná obrací k lepšímu, byly prosincové tržby za prodej již alespoň jednou vlastněných domů, které meziměsíčně vzrostly o více než 6 %. Naopak údaj, který potvrdil, že americký pracovní trh skomírá, když za jeden týden požádalo o podporu v nezaměstnanosti 626 tisíc osob.

Lednový index nákupních manažerů Velké Británie za výrobní sektor přinesl pozitivní překvapení, když se mírně zvýšil, což udělal stejný index i za sektor služeb. Předstihové ukazatele tedy oproti historickým naznačují jisté zlepšení v ekonomice, jestli tomu tak skutečně bude, se ale dozvíme až později. Z Velké Británie dorazila i další dobrá zpráva, a to sice, že v lednu se meziměsíčně ceny domů zvyšovaly, ačkoliv investory byl předjímán pokles cen. V pátek dopoledne přišla negativní zpráva, že se průmyslová výroba snížila v prosinci meziměsíčně o 2,2 %.

Překvapení se nekonalo u německých prosincových maloobchodních tržeb, které se oproti listopadu nijak nezměnily. Velmi špatným výsledkem pak byl objem německých továrních objednávek za prosinec, který klesl o téměř 7 %. Průmyslová výroba se snížila v prosinci meziměsíčně o 4,6 %, což je druhý negativní údaj z německé ekonomiky. Průmysl je tedy v Německu velmi zasažen. U ostatních odvětví to ale zatím není tak hrozné, což snad vydrží i do budoucna. Jinak by totiž na tom čeští exportéři byli velmi špatně.

Česká ekonomika poskytla údaj o deficitu obchodní bilance za prosinec, který měl hodnotu téměř 12 miliard českých korun, což bylo více, než tipovali analytici.

Pátečním bilancováním může dost zahýbat odpolední zveřejnění americké míry nezaměstnanosti, která by měla růst na 7,5 %.

Na měnovém trhu nahoru dolů

Vůči společné evropské měně oslabovala v první půlce týdne naše měna až nad rekordní úroveň 28,75 EUR/CZK, a to kvůli negativnímu naladění investorů vůči tzv. rozvíjejícím se trhům. Velmi volatilní obchodování zažila česká koruna na páru s dolarem. V páteční poledne se obchodovala za 22 USD/CZK, což znamenalo oproti počátku týdne mírné posílení koruny.

Na páru společné evropské měny a amerického dolaru jsme v první půlce týdne byly svědky oslabení dolaru až nad hranici 1,30 EUR/USD. Tato depreciace byla asi nastartována zprávou o americké spotřebě domácností. Zjevně až se zpožděním reagovali obchodníci na následující dobrá makro data z USA o PMI a realitním trhu, když později americká měna naopak získávala, co ztratila.

V pátek v poledne byl kurz cca 1,28 EUR/USD. Americký dolar se vůči japonskému jenu držel zhruba na stejné úrovni po celý průběh týdne. Na jeho sklonku však posílil o 2 % a v páteční poledne byl jeho kurz cca 92 USD/JPY. Ve stejnou dobu byl kurz na páru libry s eurem zhruba 0,88 EUR/GBP, což znamená mírné posílení libry oproti začátku týdne, a to pravděpodobně kvůli vesměs pozitivním britským makro datům.

Akcie v ČR pod tlakem, v zahraničí mírný růst

Trhy v západní Evropě a USA se dokázaly po špatném pondělku vzpamatovat. Za první čtyři dny týdne získal newyorský index Dow Jones Industrial Average téměř 1 %. Německý index DAX získal do čtvrtka téměř 4 %. Naproti tomu český index PX stále ztrácel a za totéž období si odepsal téměř 6 %. Důvodem bylo hlavně to, že investoři v současné době velmi negativně hodnotí tzv. emerging markets. Také se stále zhoršují předpovědi růstu hrubého domácího produktu pro tento rok pro naší zemi, ale i jiné státy ze středoevropského regionu.

Nejvíce na tuto náladu doplatily akcie developera Orco, které do čtvrtka klesly o více než 17 %. Velmi cyklické odvětví nemovitostí je totiž obvykle u investorů v nemilosti při špatných vyhlídkách celé ekonomiky. O cca 12 % poklesly akcie ČEZu, které jsou jinak velice stabilní. Přes 9 % ztratily akcie Erste Bank Group, a to díky negativnímu sentimentu vůči finančním titulům způsobeném ohlášením velké ztráty Deutsche Bank za čtvrtý kvartál minulého roku. Naopak přes 3 % dokázaly na své hodnotě přidat akcie Telefonicy, čímž se potvrdilo, že investoři ve špatných dobách dávají přednost titulům s nízkým poměrem dluhu vůči vlastnímu kapitálu.

Ropa v klidu

Trh s ropou vykazoval po celý týden nízkou volatilitu a ceny černého zlata spíše stagnovaly. Z klidu je nedostala ani zpráva o navýšení amerických ropných zásob o více než 7 milionů barelů. V pátek hodinu po poledni se lehká americká ropa obchodovala za 41 USD za barel a severomořský brent pak za 46 USD za barel. Stále existuje stav, kdy s rostoucí dobou dodání u kontraktů futures na ropu roste cena více než jen o skladovací náklady, které jsou asi 70 centů na barel na měsíc. Pro obchodníky je tak výhodné ropu na spotovém trhu nakoupit, na futures trhu zároveň prodat a uskladnit ji. Mnoho tankerů proto v současné době plní funkci velkého zakotveného skladu na ropu.