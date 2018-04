Týden na trzích: ECB i Bank of England snižují sazby, akciové trhy stále volatilní

ECB i britská centrální banka snižují sazby o 50 bp

První den týdne přinesl hned třikrát index nákupních manažerů (PMI), přičemž dva byly z Evropy, konkrétně z Británie za výrobní sektor za únor a za stejný sektor i období pak pro eurozónu. Oba mírně klesly a naplnily tak zhruba očekávání analytiků.



Tyto předstihové ukazatele tedy Evropě dobré vyhlídky do nejbližších měsíců nedávají. Naopak v USA je už možná vidět světlo na konci tunelu, i když hodně v dáli, protože tamní výrobní PMI už druhý měsíc v řadě rostl, ačkoliv pouze o kousek, a to na 35,8 b, což by mohlo svědčit o tom, že HDP se sice bude dále snižovat, ale stále menším tempem.

V pondělí byl ještě zveřejněn předběžný odhad únorového CPI za celou eurozónu. Ukázalo se, že s deflací by to nemuselo být tak horké, jak se předpokládalo. Objevily se zprávy, že zemím střední a východní Evropy, které jsou ve špatné situaci, bude pomoženo z fondů Evropské banky pro obnovu a rozvoj a Evropské investiční banky.



Úterní dopoledne přineslo velmi negativní překvapení ze stavebního sektoru ve Velké Británii, kde se PMI v únoru snížilo téměř o 7 b a je na úrovni hluboké kontrakce sektoru. Kanadská centrální banka dle očekávání snížila svou klíčovou úrokovou sazbu na 0,50 %, čímž napodobuje FED a vyčerpává téměř prostředky klasické měnové politiky.



Zbývají jí tedy ještě politika kvantitativního uvolňování, neboli tisku nových peněz. Ze Spojených států přišla negativní zpráva ze sektoru nemovitostí, kde se počet prodaných již jednou vlastněných domů snížil v lednu oproti prosinci o téměř 8 %. Ačkoliv tedy z USA nějaké pozitivní zprávy jsou, o nemovitostním sektoru je téměř nikdy neslyšíme.



Člen Výboru pro operace na volném trhu FED Lockhart řekl, že budou pravděpodobně potřeba další kapitálové injekce od státu pro americké banky. Jeho šéf Bernanke se vyjádřil v podobném duchu.



Ve středu byly na řadě opět tři PMI, a to za stejné země i období jako v pondělí, ovšem za sektor služeb. Čísla za celou eurozónu mírně pozitivně překvapila, když index se oproti předchozímu měsíci trochu zvýšil. V Británii PMI také pozitivně překvapil, ačkoliv i tam je pod úrovní 50 b rozdělující kontrakci a expanzi sektoru. Naproti tomu americký PMI o kousek klesl, avšak ne tolik, jak předjímaly trhy.



USA nabídly i druhé negativní číslo a to o počtu ztracených zaměstnaneckých míst v soukromém sektoru, kterých bylo v únoru překvapivě mnoho – 697 tisíc. V Číně bylo oznámeno navýšení vládního balíčku, není jasné o kolik. Zatím má hodnotu 585 miliard dolarů.

Ve čtvrtek byla k dispozici data o tom, že britské ceny domů se v únoru oproti lednu snižovaly, čímž se vrátily po lednovém růstu opět na sestupnou dráhu.



V Británii ještě zůstaňme. Zasedal Měnový výbor Bank of England a snížil klíčovou úrokovou sazbu na 0,50 %. O tomto kroku platí obdobně to, co již jsem napsal o snížení sazeb kanadskou centrální bankou. V dalším týdnu přibylo v USA více než 600 tisíc žádostí o podporu v nezaměstnanosti, i tak se ovšem jednalo o lehce lepší výsledek, než tipovali analytici. FED ve své Béžové knize dále zhoršil výhled tamějšího hospodářství. Čínská vláda oznámila, že hodlá doplnit zásoby komodit, chce na to utratit 26 miliard dolarů.



V pátek byly hlavními makro čísly ta z amerického trhu práce, avšak vyšla až po napsání tohoto článku. Bylo očekáváno, že se únorová nezaměstnanost zvýší na 7,9 %.

Stále vysoká volatilita akciových trhů

Pondělní obchodování na akciových trzích bylo nejvíce poznamenáno oznámením největší evropské banky HSBC, že hodlá emitovat nové akcie v hodnotě skoro 13 miliard liber, aby jimi kryla své obří ztráty utrpěné zejména svou americkou divizí, kterou se chystá v nejbližší době prodat. Reakce trhu byl velmi silný výprodej, kterým se nakazila většina bankovních titulů, postupně však i ostatní sektory. Výsledkem byl propad britského indexu FTSE o 5,3 %, ale např. i německého DAXu o 3,5 %.



Český index PX skončil v záporu jen mírně díky tomu, že ho podpořily akcie Telefoniky. Ztrátu zaznamenaly hlavně naše bankovní tituly a dvoucifernou pak akcie Orka, s kterým to vypadá hodně nahnutě. Newyorská burza se nechala nakazit a index DJIA poklesl o 4,2 %.



V USA zveřejnil své výsledky za poslední kvartál minulého roku pojišťovací gigant AIG, jeho ztráta byla více než 60 miliard dolarů, což je největší čtvrtletní ztráta v americké korporátní historii. Přes to šly akcie této společnosti nahoru, protože ve stejný den vyšlo na povrch, že společnost dostane od americké vlády další kapitálovou injekci ve výši 30 miliard dolarů. Další, protože již 150 miliard dolarů získala.



Další den sice trhy stále měly prodejní náladu, ale již jen mírnou, ztráty hlavních indexů se obvykle pohybovaly do jednoho procenta. V Praze bylo určitě hlavní zprávou zveřejnění výsledků ČEZu za čtvrté čtvrtletí 2008. Čistý zisk za toto období byl nižší než konsenzuální, a proto akcie této společnosti poklesly o více než 4 %. Přes to dokázal ČEZ za celý minulý rok udělat rekordní zisk ve výši 48 miliard korun. Velmi dobře si vedly akcie developera ECM, protože bylo zveřejněno, že udělá společný podnik s kapitálově silnou PPF.



Po výprodejích z předchozích dvou dnů pomohly akciím najít růstový trend zprávy z Číny a navýšení pomocného vládního balíku. Německý DAX si připsal dokonce 5,4 %, Dow Jones Industrial Average pak mírnějších 2,2 %, a to i přes negativní data z amerického trhu práce. Český index PX získal 2,4 %, když nahoru šly všechny tituly, lví podíl na růstu indexu však měly akcie KB a Erste Bank. Bankovní tituly byly ostatně na koni po celém světě.



Ve čtvrtek nastal na akciových trzích opět výprodej, např. německý index DAX ztratil 5 % své hodnoty, podobné to bylo i jinde v Evropě. Pražská burza však prodejnímu tlaku poměrně odolávala a odepsala si jen 1 %. Americká obchodní seance byla ovlivněna prohlášením auditora General Motors, že tato firma nemusí současnou krizi přežít.



Akcie GM se proto propadly o 15 %. Na finanční tituly zaútočila zpráva, že agentura Moody’s snížila úvěrový rating pro banku JPMorgan a očekává letos třikrát vyšší míru defaultů než v minulém roce. Dvouciferné ztráty díky této zprávě měly kromě samotné JPMorgan např. akcie Bank of America či Wells Fargo. Index DJIA si celkově zažil pokles o 4 %.



První půlka pátku byla v Evropě ve znamení střídavých a mírných poklesů a vzestupů za malých objemů, protože se čekalo na data z amerického trhu práce, která však přišla až po napsání tohoto článku.

Boční trend na EUR/USD

Na hlavním měnovém páru amerického dolaru se společnou evropskou měnou jsme byli svědky rozkývaného vývoje, kdy bylo zřejmé, že eurovým býkům obvykle dojde dech při kurzu 1,27 EUR/USD. Dolarovým býkům naopak docházel dech obvykle kolem hranice 1,255 EUR/USD. Příčinou je stále zvýšená averze k riziku, která hraje ve prospěch americké měny, avšak nedostatek překvapivých informací brání americké měně ve výrazném posílení. V budoucích dnech a možná týdnech je možné očekávat pokračování bočního trendu. Kolem pátečního poledne byl dolar prodáván za cca 1,27 EUR/USD.



Česká koruna se vzhledem ke v tomto týdnu stabilnímu vztahu mezi eurem a dolarem vyvíjela oproti oběma dvěma zmíněným měnám zhruba stejně. V první půlce týdne si držela svou hladinu, avšak poté, co vyšel "společný postoj členů CEBS zastupujících orgány dohledu členských států ze střední a východní Evropy (České republiky, Slovenska, Polska, Bulharska, a Rumunska) k varováním týkajícím se hodnocení regionu střední a východní Evropy a jeho finančních systémů", ve kterém lidově řečeno představitelé centrálních bank upozorňovali, aby nebyly všechny země regionu házeny do jednoho pytle, začala koruna prudce posilovat až k 27,2 EUR/CZK a 21,6 USD/CZK. Účinek prohlášení byl však jen dočasný a v páteční poledne se naše měna prodávala za cca 28 EUR/CZK a 22,2 USD/CZK.