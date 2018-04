Týden na trzích: eurozóna vykazuje zlepšení, Británie nikoliv

Pondělní seance týdne se nesla v duchu oznámení výsledků největší banky USA Bank of America. Z hlediska čistého zisku se jednalo o velmi dobré výsledky, avšak banka oznámila, že jí velmi narostly odpisy nesplácených úvěrů, což nakonec znamenalo, že akcie banky zaznamenaly dvouciferný propad.

Podobný osud ale stihl i akcie ostatních bank. Americký index Dow Jones Industrial Average si odepsal 3,5 % své hodnoty. Pražský index PX zaznamenal ztrátu přes 2 %. Západoevropské burzy skončily v průměru 4 % v záporu.

Druhý obchodní den byl ve znamení dvou zpráv. Ministr financí USA Geithner prohlásil, že většina bank pravděpodobně projde stress testy. Negativní však byly výsledky za první kvartál u banky Bank of New York Mellon. Projev Geithnera měl přeci jen globálnější důsledky, a tak Dow Jones Industrial Average rostl o 1,6 %. Naproti tomu evropské indexy skončily většinou v mírném záporu. Pražský index PX odevzdal 2 % své hodnoty.

V prostředku týdne byly publikovány kvartální výsledky páté největší americké banky Morgan Stanley, přičemž mírně negativně překvapily investory. Naopak pozitivně překvapily zisky druhé největší banky v USA Wells Fargo. To vlilo investorům elán do žil a americké akcie stoupaly, v poslední půlhodině obchodování se však Dow Jones Industrial Average dostal do červených čísel a skončil 1 % v minusu. Důvodem kromě výsledků Morgan Stanley bylo i prohlášení představitele právě Wells Fargo, že banka nemusí být z nejhoršího ještě venku.

Evropská obchodní seance naopak skončila v zeleném teritoriu, když významně k tomu určitě přispěly britské makro události. V průměru západoevropské indexy skončily skoro 2 % v plusu a český index PX si ve vleku ostatních evropských burz připsal přes 1 %.

Ve čtvrtek evropské burzy jakoby si nevšímaly pozitivních zpráv. Ani kladná makro data, ani oproti očekávání více než dvojnásobný zisk největší švýcarské banky Credit Suisse nedokázaly povzbudit evropské burzy k růstu. Ty tak skončily v průměru pod nulou o více než 1 %.

Pražský index PX naopak dokázal vzdorovat tomuto tlaku a zvýšil mírně svou hodnotu. V zámoří příjemně překvapily výsledky technologického giganta Apple a největšího internetového obchodu eBay. Asi i proto hlavní americké indexy nedbaly negativních domácích makro dat a vyrostly téměř o 1 %.

Oproti odhadům výborné výsledky největšího amerického vydavatele kreditních karet American Express byly v USA zveřejněny sice ještě ve čtvrtek, nicméně ovlivnily až páteční obchodování, protože byly publikovány až po zavření burz.

V páteční poledne byla většina evropských burz v kladné zóně, samozřejmě až na tu britskou, které uškodily údaje o HDP. Ohledně pražské burzy stojí za to zmínit, že se jednalo o poslední den, kdy byly obchodovány akcie Zentivy.

Eurozóna jeví náznaky zlepšení, Británie ne

Jediným důležitějším makro údajem, který byl v pondělí zveřejněn, byla změna nabídkových cen domů ve Velké Británii za březen, která dosáhla +1,8 %. Nemovitostní sektor z ostrovní ekonomiky tedy vysílá pozitivní signály jako ostatně již více dat v této zemi.

Další den přinesl také zprávy z Velké Británie, publikován byl březnový CPI, který se meziročně zvýšil o 2,9 %, přesně jak čekali analytici. Poté přišla série dat z Německa. Mnohé určitě nepotěšil PPI, v březnu meziměsíčně klesal o 0,7 %, Německo tedy již čtvrtý měsíc v řadě zaznamenalo pokles tohoto ukazatele.

Naopak velké pozitivní překvapení se zrodilo u ZEW indikátoru ekonomického sentimentu za duben, který se ustálil na hodnotě 13 bodů, což vyrazilo dech asi všem investorům. Stejný ukazatel ale za celou eurozónu nabyl hodnoty 11,8 bodů. Není třeba dodávat, že i toto překvapilo. Po dlouhé době jsou tedy tyto ukazatele v pásmu optimismu.

Středa přinesla opět data z Velké Británie, tentokrát z trhu práce. Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti za nový měsíc dosáhl výše jen 62 % očekávaného počtu. Míra nezaměstnanosti se v březnu zvýšila z 6,5 % na 6,7 %.

Čtvrteční dopoledne bylo ve znamení dubnových indexů nákupních manažerů. Publikovány byly ty jak za sektor výrobní, tak za sektor služeb, a to ve Francii, v Německu a za celou eurozónu. Všech šest se oproti březnu zvýšilo a všechny kladně předčily očekávání analytiků. Jen škoda, že v Evropě nemají tyto indexy tak vysokou vypovídací schopnost jako v USA.

Odpoledne pak světlo světa spatřily nové údaje o prodejích již jednou vlastněných domů a počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti, v obou případech se jednalo o data z USA a v obou případech mírně negativně překvapila.

Poslední den týdne rozhodně nebyl na nová hospodářská data chudý, když k dispozici byl například německý dubnový IFO index podnikatelského klimatu, který vzrostl více, než bylo očekáváno. Hned po něm přišel na řadu veledůležitý předběžný odhad změny reálného HDP Velké Británie za první kvartál tohoto roku, který poměrně nepříjemně překvapil, když dosáhl hodnoty -1,9 % mezičtvrtletně, což bylo o tři desetiny procentního bodu horší, než předjímali analytici.

Některá nedávná poměrně nadějná data z reálné ekonomiky ostrovního království tedy nebyla potvrzena. Odpoledne pak byly na řadě jádrové objednávky zboží dlouhodobé spotřeby a počet nových prodaných domů v USA, avšak tyto údaje byly publikovány až po napsání tohoto článku.

Česká koruna se stále drží

Naše měna zažila na páru s hlavními světovými měnami poměrně klidný týden, když chyběly zásadnější domácí kurzotvorné informace. Problematika deficitu státního rozpočtu a půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu tak byly zařazeny do kategorie zpráv druhotné důležitosti.

Své týdenní putování koruna zakončila prakticky tam, kde ho začala, a ve 12:30 v pátek se směňovala při kurzech cca 20,3 USD/CZK, resp. 26,8 EUR/CZK.

Hlavní měnový pár euro-dolar vykazoval v první půlce týdne poměrně klidné chování a pohyboval se v bočním trendu kolem hranice z konce minulého týdne. Pozdější pozitivní makro data z eurozóny jako indikátor ZEW či indexy nákupních manažerů a naopak negativní data z amerického nemovitostního sektoru a trhu práce zapříčinila, že ve druhé půlce týdne jsme byli svědky posilování společné evropské měny. V pátek ve 12:30 se obchodovalo za kurz kolem 1,325 EUR/USD.