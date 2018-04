Týden na trzích: Finanční tituly pod tlakem

Royal Bank of Scotland na kolenou, vláda plánuje pomoc

Pondělí přineslo brzy ráno údaj o cenách domů ve Velké Británii, které meziměsíčně klesly o 1,9 %, což sice ukazuje, že nemovitostní trh v ostrovní ekonomice je zasažen, ale dal se očekávat i větší pokles. Z makroekonomiky za zmínku ještě stojí to, že maďarská centrální banka snížila svou hlavní úrokovou sazbu z 10 % na 9,5 %. Forint později reagoval propadem na historická minima.

Hlavní zprávou dne bylo prohlášení Royal Bank of Scotland, že očekává za rok 2008 obří ztrátu ve výši 28 mld. GBP. V případě splnění této předpovědi by se jednalo o největší korporátní ztrátu v britské historii. Akcie této banky zareagovaly propadem o 66 %. Britská vláda zároveň uvedla svůj program státních garancí za špatné úvěry ve výši 100 mld. GBP. Hodlá také navýšit svůj podíl právě v Royal Bank of Scotland z 58 % na 70 %, a to pomocí emise prioritních akcií. Během svého prvního obchodního dne se akcie Lloyds Banking, která vznikla sloučením Lloyds a HBOS, propadly o 37 %. Výprodej znamenající ztrátu 11 % zaznamenaly i akcie největší britské banky HSBC.

Tento vývoj neponechali investoři bez povšimnutí a zadávali prodejní příkazy pro akcie finančních institucí ve velkém v celé Evropě. Index akcií v Evropské měnové unii DJ Euro Stoxx 50 zareagoval mírným poklesem. Na pražské burze zažili investoři horkou obchodní seanci, když se akcie Erste Bank propadly o téměř 12 %. Akcie Komerční banky nebyly zdaleka tak zasaženy (-2,8 %), nejspíš proto, že KB má pověst nejzdravější české banky. Index PX 15 titulů obchodovaných v tzv. SPAD si pohoršil o 2,9 %. Ve Spojených státech se kvůli svátku neobchodovalo.

Dolar zvrátil trend z posledních dnů a vůči euru posílil o více než 2 %. Britská libra samozřejmě po uvedených zprávách oslabila, oproti dolaru za celý den o více než 3 %. Česká koruna byla pod tlakem, jako ostatně většina měn v regionu, a mírně oslabila jak proti euru, tak proti americkému dolaru.

Severomořská ropa Brent zavírala něco málo nad 44 USD za barel. Julie Timošenková a Vladimir Putin podepsali dohodu a dodávkách plynu do Ukrajiny.

Pokračující výprodej bankovních titulů

Úterní dopoledne přineslo makrodata z Velké Británie a eurozóny. Hladina spotřebitelských cen se v ostrovní ekonomice zvýšila v prosinci meziročně o 3,1 %, což je více, než bylo analytiky očekáváno. Tato zpráva byla trhem hodnocena spíše pozitivně, protože naznačuje, že obávaná deflace se možná nedostaví tak brzy a v takové míře. Průzkum spotřebitelské důvěry dopadl v eurozóně podstatně lépe, než na co byl trh připraven, když její hodnota dosáhla -31 b, zatímco konsenzus trhu byl -46 b. Odpoledne rozhodovala centrální banka Kanady o nastavení klíčové úrokové sazby a naplnila očekávání, když ji snížila z 1,5 % na 1 %. Tento krok kanadské centrální banky je v souladu s celosvětovým příklonem centrálních bank k expanzivní měnové politice.

Nejdůležitější události dne se odehrály na akciových trzích, kde pokračoval výrazný negativní sentiment především vůči finančním titulům. Index S&P pro bankovní sektor poklesl o nevídaných 17 %, když nevzrostly akcie ani jedné z bank v indexu přítomných. Např. akcie Bank of America ztratily téměř třetinu své hodnoty. Souhrnný index S&P klesl o více než 5 %, o něco lépe na tom byl index amerických blue-chips akcií Dow Jones Industrial Average, který se poroučel k zemi "jen" o 4 %. I v Evropě nastal velký výprodej akcií bank, když mezi zasaženými byly třeba Barcalys, BNP Paribas či Lloyds Banking Group. Podobný scénář se odehrál i na pražské burze, kde akcie Erste Bank poklesly již podruhé v řadě o dvouciferné procento, konkrétně o 10,4 %. Celkově si index PX odepsal 2,3 %.

Společná evropská měna na páru s dolarem oslabila, a to možná pod vlivem zpráv, že se další země Evropské měnové unie pravděpodobně dočkají snížení ratingu svého vládního dluhu. Euro prolomilo hned na začátku dne magickou hranici 1,3 EUR/USD a trhy zavíraly okolo hranice 1,29 amerického dolaru za euro. Britská libra se dále propadala a dostala se na svá historická minima, když prolomila hranici 1,4 EUR/GBP. Česká koruna si na páru s eurem držela zhruba své hodnoty, ale na páru s dolarem se propadla o 2 %.

Lehká americká ropa se podívala pod hranici 35 USD za barel, severomořská ropa Brent poklesla o cca 1 USD na barel, když zavírací cena byla zhruba 43,7 USD za barel. Gazprom konečně pustil do trubek plyn na Ukrajinu.

Velký comeback amerických akcií

Středa poskytla některá pozitivní data z Evropy. Hned ráno jsme měli možnost se dozvědět, že německé ceny výrobců klesaly v prosinci meziměsíčně jen o 1 %, přičemž trhy čekaly ještě hlubší propad jako důsledek utlumení hospodářské aktivity. Dalším pozitivním údajem byl počet osob nově žádajících o podporu v nezaměstnanosti v Británii, kterých bylo 78 tisíc, zatímco analytici tipovali 82 tisíc. Do třetice opět ve Velké Británii naplnil očekávání údaj o nezaměstnanosti v listopadu, která vzrostla z 6,0 % na 6,1 %.

Na evropských akciových trzích jsme byli zpočátku svědky velkého oslabení, což byla asi reakce na předchozí obchodování za mořem. Akcie se později během seance vzpamatovaly a skončily jen v mírném minusu, pokud výkon západoevropských titulů měříme indexem DJ Euro Stoxx 50. V Praze to jednu chvíli vypadalo na další významné ztráty Erste, když se její akcie obchodovaly až o 8 % níže, než byl jejich zavírací kurz v úterý. Nakonec ale akcie Erste poklesly jen o 2,6 %. Index PX si celkově odepsal 1,8 %. Ve Spojených státech si akcie zažily svůj comeback, zkrátka nastala opožděná tzv. "Obama rallye". Široký index S&P 500 poskočil nahoru o více než 4 %, přičemž velký podíl na tom měl finanční sektor, který přidal téměř 7 %. Byly to právě akcie Citi a Bank of America, které se zasloužily o růst nejvíce.

Zatímco americkým akciím se dařilo, dolar na páru s eurem oslabil o cca 1,3 %. Americký dolar si podobně vedl i na páru s českou korunou, z čehož podle křížového pravidla lze lehce vyvodit, že koruna si oproti euru zhruba držela svou pozici.

Futures na americkou lehkou ropu s dodáním v březnu se na konci obchodní seance obchodovaly za cca 43 USD za barel. Rozdíl mezi ropou Brent a WTI se tak opět zmenšil. Ruský plyn již dorazil do Evropy.

Odpolední negativní obrat

Za brzkých ranních hodin byly ve čtvrtek zveřejněny údaje o zahraničním obchodu Japonska, který skončil v prosinci deficitem jen 150 mld. JPY, což je dvakrát méně, než tipovali analytici. Japonské rozhodování o úrokových sazbách nebylo příliš v hledáčcích investorů, protože ponechání sazby na 0,1 % bylo jasné. Potěšující ale byly údaje o nových průmyslových objednávkách v listopadu v eurozóně, jejichž objem klesl meziměsíčně o 4,5 %, očekáván byl ovšem pokles o 5 %. Odpoledne bylo ve znamení makrodat z USA, a to dat negativních. Nových stavebních povolení bylo za prosinec jen 550 tisíc, stejně jako nově započatých staveb. Listopadový měsíční propad cen nemovitostí pak dosáhl výše 1,8 %. Tyto zprávy potvrzují značně špatný stav amerického nemovitostního trhu. Lépe na tom není ani americký trh pracovní, když nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti bylo 589 tisíc, ale trh předpokládal jen 545 tisíc.

Akciové trhy v Evropě včetně ČR reagovaly zpočátku pozitivně na předchozí obchodní den v USA. Po zveřejnění odpoledních makroekonomických dat v USA však rychle obrátily. V záporu skončila jak západní Evropa, tak ČR, kde index PX oslabil o 2,1 %. Nedařilo se hlavně akciím Komerční banky, které oslabily o 3,8 %. Poklesem ale dopadly všechny důležité tituly na pražské burze. Index S&P 500 si odepsal 1,5 %, Dow Jones Industrial Average jen o něco málo méně.

Na měnovém trhu to během dne vypadalo spíše na posílení dolaru vůči euru, nakonec si ale evropská měna zhruba podržela svou pozici. Česká koruna oproti oběma výše zmíněným měnám oslabila o cca 1,5 %. Ropa si zhruba podržela svou cenu.

Další výprodeje přes slušná makrodata

Páteční ráno bylo ve znamení výsledků indexu nákupních manažerů (PMI). Předběžný odhad PMI za výrobní sektor v Německu ukázal, že analytici se tentokrát nemýlili, když přesně odhadli výsledek na 32 b. To je však číslo pod 50 b, což znamená, že německá výroba se nachází v hluboké kontrakci, což není zrovna dobrá vyhlídka pro naše exportéry. Analogický údaj za sektor služeb činil 45,4 b. O půl hodiny později byly zveřejněny obdobné údaje pro celou eurozónu, které mírně pozitivně překvapily. Za výrobní sektor činil odhad 34,5 b a za sektor služeb 42,5 b. Důležitým údajem byl ale předběžně odhadnutý HDP za 4. kvartál ve Velké Británii. Mezikvartálně klesl o 1,5 %, což byl ještě horší výsledek, než předjímal trh. Británie tak splnila podmínku dvou po sobě jdoucích čtvrtletí klesajícího HDP, která je potřeba, aby země dle ekonomické definice byla v recesi.

Na tuto zprávu reagovala libra propadem na své 23leté minimum. Česká koruna během pátku dále oslabila a překročila hranici 28 EUR/CZK. Vůči dolaru byla v páteční poledne těsně pod hranicí 21 USD/CZK. Toto oslabení koruny je dáno především tím, že investoři jsou ve špatných dobách mnohem přísnější k tzv. emerging markets, ke kterým bývá ČR ještě někdy řazena. Depreciace tak nemusí být nutně důsledkem špatných fundamentů dané ekonomiky.

Na akciových trzích pokračoval výprodej, když např. německý index DAX ztrácel kolem druhé hodiny odpolední již kolem 2,25 %. Český index PX pak byl ve stejnou dobu níže zhruba o 2,5 %, když nejhůře si vedly akcie Komerční banky.