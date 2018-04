Týden na trzích: HDP evropských států dále klesá, v USA odhlasovali další státní stimuly

Důležitými makro daty protkaný pátek a hlasování o fiskálním stimulu v USA

Deficitně skončilo saldo zahraničního obchodu Velké Británie, avšak i tak se jednalo o výsledek o něco lepší, než tipovali analytici. Výsledky za Japonsko, Německo i Velkou Británii se však od očekávání nelišily příliš, takže neměly šanci ovlivnit silně obchodování.



Další den byla na programu data o prosincové průmyslové výrobě v Itálii a Francii. Obě se meziměsíčně snížily a potvrdily, že jádro EU je celosvětovou recesí silně zasaženo. Velkou ranou pro Českou republiku byla zpráva o lednové míře nezaměstnanosti, která se vyšplhala z 6,0 % na 6,8 %, což byl dvakrát větší nárůst, než tipovali analytici. Ve stejném duchu se nesla i zpráva o prosincové průmyslové výrobě v našich zemích, která se meziročně propadla o 14,6 %.



V pondělí byl netrpělivě očekáván projev amerického ministra financí Timothy Geithnera ohledně státní pomoci finančním institucím, byl však přeložen až na úterý, kdy bylo oznámeno, že bude podle očekávání založena tzv. "špatná banka", která bude vykupovat špatná aktiva od amerických bank. Má dostat k dispozici kapitál ve výši 100 miliard dolarů od státu, ovšem předpokládá se, že díky spolupráci se soukromým sektorem dá dohromady až 500 miliard dolarů. Dalších 100 miliard dolarů je určeno pro spolupráci s FED na úvěrech přímo pro spotřebitele a malé podniky.



Ve stejný den prošel Senátem amerického Kongresu druhý stimulační balíček, který navrhl Senát ve výši 838 miliard dolarů. Má se jednat o zvýšení vládních výdajů do infrastruktury, pro školy apod. a zároveň snížení daní pro nižší a střední vrstvy ve výši cca 300 miliard dolarů.



Uprostřed týdne přišla pozitivní zpráva z Velké Británie. Osob nově žádajících o podporu v nezaměstnanosti během ledna bylo relativně málo.



Severoamerický kontinent pak pokračoval v tomto týdnu hojných číslech o obchodních bilancích. Kanadská obchodní bilance skončila v mírném záporu k překvapení analytiků. Více deficitní, než by bylo asi zdrávo, se ukázala být i prosincová obchodní bilance USA. Velmi pozitivním překvapením byly lednové maloobchodní tržby v tomto státě, které meziměsíčně vzrostly o 1 %, když se čekal pokles o 0,8 %. Přerušeno tak bylo půl roku poklesů v řadě. Potvrdilo se, že americký trh práce je na tom velmi špatně, když v 6. týdnu tohoto roku přišlo na úřady práce s žádostí o podporu v nezaměstnanosti opět více než 600 tisíc osob.





Páteční den přinesl mnoho zajímavých makro čísel

Předběžný odhad HDP za 4. kvartál v České republice sice předpokládá meziroční růst o 1 %, ovšem mezikvartálně se podle odhadu jednalo o pokles o 0,6 %. Recese je tedy již i u nás. V tomto roce se dá očekávat záporný růst HDP.



Ještě o hodinu dříve byl zveřejněn také odhad německého HDP za poslední kvartál minulého roku, který hovořil o mezikvartálním poklesu 2,1 %, což je opravdu nevídané číslo. Tato zpráva je pro nás velmi negativní, protože Německo je naším největším obchodním partnerem.



Odhad HDP za stejné období jako v Německu byl zveřejněn i za celou Eurozónu a mluvil o mezikvartálním poklesu 1,5 %. Začíná být nejasné, kdo doplatí na vzniklou situaci ve světě více, jestli USA, nebo EU. V pátek odpoledne rozhodovala o schválení výše zmíněného stimulačního balíčku Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu. V případě schválení se dá očekávat velmi rychlé připojení podpisu Baracka Obamy.

Akciové trhy opět v záporu

Počátek týdne byl na akciových trzích smíšený, když např. německý index DAX skončil v mírném plusu, americký DJIA zakončil den v mírném mínusu, zatímco český index PX výrazně rostl.



Dařilo se zejména bankovním titulům potom, co britská banka Barclays oznámila, že její čistý zisk se v roce 2008 oproti předchozímu roku prakticky nezměnil, což je velmi dobrý výsledek na to, jaké byly podmínky na konci roku. V Praze tak akcie Erste Bank vyrostly o 6 %. Za zmínku určitě stojí, že akcie ČEZu poskočily nahoru o pro tento titul nevídaných 6,6 %.



Úterý bylo ve znamení velkého poklesu na akciových trzích, když německý DAX klesl o 3,5 % a americký DJIA dokonce o 4,6 %. Proti tomu byl pokles na BCPP jen mírný. Důvodem bylo zklamání z vystoupení amerického ministra financí Geithnera, který neposkytl příliš detailů o plánovaných záchranných balíčcích.



Ve středu poměrně značně ztrácely akcie bank. Prostředek týdne byl však přesto ve znamení mírného růstu, jak v USA, tak západní Evropě. Obchodníci zřejmě po předchozím vybírání zisků byli ochotni otevírat nové long pozice.



Index PX si ale odepsal 1,5 % a doplatil na negativní sentiment vůči emerging markets. Dolu ho táhly hlavně akcie Erste, které přišly o více než 9 % své hodnoty. Předposlední den v týdnu zakončil DJIA téměř na nule, ačkoliv to nejdříve vypadalo, že skončí ve velkém mínusu. V tom skončil německý DAX, když poklesl o 2,7 %.



První půlka pátečního dne byla v Evropě ve znamení růstu, a to i přes negativní data o HDP Německa, Francie i Itálie. Index DAX si kolem první hodiny po poledni připisoval přes 1 %.

Velmi volatilní pár euro-dolar

Měnový pár euro-dolar vykazoval během týdne značnou volatilitu, výsledkem rozhoupaného vývoje bylo ale mírné posílení dolaru, který se kolem pátečního poledne prodával za kurz cca 1,29 EUR/USD. Důvodem může být to, že investoři se po dalších negativních zprávách z reálné ekonomiky uchylují k dolaru jako bezpečnému přístavu.



Česká koruna na páru se společnou evropskou měnou za první dva dny oslabila z hranice jen o kousek převyšující 28 EUR/CZK až k 28,8 EUR/CZK, kde vydržela až do pátečního poledne. Potvrzuje se tak známé pravidlo, že investoři v dobách recese hodnotí měny méně rozvinutých států poměrně příkře. Je jen otázkou času, kdy bude prolomena hranice 29 EUR/CZK. Oproti americkému dolaru pak česká měna oslabila ze stejných důvodů až nad hranici 22 USD/CZK.

Slábnoucí černé zlato

Ropa během týdne výrazně oslabila, pokud tedy hovoříme o americké lehké ropě. Na začátku týdne byla její cena kolem 40 dolarů za barel, v páteční poledne se však obchodovala jen za 34 dolarů za barel. Důvodem byl i opětovný růst zásob ropy v USA, a to větší než očekávaný. Severomořský brent však oslabil jen o 2 dolary na barel a v pátek v poledne se prodával kolem 44 dolarů za barel. Rozdíl mezi dvěma nejvíce obchodovanými ropami tedy narostl opět na 10 dolarů na barel. I nadále trvá stav tzv. super contango, kdy se vyplatí na spotovém trhu ropu koupit, uskladnit ji a na futures trhu prodat.