Týden na trzích: Na trzích zavládl optimismus

Zisky amerických společností za druhý kvartál většinou potěšily

V úvodu týdne se hlavní zprávou z akciového trhu stala ta, že americká bankovní skupina CIT Group, která úvěruje hlavně malé a střední podniky, se dohodla se svými věřiteli, že ti jí půjčí 3 miliardy dolarů, čímž jí dají čas na restrukturalizaci jejího dluhu. V budoucích 12 měsících má totiž banka splatné závazky v hodnotě 10 miliard dolarů. Banka žádala o pomoc americkou vládu, která jí však nevyhověla.

Pomoc od věřitelů byla tedy pro trhy dobrou informací, která způsobila, že akcie CIT Group posílily skoro o 80 %. Zisky si připisovaly i jiné finanční tituly. Dobře se vedlo i energetickým titulům, protože rostly ceny ropy. Celkově tak index Dow Jones Industrial Average dokázal sílit pošesté v řadě, a to o více než 1 %, stejně jako indexy západoevropské.

Český PX pak dokonce přidal 2 % na své hodnotě, když v Praze nebyla prakticky jediná ztrátová emise. Známý finančník Mark Mobius se nechal slyšet, že do tří let bude čínský akciový trh největší na světě. Tuto predikci však nepovažuji za dobrou.

Další den v USA velmi potěšily výsledky společnosti Caterpillar či největšího amerického producenta mědi Freeport-McMoRan. Ani výsledky Coca-Coly či společnosti DuPont nebyly nejhorší. Vzhledem k pokračování růstového trendu ropy se opět dařilo energetickým společnostem. Hlavní americké indexy díky tomu dokázaly posílit již posedmé v řadě. Obdobě dopadlo obchodování v Evropě včetně naší země.

Středa poskytla výsledky počítačových společností Apple a Yahoo, přičemž v obou případech byl vykázán čistý zisk na akcii vyšší než očekávaný. Výrobce léků Pfizer také přispěl svou troškou do mlýna. To však bohužel nestačilo, protože přišly na řadu výsledky dalších bank, které nedopadly zrovna nejlépe. U druhé největší banky v USA podle tržní hodnoty Wells Fargo sice nebyl problém zisk, ale budoucí odpisy předznamenal nárůst delikventních úvěrů. Obdobný problém trápí i největší depozitní banku na světě Bank of New York Mellon.

Bývalá investiční banka Morgan Stanley také investory příliš nepotěšila, a tak americké indexy skončily v mírném záporu. Západoevropským "bratrům" se naopak většinou podařilo trochu získat. Český index PX díky akciím Komerční banky, což se dalo čekat, ztratil více než 1 %.

Čtvrtek byl opět ve znamení euforie z výsledkové sezony, když se do zisku dostala automobilka Ford, o které si mnozí ještě nedávno mysleli, že zkrachuje. Dobré výsledky měla i telekomunikační společnost AT&T a internetový obchod eBay. Síť restaurací McDonald`s také v zásadě uspěla.

V Evropě pak k výsledkovým žním přispěla pozitivně finanční skupina Credit Suisse nebo skandinávská stavařská firma Skanska. Jak burzy v USA, tak v západní Evropě si připsaly více než 2 %, česká dokázala získat jen mírně, když největším tahounem byly akcie Unipetrolu. Index DJIA překonal 9 000 bodů a dosáhl svého více než osmiměsíčního maxima.

Páteční obchodní seance byla ovlivněna výsledky, které byly zveřejněny ve čtvrtek po zavření amerických trhů. Společnost Mircrosoft sice naplnila očekávání zisku, ale poprvé od chvíle, co se veřejně obchoduje, jí poklesly tržby, a to o 17 %.

Nedobře vnímal trh výsledky internetového obchodu Amazon.com. Negativní přijetí investory si vysloužily také výsledky společnosti vydávající platební a kreditní karty American Express, jíž znatelně narostl počet nesplacených úvěrů v portfoliu. Díky tomu akcie zpočátku obchodování většinou klesaly, avšak později se dokázaly vzpamatovat a něco málo si připisovaly. Díky bankovním titulům v ČR rostl silně index PX.

Naše měna těžila z dobré nálady

Známé pravidlo posledních měsíců "růst akcií - pokles dolaru" platilo výrazněji jen na začátku týdne. Jeho zbytek byl ve znamení stagnace a kurz se udržoval prakticky stále okolo 1,42 EUR/USD. Tato úroveň byla realitou i v pátek po druhé hodině odpolední, kdy byl dokončen tento článek.

V pondělí byl na trzích znát pokles rizikové averze, což logicky svědčilo rizikovým měnám v našem regionu včetně naší koruny, ačkoliv její zisky nebyly takové jako třeba u polského zlotého. Následující dva dny byly ve znamení stagnace, když se česká výnosová křivka pohybovala stejně jako ta evropská a když chyběly domácí fundamenty.

V závěru týdne dokázala koruna pokořit několikaměsíční maxima, když ignorovala jak zhoršený odhad HDP od ministerstva financí, tak připuštění snížení sazeb viceguvernérem ČNB Miroslavem Singerem. Byla to zkrátka zase snížená riziková averze spojená s všeobecným růstem akcií, která naší měna pomohla. V pátek po druhé hodině, kdy byl dopsán tento týdeník, se koruna obchodovala při kurzech 25,5 EUR/CZK a 17,9 USD/CZK.

Makro data opět spíše smíšená



Pondělní makro kalendář neobsahoval žádnou událost většího významu. Další den byl na data také chudý, ale na programu byl alespoň projev šéfa FEDu Bena Bernankeho, který se nechal slyšet, že jím vedená centrální banka přistoupí ke zvyšování sazeb až ve chvíli, kdy bude stabilizována situace na trhu práce. To může prakticky znamenat až příští rok. Generální inspektorka programu vládní pomoci bankovnímu sektoru uvedla, že celkové vládní výdaje související s finanční krizí by se za nejhorších okolností mohly vyšplhat na téměř 2 400 miliard dolarů.

Ve středu byl publikován většinou ostře sledovaný zápis z jednání Výboru pro měnovou politiku Bank of England, který však tentokráte nepřinesl mnoho nového. Negativním překvapením byly průmyslové objednávky za celou eurozónu, protože místo předpokládaného téměř 2% růstu meziměsíčně mírně klesly. Nedávná pozitivní data z Německa tedy nebyla potvrzena.

České ministerstvo financí zveřejnilo nový odhad letošního poklesu hospodářství o 4,3 %. Ještě před pár měsíci takto pesimistický nikdo nebyl, dnes se však jedná o poměrně realistický odhad.



Ve čtvrtek potěšily britské červnové maloobchodní tržby, když meziměsíčně rostly více než o 1 %. I počet schválených hypoték vzrostl. Odpoledne přišel na řadu tradiční počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA, který ničím nepřekvapil a kterému se podařilo zůstat pod 600 tisíci. Počet prodaných starších domů dosáhl zhruba 4,9 milionu a dokázal tak analytiky potěšit.



V pátek bylo zveřejněno hned šest červencových indexů nákupních manažerů (PMI) a to jak za výrobní sektor, tak nevýrobní sektor, za Německo, Francii a eurozónu jako celek. Ve všech případech kromě jednoho tato čísla používaná k předpovědím HDP ukázala, že evropská ekonomika se zotavuje.

Publikován byl i německý červencový Ifo index podnikatelského klimatu, který se zvýšil o více než jeden bod, což většinu pozorovatelů potěšilo. Asi nejdůležitějším číslem dne byla změna britského HDP za kvartál končící červnem. Mezikvartálně se jednalo o pokles o 0,8 %, což bylo zklamáním, protože se čekal pokles jen o 0,3 %. Na druhou stranu v prvním kvartálu jsme zaznamenali pokles o 2,4 %. Domníváme se, že ve třetím kvartálu již britská ekonomika vykáže růst. Odpoledne až po napsání tohoto článku byl ještě zveřejněn indikátor spotřebitelského sentimentu v USA.