Týden na trzích: nejhorší možná ještě nemáme za sebou

Apreciace domácí měny působila na počátku týdne na pokles cen komodit, když ropa se chvíli dostala dokonce pod 70 USD za barel. To samozřejmě nesvědčilo akciím energetických společností jako např. největší evropské firmy Royal Dutch Shell.

Summit ministrů financí osmi nejrozvinutějších zemí světa také trhy příliš nepotěšil, když se objevily úvahy o způsobu a rychlosti ukončení státních podpůrných balíčků. Připočteme-li k tomu ještě některá negativní americká makro data, pak je jasné, že akciové indexy musely skončit v záporu.

Hlavní americký index Dow Jones Industrial Average se poroučel k zemi o 2 %. Západoevropské burzy zažily ještě silnější výprodeje a odepsaly si v průměru 3 %. Pražská burza na tom byla o něco lépe a ztratila necelá 2 %.

V úterý pokračoval korekční trend, přestože zpočátku byly indexy v zeleném teritoriu a ačkoliv již ztráty indexů nebyly tak rozsáhlé jako v pondělí. Dobrým americkým makro datům z nemovitostního sektoru asi nebyl přikládán tak velký důraz jako tamní průmyslové výrobě.

Důvodem k negativní náladě také mohly být špatné tržby maloobchodního řetězce Best Buy, který se specializuje na prodej elektroniky. Za zmínku stojí, že společnost General Motors uzavřela předběžnou dohodu o prodeji Saabu do rukou malé švédské firmy, jež vyrábí superrychlé automobily za více než 1 mil. USD.



I ve středu se našly důvody pro negativní náladu na burzách, kupříkladu špatné výsledky přepravní společnosti FedEx. Ty bývají brány jako barometr ekonomické aktivity. Další negativní zprávou bylo, že agentura S&P snížila úvěrový rating 22 americkým bankám. Díky tomu ztrácely akcie finančních institucí jak v USA, tak i v Evropě. Mezi nimi byly tituly jako Barclays nebo BNP Paribas.

Ztráty bankovního sektoru nedokázal přehlušit ani růst technologických a farmaceutických společností jako AstraZeneca nebo Pfizer. Zatímco americký Dow Jones Industrial Average poklesl jen mírně, západoevropské indexy ztratily v průměru skoro 2 % a pražský PX 1 %.

Čtvrtek byl ve znamení pozitivních amerických národohospodářských čísel. Ty velmi pozitivně působily na bankovní sektor, což je typické. V USA z toho profitovaly např. akcie Bank of America, v Evropě akcie Credit Suisse. Naopak se nedařilo maloobchodním titulům, což bylo způsobeno hlavně poklesem maloobchodních tržeb ve Velké Británii.

Celkově americký blue-chips index Dow Jones Industrial Average získal skoro 1 %, západoevropské indexy získaly v průměru přes 1 % a český PX předvedl stagnaci, přičemž nejúspěšnějším titulem byla společnost NWR. Její akcie stouply o 7 %, protože společnost uzavřela novou dohodu o prodeji uhlí s velkým odběratelem.

Páteční obchodní seance se v Evropě ve své první půlce vyvíjela pozitivně a indexy, které zpočátku byly v záporu, se dokázaly dostat do kladného území. Dělo se tak však za nízkých objemů, protože se neočekávala žádná důležitá data. Futures na americké indexy předpovídaly budoucí růst těchto indexů, avšak jak to skutečně dopadlo, se z toho článku nedozvíte, protože zámořské burzy otvíraly až po jeho napsání.

Měny: česká měna dokázala po dlouhé době výrazněji zpevnit

V pondělí americký dolar oproti euru mohutně posiloval až pod kurz 1,38 EUR/USD. Tuto úroveň jsme naposledy viděli v půlce května. Hlavním impulzem k tomu bylo zahájení výprodeje na akciových trzích. Dolaru určitě také pomohla slova šéfa Mezinárodního měnového fondu (viz níže) a prohlášení ruského ministra financí, že dolar by neměl ztratit svou výsadní pozici rezervní měny.

Později během týdne euro začalo dohánět své ztráty, k čemuž pomohly např. výsledky ZEW indexu, dobrá data z amerického nemovitostního trhu či projevy na summitu zemí BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína). Ty často ukazovaly tendenci k diverzifikaci devizových rezerv a k odklonu od dolaru. Ve čtvrtek jsme nebyli svědky žádných výraznějších pohybů, protože protichůdně působil obnovený růst akcií a pozitivní americká makro data.

I v závěru týdne ani jedna ze soutěžících měn nedokázala druhou významně předčit. Chyběly totiž výraznější fundamenty. V pátek po 14:00 se kurz pohyboval okolo 1,395 EUR/USD. V pondělí naše domácí měna oslabila vůči euru a ještě výrazněji vůči dolaru. Stalo se tak v souladu s vývojem polského zlotého, s nímž je česká koruna silně korelována.

Polská měna měla důvod k oslabení, protože jeden z tamních centrálních bankéřů se nechal slyšet, že vidí prostor pro další výrazné snižování úrokových sazeb. V dalších dvou dnech koruna jen mírně posilovala, když to bylo dáno zejména neutrálním vyzněním zátěžových testů českých bank, stabilní výnosovou křivkou a pozitivním výsledkem běžného účtu platební bilance.

V závěru čtvrteční obchodní seance česká koruna prudce posílila oproti dolaru i euru, když důvodem nebyla fundamentální data, ale aktivace stop-loss příkazů. Na závěr týdne pak již žádné větší výkyvy neproběhly a kolem 14:30 se naše měna obchodovala při kurzech zhruba 26,5 EUR/CZK a 19 USD/CZK.

To nejhorší z krize ještě možná nemáme za sebou



Pondělí bylo na makro data poměrně chudé. Jediným důležitějším zahraničním indikátorem se staly americké dubnové čisté nákupy dlouhodobých cenných papírů zahraničními subjekty. Ty byly sice alespoň kladné, nicméně více než pětkrát menší, než se čekalo. Investoři se zřejmě díky pozitivním signálům z reálné ekonomiky odvážili nakupovat i méně bezpečné neamerické cenné papíry.

Z domácí ekonomiky přišla data o dubnových maloobchodních tržbách, které meziročně klesly o 2 %, přičemž se však čekal pokles ještě větší. Když to nebyla nová data, která by se v pondělí hojně vyskytovala, tak to byla alespoň vyjádření známých tváří. Ministr financí USA Geithner prohlásil, že je ještě příliš brzy na ukončení stimulačních opatření.

Šéf Mezinárodního měnového fondu se ve stejném duchu nechal slyšet, že to nejhorší z krize ještě není za námi. Konečně Evropská centrální banka odhadla, že tento a příští rok budou muset banky v eurozóně odepsat ještě 283 mld. USD. To je sice hodně, ale o poznání méně, než odhadují jiné instituce.

Další den byly netrpělivě očekávány červnové ZEW indikátory ekonomického sentimentu za Německo a celou eurozónu. Oba dva velmi potěšily investory, když se zvýšily zhruba o 14 bodů. Pozitivně vyzněl i květnový počet stavebních povolení a nově zahájených staveb v USA. V obou případech jich bylo něco přes 500 tisíc. Květnová americká průmyslová výroba naopak nepotěšila, když se snižovala meziměsíčně o 1,1 %. V souladu s očekáváním vyšel květnový CPI za eurozónu, když meziměsíčně zhruba stagnoval.

Na rozdíl od USA však cenová hladina neklesala i v meziročním srovnání. V zásadě v souladu s očekáváním vyzněla i zpráva České národní banky, podle níž naše banky mají dost kapitálu, aby ustály i značné zhoršení ekonomické situace. Některé by ale asi nesplňovaly požadavek kapitálové přiměřenosti.

Ve středu byl považován za důležitý údaj květnový britský počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Ten velmi potěšil, když dosáhl zhruba jen dvě třetiny odhadovaného. Velká Británie vstoupila do recese dříve a prudčeji než zbytek Evropy a začíná se zdát, že se z ní i dříve dostane. Důležitým číslem bylo i odpolední květnové americké CPI, které meziměsíčně vzrostlo o 0,1 %, stejně jako jádrová verze. Avšak při meziročním srovnání se cenová hladina o 1,3 % snížila. To jen ukazuje, že deflace se v USA již zabydlela společně s recesí.

Je to sice pro centrální bankéře FED špatná zpráva, ale na druhou stranu to jen potvrzuje, že USA v hospodářském cyklu předbíhají EU, a z recese se tedy i dříve dostanou. Americký prezident představil největší regulační plán finančního systému od Velké deprese. Měl by znamenat zpřísněnou regulaci OTC trhů kupříkladu v podobě nových požadavků na kapitálovou přiměřenost, zvýšené pravomoci FED při řešení problému krachujících bank i jeho celkově posílenou dohledovou roli. Další zprávou bylo, že FED uvažuje o tom, že ve svém příštím zápise z jednání Výboru pro operace na volném trhu napíše taková vyjádření, která ukončí spekulace o brzkém zvyšování úrokové sazby.

Ve čtvrtek se úplně nepotvrdila předchozí dobrá britská makro čísla, když se květnové maloobchodní tržby oproti dubnu mírně snížily. Tradiční čtvrteční počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA za další týden dosáhl právě té hodnoty, jakou analytici odhadovali, tedy 608 tisíc. Velmi pozitivně překvapil philadelphský výrobní index, když vzrostl o 20 bodů. Vzhledem k špatným předchozím výsledkům identického indexu za stát New York se ukazuje, že různé části USA jsou v různých fázích ekonomického cyklu. Poslední den týdne nepřinesl žádná důležitá makro data ani komentáře, které by byly kurzotvorné.